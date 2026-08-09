عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:5 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«كندا المفتوحة»: الروسية إيكاترينا ألكسندروفا تنتصر... وسابالينكا تودع في أكبر مفاجآت البطولة

الحسرة بادية على سابالينكا (أ.ب)
الحسرة بادية على سابالينكا (أ.ب)
TT
TT

«كندا المفتوحة»: الروسية إيكاترينا ألكسندروفا تنتصر... وسابالينكا تودع في أكبر مفاجآت البطولة

الحسرة بادية على سابالينكا (أ.ب)
الحسرة بادية على سابالينكا (أ.ب)

ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس، السبت، بعد سقوطها أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المصنفة 19 عالمياً، في أكبر مفاجآت البطولة.

وحسمت ألكسندروفا المواجهة بعد ساعتين و29 دقيقة، بثلاث مجموعات بنتيجة 7-6 (7-3)، و4-6، و6-4، مستفيدة من كثرة الأخطاء غير المبررة لمنافستها وتراجع فاعلية إرسالها.

استمرت معاناة سابالينكا حتى في الشوط الفاصل (أ.ف.ب)

وبحسب شبكة «The Athletic»، بدأت سابالينكا المباراة بصورة جيدة، بعدما كسرت إرسال ألكسندروفا وتقدمت 2-0، قبل أن تقلب الروسية المواجهة بفوزها بأربعة أشواط متتالية لتتقدم 4-2. وبدأ الإحباط يظهر على المصنفة الأولى عالمياً مع تزايد أخطائها.

ألكسندروفا تحتفل بفوزها (أ.ف.ب)

ولم تتجاوز نسبة نجاح سابالينكا في الإرسال الأول 46.2 في المائة خلال المجموعة الافتتاحية، كما ارتكبت خمسة أخطاء مزدوجة، ولم تحصد سوى تسع نقاط عبر إرسالها الثاني، في ظل قوة ألكسندروفا في رد الإرسال.

واستمرت معاناة سابالينكا حتى في الشوط الفاصل، الذي اعتادت خلاله تقديم مستويات قوية، إذ افتقدت الدقة ومنحت منافستها الفرصة لحسم المجموعة الأولى.

ستواجه ألكسندروفا في الدور المقبل الفائزة من إيلينا سفيتولينا وأماندا أنيسيموفا (رويترز)

وفي المجموعة الثانية، أهدرت سابالينكا فرصة مهمة لكسر إرسال منافستها عندما وضعتها ألكسندروفا أمام كرة عالية بدت مناسبة لضربة ساحقة، إلا أن المصنفة الأولى عالمياً أرسلت الكرة إلى الشبكة وسط دهشة الجماهير.

لم تتجاوز نسبة نجاح سابالينكا في الإرسال الأول 46.2 % خلال المجموعة الافتتاحية (رويترز)

ونجحت سابالينكا لاحقاً في استعادة توازنها، وبعد إنقاذ ثلاث فرص لكسر إرسالها، تمكنت من كسر إرسال ألكسندروفا مرة واحدة، وكان ذلك كافياً لحسم المجموعة الثانية 6-4 وفرض مجموعة فاصلة.

وتبددت آمال سابالينكا في العودة خلال المجموعة الثالثة مع استمرار الأخطاء وحالة الإحباط، فيما كسرت ألكسندروفا إرسالها ثلاث مرات إضافية، لترفع حصيلتها إلى سبعة كسور للإرسال طوال المباراة.

جاءت النهاية معبرة عن أمسية صعبة للمصنفة الأولى (أ.ف.ب)

وجاءت النهاية معبرة عن أمسية صعبة للمصنفة الأولى، بعدما ارتكبت خطأً مزدوجاً في الإرسال عند نقطة المباراة، وهو الخطأ المزدوج السابع لها خلال المواجهة، لتحسم ألكسندروفا تأهلها إلى ربع النهائي.

وستواجه ألكسندروفا في الدور المقبل الفائزة في مواجهة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والأميركية أماندا أنيسيموفا.

حسمت ألكسندروفا المواجهة بعد ساعتين و29 دقيقة (أ.ب)

في المقابل، بقي رصيد سابالينكا عند ثلاثة ألقاب في منافسات الفردي خلال 2026، فيما تستعد للدفاع عن لقبها في بطولة أميركا المفتوحة الذي أحرزته عام 2025.

مواضيع
رياضة تنس غراند سلام كندا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

لقجع والانتخابات... هل تقود كرة القدم المغربية رئيسها إلى قمة السياسة؟

بروفايل فوزي لقجع (غيتي)

لقجع والانتخابات... هل تقود كرة القدم المغربية رئيسها إلى قمة السياسة؟

تتداخل في المشهد المغربي المعاصر خيوط السياسة بالاقتصاد والرياضة لتشكل لوحة معقدة يتصدر واجهتها اسم واحد نجح في تحويل الكفاءة التكنوقراطية إلى نفوذ سياسي مباشر.

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية جوزيه مورينيو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مورينيو... هل ابتلعت كرة القدم حياة «الاستثنائي»؟

لم تكن كرة القدم بالنسبة إلى جوزيه مورينيو مجرد مهنة قادته إلى المجد، بل تحولت مع مرور السنوات حياةً كاملة.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة سعودية عبد الله التويجري (نادي الفيحاء)
رياضة سعودية

التويجري عضو إدارة الفيحاء: مباراة نيوم الافتتاحية في الدوري ستكون «صعبة»

«مباراة صعبة»، هكذا بدأ عبد الله التويجري، عضو مجلس إدارة نادي الفيحاء، حديثه عن مواجهة فريقه أمام نيوم في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة سعودية إبراهيم محنشي (نادي القادسية)
رياضة سعودية

مصادر: «الفيصلي» و«الفتح» في سباق للفوز بخدمات محنشي «القادسية»

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن ناديَي الفيصلي والفتح يتنافسان على كسب خدمات لاعب وسط «القادسية» إبراهيم محنشي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة عالمية يان ديوماندي (د.ب.أ)
رياضة عالمية

كيف حوّل لايبزيغ تطوير المواهب إلى مصنع لصفقات بمئات الملايين؟

لم يكن انتقال الإيفواري يان ديوماندي إلى ريال مدريد مقابل 125 مليون يورو مجرد صفقة قياسية في تاريخ لايبزيغ الألماني

شوق الغامدي (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
TT
TT

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
TT
TT

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضية برازيلية البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
TT
TT

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا