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الرياضة رياضة عالمية

هيندرسون يعود إلى معسكر إنجلترا بعد خضوعه لجراحة في ذراعه المكسورة

هيندرسون يعود إلى معسكر إنجلترا بعد خضوعه لجراحة في ذراعه (حسابه بإنستغرام)
هيندرسون يعود إلى معسكر إنجلترا بعد خضوعه لجراحة في ذراعه (حسابه بإنستغرام)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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هيندرسون يعود إلى معسكر إنجلترا بعد خضوعه لجراحة في ذراعه المكسورة

هيندرسون يعود إلى معسكر إنجلترا بعد خضوعه لجراحة في ذراعه (حسابه بإنستغرام)
هيندرسون يعود إلى معسكر إنجلترا بعد خضوعه لجراحة في ذراعه (حسابه بإنستغرام)

وُصِف جوردان هيندرسون بأنه «نبض القلب» لرحلة إنجلترا في كأس العالم، وذلك بعد عودته إلى مقر إقامة المنتخب في مدينة كانساس سيتي عقب خضوعه لعملية جراحية جراء إصابته بكسر في الذراع.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد اضطر لترك هيندرسون في المكسيك بعد نقله إلى المستشفى بسبب إصابة في الذراع تعرض لها أثناء الاحتفالات بعد المباراة داخل ملعب «أزتيكا» الأسطوري.

وعلى الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يتمكن هيندرسون من اللعب مجدداً مع إنجلترا في هذا المونديال، وغيابه عن التدريبات يوم الأربعاء، فإنه عاد إلى فندق الفريق بعد الجراحة ليبقى مع زملائه في البطولة.

وكشف مورغان روجرز لصحيفة «التلغراف» البريطانية أن رغبة هيندرسون في الاستمرار بتقديم دور داعم ومساند للمجموعة أمر حيوي للغاية لنجاح الفريق قبل مباراة ربع النهائي المرتقبة يوم السبت ضد النرويج.

وقال روجرز: «هذا يظهر تماماً معدنه. آمل أن يظل منخرطاً معنا لما تبقى من البطولة، هو لن يستبعد نفسه ونحن كذلك لن نفعل». وأضاف: «أعتقد أن إيمانه بجسده وقدراته، وثقته بنفسه، وطبيعة شخصيته وما يمثله لنا، أمر ضخم جداً للمجموعة. إنه كل شيء بالنسبة لنا، وهو بمثابة نبض قلب هذا الفريق. من الرائع حقاً أن نراه بيننا، ونأمل أن نتمكن من رؤيته يعود إلى الملعب في أقرب وقت ممكن».

وتواجه إنجلترا منتخب النرويج في ميامي، ورغم عدم جاهزية هيندرسون للعب، أضاف روجرز: «أعتقد أنكم سترونه يوم السبت بطريقة أو بأخرى، سيكون هناك وسيسهم في دعمنا للعب والمشاركة. هذا هو الشخص واللاعب الذي يمثله هيندرسون».

وتابع: «إنه يضع دائماً كبرياءه أو مشاعره الشخصية جانباً من أجل الفريق، يضعنا دائماً في المقدمة ويحاول مساعدة كل لاعب بأفضل طريقة ممكنة؛ سواء كان ذلك من خلال المحادثات أو اللعب الفعلي. الناس ينسون أحياناً قيمته وما قدمه في هذه اللعبة، وجوده يجعلنا فريقاً أفضل».

ونشر هيندرسون صورة لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي واضعاً جبيرة على ذراعه اليسرى، معلقاً: «انتهت الجراحة! الآن دعونا نستعد للمباراة الكبرى يوم السبت. شكراً لجميع الطواقم الطبية التي اعتنت بي في معهد كانساس سيتي لجراحة العظام، خصوصاً الجراحين الثلاثة الذين أجروا العملية».

بخلاف هيندرسون، غاب ديكلان رايس عن تدريبات منتخب إنجلترا ضمن ثلاثة لاعبين لم يشاركوا في الحصة التدريبية الكاملة مع استعدادات كتيبة المدرب توماس توخيل لموقعة النرويج.

ودخل توخيل التدريبات في غياب رايس، وريس جيمس، ومارك غويهي الذين تابعوا برامج تأهيلية فردية بدلاً من الانخراط في التدريبات الجماعية الكاملة مع بقية التشكيلة يوم الأربعاء.

