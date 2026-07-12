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سويسرا تستشيط غضباً من التحكيم وتصف طرد إمبولو بـ«الكارثي»

إمبولو يودع الملعب بالدموع بعد قرار إقصائه بالحمراء (أ.ف.ب)
إمبولو يودع الملعب بالدموع بعد قرار إقصائه بالحمراء (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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سويسرا تستشيط غضباً من التحكيم وتصف طرد إمبولو بـ«الكارثي»

إمبولو يودع الملعب بالدموع بعد قرار إقصائه بالحمراء (أ.ف.ب)
إمبولو يودع الملعب بالدموع بعد قرار إقصائه بالحمراء (أ.ف.ب)

أعربت سويسرا عن استيائها بعد طرد مهاجمها بريل إمبولو السبت في ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية في كرة القدم ضد الأرجنتين (1-3 بعد التمديد)، حيث وصف لاعب الوسط فابيان ريدر القرار بأنه «كارثي».

وحصل الأرجنتيني لياندرو باريديس على بطاقة صفراء بسبب خطأ مفترض على إمبولو في الشوط الثاني. لكن الحكم الذي استدعاه مساعدوه لمراجعة اللقطة عبر الفيديو، رصد تمثيلاً من مهاجم نادي رين الفرنسي وعاقبه بإنذار، هو الثاني له في المباراة، مما يعني طرده.

وقال ريدر للصحافيين في المنطقة المختلطة: «إنه أمر كارثي بكل بساطة، لا أعرف ما الذي فعله هذا الحكم هنا. لا أفهم لماذا يتم استدعاؤه لمثل هذه الحالة».

وأضاف لاعب أوغسبورغ الألماني: «لا أفهم كيف يمكن لحكم الفيديو المساعد أن يغيّر مباراة في لقطة كهذه، يجب ببساطة أن يُترك الحكم ليؤدي عمله».

من جانبه، أبدى المدرب مراد ياكين دهشته من البطاقة الصفراء التي مُنحت في البداية لباريديس، ومن سلسلة التداعيات التي تلت ذلك.

وقال في مؤتمر صحافي: «لم يكن هناك أي مبرر لمنح هذه البطاقة الصفراء، لا أفهم، كانت حالة غير مؤذية. لا أفهم كيف اتُّخذ هذا القرار وفي النهاية تم طرد لاعبنا».

وأكد أنه لا يلوم إمبولو «كان من العبث تحميله المسؤولية. هو محطم تماماً لأنه لم يتمكن من مساعدة الفريق».

وأشار إلى أن نظيره ليونيل سكالوني: «كان مرتاحاً، وهذا يُظهر أيضاً أن الأرجنتين أخذتنا على محمل الجد».

وأضاف: «حتى ونحن بعشرة لاعبين، قاتلنا بشدة. قدمنا عملاً رائعاً، وكنا نرغب في بلوغ ركلات الترجيح لأن الزخم كان سيكون معنا».

وختم قائلاً: «لن أقول إنهم (الأرجنتينيون) حظوا بمعاملة تفضيلية. خضنا مباراة جيدة ومفتوحة. الفريقان لعبا كرة القدم، لكن للأسف لم نخرج فائزين اليوم. الأمر واضح جداً: أعتقد أن كرة القدم لم تخرج منتصرة».

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خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)

أثنى خوليان ألفاريز، نجم منتخب الأرجنتين، على تأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشدداً على أن كل مباريات المونديال تتمتع بصعوبة بالغة.

وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة.

وقال ألفاريز، عقب المباراة في تصريحات إعلامية: «نشعر بسعادة بالغة بالتأهل للدور قبل النهائي. نوجد الآن بين المنتخبات الأربعة الأفضل في العالم، ونتطلع لإكمال المهمة».

أضاف النجم الأرجنتيني: «كنا نعرف أن التأهل للمربع الذهبي لن يكون سهلاً، كل المباريات تبدو صعبة في المونديال، لقد كنا نرغب في تحقيق الفوز منذ البداية، لكن الفريق قاتل حتى النهاية رغم أن المنافسين يجعلون الأمور أصعب علينا».

وتحدث ألفاريز عن المباراة المقبلة للأرجنتين ضد إنجلترا، حيث قال: «ستكون المواجهة صعبة للغاية. نحن نعرف كيف يلعبون. إنهم فريق جيد ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى ويتعين علينا أن نتعافى سريعاً».

وأتم ألفاريز تصريحاته قائلاً: «نشكر الجماهير التي دائماً ما تؤازرنا وتحتشد في المدرجات بكثافة من أجل الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي».

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الرياضة رياضة عالمية

بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)

حصل المهاجم السويسري، بريل إيمبولو، على بطاقة حمراء في الشوط الثاني من عمر مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء طرد إيمبولو بعدما أظهرت مراجعة الفيديو أنه حاول التظاهر بالسقوط نتيجة تدخل عنيف في كرة مشتركة بمنتصف الملعب.

وفي البداية، تم إشهار البطاقة الصفراء في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس، لكن الفيديو أظهر أن إمبولو كان يسقط قبل أن يصطدم به لاعب وسط منتخب (راقصو التانغو).

وفي ظل حصول إيمبولو على بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، فقد تعرض للطرد في الدقيقة 72، ليكمل المنتخب السويسري الدقائق المتبقية من اللقاء بـ10 لاعبين، علماً بأن النتيجة كانت تشير حينها للتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، قبل نهاية المباراة بخسارة سويسرا 1 - 3.

وكان هذا تحولاً كبيراً في مجريات المباراة، بعد أن تعادل دان ندوي لمنتخب سويسرا، قبل الطرد بلحظات.

وتعد هذه هي الواقعة الثانية التي يتم فيها إلغاء بطاقة صفراء باستخدام بروتوكول «الخطأ في تحديد الهوية» في كأس العالم، حيث يسمح هذا القانون لحكم الفيديو المساعد بالتدخل عندما ترفع بطاقة صفراء أو حمراء للاعب غير مستحق.

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إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
  • داكار السنغال : «الشرق الأوسط»
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  • داكار السنغال : «الشرق الأوسط»
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إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)

أقالت السنغال مدربها بابي تياو، يوم السبت، مشيرة إلى أن نتائجها في كأس العالم لكرة القدم استلزمت إجراء تغيير في قيادة الفريق.

وكانت السنغال تأمل في أن تكون منافساً قوياً في كأس العالم، بعد فوزها على المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)، لكنها قدمت أداءً مخيباً للآمال في البطولة.

وخسرت السنغال أول مباراتين في دور المجموعات أمام فرنسا والنرويج، وأهدرت تقدمها 2 - صفر قبل 5 دقائق من نهاية المباراة ضد بلجيكا في دور 32، قبل أن تخسر 3 - 2 في الوقت الإضافي.

وكان من المقرر أن يبدأ تياو (45 عاماً) تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 5 مباريات في سبتمبر (أيلول) مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بعدما أشار للاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجاً على ركلة الجزاء التي حصل عليها المغرب في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية اليومية أن الفرنسي باتريك فييرا، الفائز بكأس العالم، من بين المرشحين الأوفر حظاً لتولي المنصب.

ودعا الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى مؤتمر صحافي، يوم الاثنين.

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