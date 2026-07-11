وفاة لاعب جنوب أفريقيا جايدن آدمز... وأنباء عن انتحاره

أعلنت وزارة الرياضة في جنوب أفريقيا، السبت، وفاة لاعب خط وسط المنتخب الوطني جايدن آدامز، الذي شارك في جميع مباريات فريقه الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وشارك آدامز (25 عاماً) في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراتي المجموعة الأولى أمام المكسيك والتشيك، ودخل بديلاً في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده 1 - 0 على كوريا الجنوبية، والتي ضمنت للفريق تأهله لأول مرة إلى أدوار خروج المغلوب، قبل أن البطولة بالخسارة من كندا.

وقد تداولت مصادر صحافية وتقارير من شرطة كيب تاون أن الوفاة جاءت إثر انتحاره في منزله، وذلك بعد أيام قليلة من عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان آدمز يلعب في صفوف نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وساعد الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2025-2026.

وقال اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا، وهو الهيئة الرسمية التي تمثل اللاعبين في البلاد، في بيان: «فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا لاعباً موهوباً، وأحد المخلصين لهذه الرياضة، وشاب في مقبل العمر كانت مسيرته لا تزال واعدة بالكثير».

كما عبر وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، جايدن ماكنزي، عن تعازيه.

وقال ماكنزي في بيان: «تشاطر البلاد عائلة اللاعب وزملاءه في الفريق وملايين المشجعين أحزانهم، بعد أن واكبوا رحلة صعوده من لاعب واعد في أكاديمية ناديه إلى لاعب دولي في المنتخب الوطني».

ولم يرد نادي صنداونز واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم على الفور على طلبات «رويترز» للتعليق.

وتدرب آدامز في أكاديمية نادي ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، وانضم إلى صفوف صنداونز في يناير (كانون) الثاني 2025.

وخاض أول مباراة دولية أمام موزمبيق في عام 2022، وشارك في 13 مباراة دولية، وسجل هدفين كانا في تصفيات كأس العالم 2026.