ويعاني رايس من آلام في أوتار الركبة (الخلفية) وأسفل الظهر، لكن يُتوقع أن يكون جاهزاً لمواجهة النرويج، في حين يعاني غويهي من بعض الإجهاد العضلي.

ويأمل توخيل أن يمنحه ريس جيمس دفعة قوية لحل أزمة مركز الظهير الأيمن في الوقت المناسب قبل لقاء النرويج، بعد أن غاب عن ثلاث مباريات بسبب إصابة في العضلة الخلفية. وكان جيمس موجوداً على مقاعد البدلاء في مباراة الفوز على المكسيك، لكن توخيل لا يزال يتعامل مع جاهزيته بحذر شديد، وتبقى معرفة ما إذا كان سيعود للتدريبات الجماعية الكاملة يوم الخميس، قبل يومين من الموقعة.

ولا يزال خط الدفاع الأيمن يمثل صداعاً في رأس توخيل؛ في ظل تعافي جيمس التدريجي، وانتظار جاريل كوانساه لمعرفة القرار النهائي بشأن إيقافه عقب تلقيه بطاقة حمراء ضد المكسيك. وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه يدرس خياراته بشأن عقوبة كوانساه، خصوصاً بعد تعليق إيقاف اللاعب الأميركي فولارين بالوغون، وتمكينه من اللعب مع الولايات المتحدة ضد بلجيكا.

يُذكر أن رايس وغويهي هما ضمن أربعة لاعبين إنجليز يسيرون على حبل مشدود بسبب الإنذارات قبل مباراة النرويج؛ حيث يمتلك هذا الثنائي، بالإضافة إلى جود بيلينغهام ونيكو أورايلي، بطاقات صفراء، وفي حال حصول أي منهم على إنذار يوم السبت، فسيغيب رسمياً عن الدور نصف النهائي.

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الرياضة رياضة عالمية

دان بيرن مدافع إنجلترا متحمس لمواجهة إيرلينغ هالاند مهاجم النرويج

دان بيرن (أ.ف.ب)
دان بيرن (أ.ف.ب)
  • كانساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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دان بيرن مدافع إنجلترا متحمس لمواجهة إيرلينغ هالاند مهاجم النرويج

دان بيرن (أ.ف.ب)
دان بيرن (أ.ف.ب)

شدد المدافع الإنجليزي دان بيرن على ضرورة تقديم منتخب بلاده أداء أفضل خلال مواجهة النرويج، من المباراة الماضية أمام المكسيك، مضيفاً أنه متحمس لإيقاف خطوة إيرلينغ هالاند.

يطمع المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، في التأهل إلى ما قبل نهائي كأس العالم عندما يواجه النرويج التي فجرت مفاجأة بالفوز 2 - 1 على البرازيل، يوم الأحد.

شارك بيرن بديلاً في مواجهة المكسيك التي انتهت بفوز منتخب إنجلترا 3 - 2 على ملعب «أزتيكا» بعد معاناة شديدة من التوتر والضغط الجوي، وكذلك النقص العددي بعد طرد المدافع جاريل كوانساه.

وقال بيرن عبر شبكة «توك سبورت»: «ما يقدمه منتخب النرويج ليس مفاجأة لنا. لقد تفوقوا في مجموعة قوية بالتصفيات تضم إيطاليا، وسجلوا كثير من الأهداف. لذا؛ فإن فوزهم على البرازيل لا يفاجئنا».

وأضاف: «أعلم أن البرازيل كانت المرشحة الأبرز للفوز، ولكن منتخب النرويج يضم لاعبين مثل هالاند وأوديغارد وغيرهما قادرين على تغيير مسار المباريات، لذا؛ فإن تأهلهم إلى هذه المرحلة ليس مفاجأة».

وشدد: «مواجهة النرويج تتطلب منا جميعاً تقديم أداء أفضل كثيراً مما قدمناه أمام المكسيك، ونحن جاهزون لذلك».

ويبقى هالاند (25 عاماً) أبرز نجوم النرويج، وصاحب هدفَي منتخب بلاده أمام البرازيل، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في «مونديال 2026» متخلفاً بفارق هدف واحد فقط عن ليونيل ميسي؛ هداف النسخة الحالية.

