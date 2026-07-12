إنجلترا إلى نصف نهائي المونديال بثنائية المذهل بيلينغهام

واصل جود بيلينغهام هوايته في هزّ الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وقاد منتخب إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على منتخب النرويج في دور الثمانية.

وبادر منتخب النرويج بالتقدم بهدف مباغت، حمل توقيع أندرياس شييلديروب في الدقيقة 36، قبل أن يحرز بيلينغهام هدف التعادل لإنجلترا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وعجز المنتخبان عن هزّ الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، ليحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لعب خلاله بيلينغهام دور البطولة أيضاً، عقب تسجيله الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 93.

وكان بيلينغهام أحرز ثنائية أيضاً خلال فوز إنجلترا 3 - 2 على المكسيك، في دور الـ16 للمونديال، ليصل رصيده التهديفي في النسخة الحالية للبطولة إلى 6 أهداف، ليتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة مع زميله هاري كين.

وضرب منتخب إنجلترا، الذي تأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2018 بروسيا، موعداً في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من لقاء الأرجنتين وسويسرا.