«كندا المفتوحة»: الروسية إيكاترينا ألكسندروفا تنتصر... وسابالينكا تودع في أكبر مفاجآت البطولة

ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس، السبت، بعد سقوطها أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المصنفة 19 عالمياً، في أكبر مفاجآت البطولة.

وحسمت ألكسندروفا المواجهة بعد ساعتين و29 دقيقة، بثلاث مجموعات بنتيجة 7-6 (7-3)، و4-6، و6-4، مستفيدة من كثرة الأخطاء غير المبررة لمنافستها وتراجع فاعلية إرسالها.

استمرت معاناة سابالينكا حتى في الشوط الفاصل (أ.ف.ب)

وبحسب شبكة «The Athletic»، بدأت سابالينكا المباراة بصورة جيدة، بعدما كسرت إرسال ألكسندروفا وتقدمت 2-0، قبل أن تقلب الروسية المواجهة بفوزها بأربعة أشواط متتالية لتتقدم 4-2. وبدأ الإحباط يظهر على المصنفة الأولى عالمياً مع تزايد أخطائها.

ألكسندروفا تحتفل بفوزها (أ.ف.ب)

ولم تتجاوز نسبة نجاح سابالينكا في الإرسال الأول 46.2 في المائة خلال المجموعة الافتتاحية، كما ارتكبت خمسة أخطاء مزدوجة، ولم تحصد سوى تسع نقاط عبر إرسالها الثاني، في ظل قوة ألكسندروفا في رد الإرسال.

واستمرت معاناة سابالينكا حتى في الشوط الفاصل، الذي اعتادت خلاله تقديم مستويات قوية، إذ افتقدت الدقة ومنحت منافستها الفرصة لحسم المجموعة الأولى.

ستواجه ألكسندروفا في الدور المقبل الفائزة من إيلينا سفيتولينا وأماندا أنيسيموفا (رويترز)

وفي المجموعة الثانية، أهدرت سابالينكا فرصة مهمة لكسر إرسال منافستها عندما وضعتها ألكسندروفا أمام كرة عالية بدت مناسبة لضربة ساحقة، إلا أن المصنفة الأولى عالمياً أرسلت الكرة إلى الشبكة وسط دهشة الجماهير.

لم تتجاوز نسبة نجاح سابالينكا في الإرسال الأول 46.2 % خلال المجموعة الافتتاحية (رويترز)

ونجحت سابالينكا لاحقاً في استعادة توازنها، وبعد إنقاذ ثلاث فرص لكسر إرسالها، تمكنت من كسر إرسال ألكسندروفا مرة واحدة، وكان ذلك كافياً لحسم المجموعة الثانية 6-4 وفرض مجموعة فاصلة.

وتبددت آمال سابالينكا في العودة خلال المجموعة الثالثة مع استمرار الأخطاء وحالة الإحباط، فيما كسرت ألكسندروفا إرسالها ثلاث مرات إضافية، لترفع حصيلتها إلى سبعة كسور للإرسال طوال المباراة.

جاءت النهاية معبرة عن أمسية صعبة للمصنفة الأولى (أ.ف.ب)

وجاءت النهاية معبرة عن أمسية صعبة للمصنفة الأولى، بعدما ارتكبت خطأً مزدوجاً في الإرسال عند نقطة المباراة، وهو الخطأ المزدوج السابع لها خلال المواجهة، لتحسم ألكسندروفا تأهلها إلى ربع النهائي.

وستواجه ألكسندروفا في الدور المقبل الفائزة في مواجهة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والأميركية أماندا أنيسيموفا.

حسمت ألكسندروفا المواجهة بعد ساعتين و29 دقيقة (أ.ب)

في المقابل، بقي رصيد سابالينكا عند ثلاثة ألقاب في منافسات الفردي خلال 2026، فيما تستعد للدفاع عن لقبها في بطولة أميركا المفتوحة الذي أحرزته عام 2025.