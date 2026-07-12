عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

سكالوني: الحظ خدمنا... ما حدث الليلة تاريخي

ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين (رويترز)
ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

سكالوني: الحظ خدمنا... ما حدث الليلة تاريخي

ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين (رويترز)
ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين (رويترز)

شدّد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على صعوبة الفوز الذي حققه فريقه على سويسرا، معترفاً في الوقت ذاته بأن الحظ وقف بجواره.

وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة.

وقال سكالوني، عقب المباراة في تصريحات إعلامية: «اليوم عانينا كثيراً أمام سويسرا. كنا ندرك أنه فريق قوي بدنياً. لقد جعلوا الأمور أصعب علينا. لم نكن نعرف الخروج من المواقف الصعبة».

أضاف المدرب الأرجنتيني: «الحظ كان حليفاً لنا في المباراة. خصوصاً بعد تعرض أحد لاعبي سويسرا للطرد في الشوط الثاني، حاولنا أن نهاجم وتمكنا من حسم الأمور في الوقت الإضافي».

وشدد سكالوني: «ينبغي علينا أن نتحلى بالواقعية، ما حدث الليلة تاريخي. التأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لا يحدث كثيراً».

وفيما يتعلق عن المواجهة المرتقبة مع إنجلترا في قبل النهائي، صرّح سكالوني: «لا يهمنا المنافس الذي سنلتقي معه، سواء أكان المنتخب الإنجليزي أم النرويجي. نحن سنواجه فريقاً يلعب على نحو جيد للغاية ويمتلك مدرباً رائعاً، ولكن الأهم بالنسبة لنا أن نتعافى سريعاً».

مواضيع
رياضة كأس العالم ميسي الأرجنتين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

رياضة عالمية خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)

ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

 أثنى خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين، على تأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا،

«الشرق الأوسط» (كانساس سيتي (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
رياضة عالمية

بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

حصل المهاجم السويسري، بريل إيمبولو، على بطاقة حمراء في الشوط الثاني من عمر مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (كانساس سيتي (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
رياضة عالمية

إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

أقالت السنغال مدربها بابي تياو، يوم السبت، مشيرة إلى أن نتائجها في كأس العالم لكرة القدم استلزمت إجراء تغيير في قيادة الفريق.

«الشرق الأوسط» (داكار (السنغال) )
رياضة عالمية ألفاريز يحتفل بهدفه الحاسم بتوقيت متأخر من عمر المباراة (أ.ب)
رياضة عالمية

بهدف حاسم ... ألفاريز رجل مباراة الأرجنتين وسويسرا

فاز الأرجنتيني خوليان ألفاريز بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد منتخب سويسرا، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (كانساس سيتي (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية أوديغارد يحيى الجماهير بعد الوداع المُحزن (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

أوديغارد: ما حدث أشبه بقصص الخيال... العالم يتحدث عن النرويج

قال مارتن أوديغارد، لاعب النرويج، عقب خسارة منتخب بلاده ضد إنجلترا في كأس العالم: «الأمر صعب، أشعر أننا كنا قريبين جداً من الفوز، لقد بذلنا قصارى جهدنا».

«الشرق الأوسط» (ميامي )
الرياضة رياضة عالمية

ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)

أثنى خوليان ألفاريز، نجم منتخب الأرجنتين، على تأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشدداً على أن كل مباريات المونديال تتمتع بصعوبة بالغة.

وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة.

وقال ألفاريز، عقب المباراة في تصريحات إعلامية: «نشعر بسعادة بالغة بالتأهل للدور قبل النهائي. نوجد الآن بين المنتخبات الأربعة الأفضل في العالم، ونتطلع لإكمال المهمة».

أضاف النجم الأرجنتيني: «كنا نعرف أن التأهل للمربع الذهبي لن يكون سهلاً، كل المباريات تبدو صعبة في المونديال، لقد كنا نرغب في تحقيق الفوز منذ البداية، لكن الفريق قاتل حتى النهاية رغم أن المنافسين يجعلون الأمور أصعب علينا».

وتحدث ألفاريز عن المباراة المقبلة للأرجنتين ضد إنجلترا، حيث قال: «ستكون المواجهة صعبة للغاية. نحن نعرف كيف يلعبون. إنهم فريق جيد ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى ويتعين علينا أن نتعافى سريعاً».

وأتم ألفاريز تصريحاته قائلاً: «نشكر الجماهير التي دائماً ما تؤازرنا وتحتشد في المدرجات بكثافة من أجل الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي».

مواضيع
رياضة كأس العالم الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)

حصل المهاجم السويسري، بريل إيمبولو، على بطاقة حمراء في الشوط الثاني من عمر مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء طرد إيمبولو بعدما أظهرت مراجعة الفيديو أنه حاول التظاهر بالسقوط نتيجة تدخل عنيف في كرة مشتركة بمنتصف الملعب.

وفي البداية، تم إشهار البطاقة الصفراء في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس، لكن الفيديو أظهر أن إمبولو كان يسقط قبل أن يصطدم به لاعب وسط منتخب (راقصو التانغو).

وفي ظل حصول إيمبولو على بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، فقد تعرض للطرد في الدقيقة 72، ليكمل المنتخب السويسري الدقائق المتبقية من اللقاء بـ10 لاعبين، علماً بأن النتيجة كانت تشير حينها للتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، قبل نهاية المباراة بخسارة سويسرا 1 - 3.

وكان هذا تحولاً كبيراً في مجريات المباراة، بعد أن تعادل دان ندوي لمنتخب سويسرا، قبل الطرد بلحظات.

وتعد هذه هي الواقعة الثانية التي يتم فيها إلغاء بطاقة صفراء باستخدام بروتوكول «الخطأ في تحديد الهوية» في كأس العالم، حيث يسمح هذا القانون لحكم الفيديو المساعد بالتدخل عندما ترفع بطاقة صفراء أو حمراء للاعب غير مستحق.

مواضيع
كأس العالم رياضة الأرجنتين سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
  • داكار السنغال : «الشرق الأوسط»
TT
  • داكار السنغال : «الشرق الأوسط»
TT

إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)

أقالت السنغال مدربها بابي تياو، يوم السبت، مشيرة إلى أن نتائجها في كأس العالم لكرة القدم استلزمت إجراء تغيير في قيادة الفريق.

وكانت السنغال تأمل في أن تكون منافساً قوياً في كأس العالم، بعد فوزها على المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)، لكنها قدمت أداءً مخيباً للآمال في البطولة.

وخسرت السنغال أول مباراتين في دور المجموعات أمام فرنسا والنرويج، وأهدرت تقدمها 2 - صفر قبل 5 دقائق من نهاية المباراة ضد بلجيكا في دور 32، قبل أن تخسر 3 - 2 في الوقت الإضافي.

وكان من المقرر أن يبدأ تياو (45 عاماً) تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 5 مباريات في سبتمبر (أيلول) مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بعدما أشار للاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجاً على ركلة الجزاء التي حصل عليها المغرب في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية اليومية أن الفرنسي باتريك فييرا، الفائز بكأس العالم، من بين المرشحين الأوفر حظاً لتولي المنصب.

ودعا الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى مؤتمر صحافي، يوم الاثنين.

مواضيع
رياضة كأس العالم السنغال