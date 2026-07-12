نهائي المونديال الأغلى في تاريخ التذاكر

شهدت سوق تذاكر كأس العالم 2026 تحولاً لافتاً مع اكتمال عقد الدور ربع النهائي، إذ تراجعت أسعار إعادة البيع بصورة كبيرة بعد خروج الولايات المتحدة والمكسيك من البطولة، في حين حافظت المباراة النهائية على مستوياتها القياسية.

وانخفض أقل سعر لتذكرة مواجهة إسبانيا وبلجيكا من 3261 إلى 1381 دولاراً، فيما عُرضت أقل تذكرة لمباراة إنجلترا والنرويج، المقررة فجر الأحد، مقابل 2049 دولاراً بعد أن بلغت 3866 دولاراً، كما هبط أقل سعر لمواجهة الأرجنتين وسويسرا من 2381 إلى 1142 دولاراً.

في المقابل، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم 1178 تذكرة جديدة لنهائي 19 يوليو (تموز) الحالي بسعر 7380 دولاراً للفئة الثانية، فيما تراوحت أسعار الفئة الأولى بين 19995 و32970 دولاراً، ووصلت تذاكر الضيافة إلى 34500 دولار، بالتزامن مع طرح قطع من أرضية ملعب النهائي للبيع بأسعار تبدأ من 450 دولاراً للقطعة الواحدة، وفي سوق إعادة البيع، تجاوزت بعض التذاكر حاجز الـ50 ألف دولار، إذ بلغ أعلى سعر معروض 52655 دولاراً للمقعد.