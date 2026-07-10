البلجيكي بروس يترك منصبه مدرباً لجنوب أفريقيا

ترك المدرب البلجيكي، البالغ 74 عاماً، هوغو بروس، منصبه مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا بعد «كأس العالم 2026»، حيث بلغ «بافانا بافانا» دور الـ16، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد المحلي لكرة القدم، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

وقال المصدر: «يمكن لهوغو مواصلة العمل مع المنتخب الوطني، لكن في دور مختلف»، مضيفاً: «تلقّينا عدداً من الترشيحات لشغل منصب المدرب الوطني، وبيتسو (موسيماني) أحدها».

وأعلن بروس رحيله، لمجلة «هومو» البلجيكية، موضحاً أن رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي داني جوردان يرغب في الإبقاء عليه «في دور آخر، مستشاراً أو ما شابه».

وتحت قيادة بروس، تأهلت جنوب أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخها، إلى الأدوار الإقصائية في «كأس العالم»، بعد أن احتلت المركز الثاني خلف المكسيك في دور المجموعات، بفضل فوزها على كوريا الجنوبية (1-0)، لكن مشوارها انتهى عند دور الـ16 بعد الخسارة أمام كندا (1-0).

وقاد المدرب البلجيكي، الذي تولّى مهامه في 2021، أيضاً منتخب «بافانا بافانا» إلى المركز الثالث في «كأس الأمم الأفريقية» في عام 2024.

ويُعدّ بيتسو موسيماني من أبرز المرشحين لخلافته، وهو يمتلك خبرة سابقة في هذا المنصب بين عام 2010 عقب انتهاء «كأس العالم» في جنوب أفريقيا، وعام 2012، دون تحقيق نجاح كبير.

ومنذ ذلك الحين، تولّى تدريب ماميلودي صنداونز (2012-2020) والنادي الأهلي المصري الذي تُوّج معه بلقب «دوري أبطال أفريقيا» 3 مرات.