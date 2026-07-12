سكالوني: الحظ خدمنا... ما حدث الليلة تاريخي

شدّد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على صعوبة الفوز الذي حققه فريقه على سويسرا، معترفاً في الوقت ذاته بأن الحظ وقف بجواره.

وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة.

وقال سكالوني، عقب المباراة في تصريحات إعلامية: «اليوم عانينا كثيراً أمام سويسرا. كنا ندرك أنه فريق قوي بدنياً. لقد جعلوا الأمور أصعب علينا. لم نكن نعرف الخروج من المواقف الصعبة».

أضاف المدرب الأرجنتيني: «الحظ كان حليفاً لنا في المباراة. خصوصاً بعد تعرض أحد لاعبي سويسرا للطرد في الشوط الثاني، حاولنا أن نهاجم وتمكنا من حسم الأمور في الوقت الإضافي».

وشدد سكالوني: «ينبغي علينا أن نتحلى بالواقعية، ما حدث الليلة تاريخي. التأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لا يحدث كثيراً».

وفيما يتعلق عن المواجهة المرتقبة مع إنجلترا في قبل النهائي، صرّح سكالوني: «لا يهمنا المنافس الذي سنلتقي معه، سواء أكان المنتخب الإنجليزي أم النرويجي. نحن سنواجه فريقاً يلعب على نحو جيد للغاية ويمتلك مدرباً رائعاً، ولكن الأهم بالنسبة لنا أن نتعافى سريعاً».