لكن النجم النرويجي اكتفى بتسجيل هدف واحد في مبارياته السابقة ضد بيرن مدافع نيوكاسل يونايتد.

وقال بيرن ضاحكاً: «نعم لقد اكتفى بتسجيل هدف واحد، ولكن لا أريد استباق الأحداث. أستمتع بالمواجهة البدنية ضد هالاند».

وختم مدافع منتخب إنجلترا تصريحاته: «علاقتنا جيدة بالفعل، لكن عليك أن تسأله إن كان يبادلني الشعور نفسه. وإذا طُلبت مني مراقبته، فسأكون سعيداً وجاهزاً لذلك».

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هل يجب أن يقلق منتخبا المغرب وفرنسا من الحكم الأرجنتيني تيّلو؟

فاكوندو تيّلو (أ.ف.ب)
فاكوندو تيّلو (أ.ف.ب)
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هل يجب أن يقلق منتخبا المغرب وفرنسا من الحكم الأرجنتيني تيّلو؟

فاكوندو تيّلو (أ.ف.ب)
فاكوندو تيّلو (أ.ف.ب)

لا يقتصر الاهتمام بالمواجهة المرتقبة بين المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 على الجوانب الفنية، إذ عاد ملف التحكيم إلى واجهة النقاش قبل ساعات من اللقاء الذي يحتضنه ملعب بوسطن، في ظل استحضار الجماهير المغربية لما جرى في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

ولا تزال تلك المباراة، التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد، حاضرة في ذاكرة الشارع الرياضي المغربي، ليس بسبب النتيجة فقط، وإنما بسبب الجدل الذي رافق عدداً من القرارات التحكيمية، والتي اعتبرتها أوساط رياضية مغربية مؤثرة في مجريات اللقاء، وفقاً لصحيفة «لومتان» المغربية.

وترى هذه الأوساط أن المنتخب المغربي حُرم حينها من احتساب ركلتي جزاء، الأولى بعد التحام بين ثيو هيرنانديز وسفيان بوفال داخل منطقة الجزاء، والثانية إثر احتكاك بين أوريلين تشواميني وسليم أملاح، في وقت لم يتدخل فيه حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة اللقطتين.

وعقب المباراة، تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معترضاً على الأداء التحكيمي، ومطالباً بمراجعة عدد من القرارات التي رأى أنها أثرت في سير المواجهة، دون أن يغيّر ذلك من النتيجة النهائية.

ومع اقتراب المواجهة الجديدة بين المنتخبين، عاد الحديث عن التحكيم بقوة، وزاد من حدته إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيّلو لإدارة المباراة، إذ أثار القرار تساؤلات في عدد من وسائل الإعلام المغربية، التي رأت أن اختيار حكم من أميركا الجنوبية لمواجهة تجمع منتخباً أوروبياً وآخر أفريقياً يأتي في ظل أجواء تحكيمية مشحونة شهدتها البطولة، بعد سلسلة من الحالات المثيرة للجدل في الأدوار الإقصائية.

ويحمل تيّو ذكريات إيجابية لدى الجماهير المغربية، بعدما أدار مباراة ربع نهائي مونديال 2022 التي تغلب فيها «أسود الأطلس» على البرتغال بهدف دون مقابل، ليبلغوا نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية. وفي المقابل، ستكون هذه المباراة الأولى التي يديرها الحكم الأرجنتيني للمنتخب الفرنسي، وهو ما أضفى مزيداً من الاهتمام على قرار تعيينه.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن تعيين تيّو جاء بعد جدل رافق بعض القرارات التحكيمية في البطولة الحالية، معتبرة أن ذلك يزيد من أهمية تقديم أداء تحكيمي بعيد عن أي جدل في واحدة من أبرز مباريات الدور ربع النهائي.

وتأمل الجماهير المغربية أن تُحسم المواجهة داخل المستطيل الأخضر فقط، وأن يكون الحديث بعد صافرة النهاية عن الأداء الفني والنتيجة، لا عن القرارات التحكيمية، كما حدث في آخر مواجهة جمعت المنتخبين في كأس العالم.

