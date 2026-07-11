الهوس بهالاند يجتاح بيرو

يمتد عشق كرة القدم إلى أماكن بعيدة، لدرجة أن مسؤولي التعداد السكاني في بيرو أعلنوا أن هناك 563 شخصاً في البلاد يحملون اسم إرلينغ هالاند، مهاجم منتخب النرويج لكرة القدم ونادي مانشستر سيتي.

ويواجه المنتخب النرويجي نظيره الإنجليزي، في وقت لاحق من السبت، بمدينة ميامي، في أول ظهور له على الإطلاق في دور الثمانية لكأس العالم.

وكان هالاند قد سجل 7 أهداف في البطولة حتى الآن، وقد تترك أي مباراة قوية جديدة له أثراً يتجاوز المستطيل الأخضر.

سيدو بيروفية تحمل علم النرويج وعليه صورة هالاند بالعاصمة ليما (رويترز)

وأوضحت الهيئة الوطنية للسجل المدني في بيرو (رينيك) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن 468 بيروفياً يحملون لقب «هالاند»، بينما يحمل 91 شخصاً الاسم الكامل «إرلينغ هالاند»، في حين يوجد 4 أشخاص يحملون الاسم الكامل «إرلينغ براوت هالاند».

وجاء في المنشور: «هالاند أيضاً بيروفي»، مرفقاً بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر هالاند مرتدياً قبعة بيروفية تقليدية، ويحمل دمية على شكل حيوان اللاما.

ولم يتأهل منتخب بيرو إلى نهائيات كأس العالم، ولكن يبدو أن الإنجازات التهديفية لهالاند مع مانشستر سيتي كانت السبب الرئيسي وراء إطلاق اسمه على هذا العدد من الأشخاص في البلاد.