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الرياضة رياضة عالمية

نهائي المونديال الأغلى في تاريخ التذاكر

البطاقة بأكثر من 50 ألف دولار في «سوق إعادة البيع»

إنفانتينو متسلماً البطاقة الذهبية لنهائي المونديال (أ.ف.ب)
إنفانتينو متسلماً البطاقة الذهبية لنهائي المونديال (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

نهائي المونديال الأغلى في تاريخ التذاكر

إنفانتينو متسلماً البطاقة الذهبية لنهائي المونديال (أ.ف.ب)
إنفانتينو متسلماً البطاقة الذهبية لنهائي المونديال (أ.ف.ب)

شهدت سوق تذاكر كأس العالم 2026 تحولاً لافتاً مع اكتمال عقد الدور ربع النهائي، إذ تراجعت أسعار إعادة البيع بصورة كبيرة بعد خروج الولايات المتحدة والمكسيك من البطولة، في حين حافظت المباراة النهائية على مستوياتها القياسية.

وانخفض أقل سعر لتذكرة مواجهة إسبانيا وبلجيكا من 3261 إلى 1381 دولاراً، فيما عُرضت أقل تذكرة لمباراة إنجلترا والنرويج، المقررة فجر الأحد، مقابل 2049 دولاراً بعد أن بلغت 3866 دولاراً، كما هبط أقل سعر لمواجهة الأرجنتين وسويسرا من 2381 إلى 1142 دولاراً.

في المقابل، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم 1178 تذكرة جديدة لنهائي 19 يوليو (تموز) الحالي بسعر 7380 دولاراً للفئة الثانية، فيما تراوحت أسعار الفئة الأولى بين 19995 و32970 دولاراً، ووصلت تذاكر الضيافة إلى 34500 دولار، بالتزامن مع طرح قطع من أرضية ملعب النهائي للبيع بأسعار تبدأ من 450 دولاراً للقطعة الواحدة، وفي سوق إعادة البيع، تجاوزت بعض التذاكر حاجز الـ50 ألف دولار، إذ بلغ أعلى سعر معروض 52655 دولاراً للمقعد.

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واصل جود بيلينغهام هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وقاد إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على النرويج.

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الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا إلى نصف نهائي المونديال بثنائية المذهل بيلينغهام

بيلينغهام محتفلاً بالهدف الثاني (رويترز)
بيلينغهام محتفلاً بالهدف الثاني (رويترز)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

إنجلترا إلى نصف نهائي المونديال بثنائية المذهل بيلينغهام

بيلينغهام محتفلاً بالهدف الثاني (رويترز)
بيلينغهام محتفلاً بالهدف الثاني (رويترز)

واصل جود بيلينغهام هوايته في هزّ الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وقاد منتخب إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على منتخب النرويج في دور الثمانية.

وبادر منتخب النرويج بالتقدم بهدف مباغت، حمل توقيع أندرياس شييلديروب في الدقيقة 36، قبل أن يحرز بيلينغهام هدف التعادل لإنجلترا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وعجز المنتخبان عن هزّ الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، ليحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لعب خلاله بيلينغهام دور البطولة أيضاً، عقب تسجيله الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 93.

وكان بيلينغهام أحرز ثنائية أيضاً خلال فوز إنجلترا 3 - 2 على المكسيك، في دور الـ16 للمونديال، ليصل رصيده التهديفي في النسخة الحالية للبطولة إلى 6 أهداف، ليتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة مع زميله هاري كين.

وضرب منتخب إنجلترا، الذي تأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2018 بروسيا، موعداً في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من لقاء الأرجنتين وسويسرا.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ماكيب لـ«الشرق الأوسط»: الرياض هي موطن «الرياضات الإلكترونية»

ماكيب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»
ماكيب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»
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ماكيب لـ«الشرق الأوسط»: الرياض هي موطن «الرياضات الإلكترونية»

ماكيب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»
ماكيب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»

قال مايك ماكيب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الرياض ستبقى الموطن الرئيسي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، رغم انتقال النسخة الحالية إلى العاصمة الفرنسية باريس، مشدداً على أن إقامة البطولة في فرنسا تأتي انسجاماً مع طابعها العالمي.

وأوضح ماكيب أن الرياض كانت نقطة انطلاق البطولة، وستظل جزءاً أساسياً من هويتها. وقال: «مهما تنقلت البطولة بين المدن والدول، سنعود دائماً إلى العاصمة السعودية الرياض، فهي الأساس الذي انطلقت منه الرياضات الإلكترونية بهذا الحجم».

وأشار إلى أن المؤسسة تتطلع إلى أن تحقق الرياضات الإلكترونية في المستقبل المكانة الجماهيرية التي تحظى بها كرة القدم، مؤكداً أن القطاع يشهد بالفعل نمواً متسارعاً وزخماً إعلامياً وجماهيرياً كبيراً، في ظل الأجواء التنافسية والتفاعل المتزايد من المشجعين.

وأضاف أن شخصيات الألعاب أصبحت اليوم جزءاً مهماً من ثقافة التشجيع، وتسهم في تعزيز تجربة الجماهير وارتباطهم بالألعاب. لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على توسيع قاعدة المتابعين واستقطاب شرائح جديدة، خاصة الذين لم يسبق لهم خوض تجربة الرياضات الإلكترونية من خلال تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تتيح لهم الاستمتاع بتفاصيل المنافسات وعالم الألعاب.

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كأس العالم للرياضات الإلكترونية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

ساليبا وأوباميكانو يغيبان عن تدريبات فرنسا

من تدريبات فرنسا استعداداً لملاقاة إسبانيا (أ.ف.ب)
من تدريبات فرنسا استعداداً لملاقاة إسبانيا (أ.ف.ب)
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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ساليبا وأوباميكانو يغيبان عن تدريبات فرنسا

من تدريبات فرنسا استعداداً لملاقاة إسبانيا (أ.ف.ب)
من تدريبات فرنسا استعداداً لملاقاة إسبانيا (أ.ف.ب)

لم يشارك المدافعان دايو أوباميكانو، ووليام ساليبا، في تدريب المنتخب الفرنسي السبت، في الوقت الذي يستعد فيه الديوك لمواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم، الثلاثاء.

وعانى المدافع ساليبا من إصابة في الظهر طوال البطولة، وحصل على راحة، ولم يشارك في مباراة فرنسا الأخيرة في دور المجموعات أمام النرويج.

ولم ترد تفاصيل حول غياب أوباميكانو، لكن قلب الدفاع شارك في البطولة مباشرة بعد موسم مرهق مع بايرن ميونيخ.

ويعد اللاعبان، اللذان شاركا منذ البداية في الفوز 2 - صفر على المغرب في دور الثمانية، الخميس، من الأسباب الرئيسية التي جعلت فرنسا تستقبل هدفين فقط خلال 6 مباريات في كأس العالم حتى الآن، أكثر بفارق هدف واحد عن منافستها إسبانيا.

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