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روسيا تحتكم إلى «كاس» لنقض قرار «وورلد أثلتيكس» الإبقاء على حظر رياضييها

محكمة التحكيم الرياضي (رويترز)
محكمة التحكيم الرياضي (رويترز)
  • لوزان: «الشرق الأوسط»
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  • لوزان: «الشرق الأوسط»
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روسيا تحتكم إلى «كاس» لنقض قرار «وورلد أثلتيكس» الإبقاء على حظر رياضييها

محكمة التحكيم الرياضي (رويترز)
محكمة التحكيم الرياضي (رويترز)

قررت روسيا الاحتكام إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لنقض قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى (وورلد أثلتيكس) الإبقاء على حظر رياضييها، وفق ما أعلن اتحاد اللعبة في البلاد، الخميس.

وجاء في بيان الاتحاد: «يلاحظ الاتحاد الروسي لألعاب القوى أن قرار (وورلد أثلتيكس) يمس المصالح الأساسية لألعاب القوى في روسيا ويقيّد حق الرياضيين الروس في المنافسة، على أسس يعدّها الاتحاد تمييزية».

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على الرياضيين الروس بسبب غزو أوكرانيا، وسيتمكنون بالتالي من العودة إلى الرياضات الجماعية والمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، لكن من دون النشيد الوطني والعلم في الوقت الراهن.

لكن «وورلد أثلتيكس» أبقى على الاستبعاد الكامل للرياضيين الروس والبيلاروس، مشيراً إلى عدم حصول «أي تقدم ملموس نحو مفاوضات سلام».

وحذَّر مدير الرياضة في اللجنة الأولمبية الدولية بيار دوكريه من أن عودة الروس إلى الساحة الرياضية العالمية ستتم في «مشهد منقسم» يختلف حسب كل رياضة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين ومن خلال قرارين منفصلين، وضعت محكمة التحكيم الرياضي حداً للهيئات الرياضية العالمية الأكثر تشدداً تجاه الروس، عادَّة أن الحظر المفروض من اتحاد الزحافات (لوج) «غير متناسب»، كما عدَّت أن حظر المتزلجين الروس تمييزي.

وفي غير حالات الطوارئ، تستغرق إجراءات محكمة التحكيم الرياضي عادة أشهراً عدة، وتتطلب أولاً تعيين ثلاثة محكّمين وتحديد موعد الجلسة.

وتُعدّ روسيا قوة رياضية كبرى، لكنها محرومة منذ عام 2016 من رفع ألوانها في الساحة الأولمبية، أولاً بسبب فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة؛ ما أجبرها على المشاركة تحت العلم الأولمبي عام 2018 ومن بعدها باسم اللجنة الأولمبية الروسية في 2021 و2022، ثم بسبب غزو أوكرانيا.

فبعد وقت قصير من اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير (شباط) 2022، شن الجيش الروسي هجوماً على أوكرانيا بدعم من بيلاروس؛ ما أدى إلى سلسلة من العقوبات الرياضية عكست حجم الغضب الغربي من هذا الغزو.

وبعد مرحلة من الاستبعاد الكامل، بدأت اللجنة الأولمبية الدولية تدريجياً إعادة إدماج الرياضيين ابتداءً من مارس (آذار) 2023 تحت راية محايدة، مع فرض شروط صارمة واستثناء مسابقات الفرق، خصوصا لألعاب باريس 2024 الصيفية وميلانو-كورتينا الشتوية.

وخلال الأشهر الماضية، ألمحت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الزمبابوية كيرستي كوفنتري إلى توجه نحو إعادة إدماج أكثر شمولاً، مؤكدة أهمية «الإبقاء على الرياضة بوصفها أرضيةً محايدة، مكاناً يستطيع فيه كل رياضي المنافسة بحرية، من دون أن تعيقه سياسات أو انقسامات حكوماته».

وفي نهاية يونيو (حزيران) وخلال أعمال الدورة الـ146 للجنة الأولمبية الدولية في لوزان، تم تكريس هذا المبدأ بشكل أكبر في الميثاق الأولمبي الذي ينص على أن دور المنظمة هو «تطبيق الحياد في جميع الأوقات، بعيداً عن أي ضغط حكومي أو ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي».

علاوة على ذلك، أوصت اللجنة التنفيذية في ديسمبر الماضي بعودة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المنافسات الخاصة بالفئات العمرية، بما في ذلك الرياضات الجماعية، مع العلمين والنشيدين الوطنيين.

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