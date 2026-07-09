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الرياضة رياضة عالمية

تقنية الخطوة المتقطعة في تنفيذ ركلات الجزاء تفرض نفسها على نجوم المونديال

تقنية الخطوة المتقطعة في تنفيذ ركلات الجزاء تفرض نفسها (رويترز)
تقنية الخطوة المتقطعة في تنفيذ ركلات الجزاء تفرض نفسها (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

تقنية الخطوة المتقطعة في تنفيذ ركلات الجزاء تفرض نفسها على نجوم المونديال

تقنية الخطوة المتقطعة في تنفيذ ركلات الجزاء تفرض نفسها (رويترز)
تقنية الخطوة المتقطعة في تنفيذ ركلات الجزاء تفرض نفسها (رويترز)

فرضت ركلة الجزاء بتقنية الخطوة المتقطعة نفسها بقوة في هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم، في ظل اعتماد عدد كبير من النجوم عليها مثل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وكريستيانو رونالدو، وهاري كين، ونيمار.

إنها تقنية استعراضية ولكنها قد تكون محبطة، كما تجعل نجوم كرة القدم بارعين أو في غاية السخافة، فقد تسببت في وصول فرنسا لدور الثمانية، وكانت حاضرة أيضاً في خروج البرازيل من البطولة، وفشل ميسي أثناء الاعتماد عليها في دور المجموعات.

أما نيمار، فقد كانت ركلة الجزاء التي سجلها بتقنية الخطوة المتقطعة بمثابة هديته الأخيرة في مشواره الدولي بقميص البرازيل.

ركلة الجزاء بالخطوة المتقطعة، التي يقوم فيها اللاعب بمراوغة متكررة حتى يتوقف مع إبقاء عينيه على حارس المرمى أثناء تقدمه نحو الكرة، يتردد أنها تقنية ظهرت في البرازيل في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات.

وأطلق عليها اسم «بارادينها»، أي «التوقف الصغير» باللغة البرتغالية، واشتهرت بفضل بيليه، واستمر نيمار في الاعتماد عليها أثناء شبابه عندما كان يصنف أنه خليفة الأسطورة الراحل (بيليه) الفائز بكأس العالم ثلاث مرات.

في عام 2010، بالغ نيمار 18 عاماً في استخدام هذه الخطوة المتقطعة عندما سجل ركلة جزاء لفريق سانتوس، حيث تقدم نحو الكرة، ثم توقف بعد وضع قدمه الثابتة بجانبها، قبل أن يسدد في المرمى ليجبر حارس المرمى على عدم الارتماء.

ودفع ذلك المسؤولين عن صياغة قوانين كرة القدم على تغيير اللوائح قبل مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، وصدرت تعليمات للحكام بإنذار اللاعبين الذين يخدعون أثناء تسديد ركلات الجزاء، وإلغاء تلك الأهداف.

وتم تعديل القانون لاحقاً، حيث تم السماح للاعبين بالخداع أثناء الركض للتسديد، ولكن ليس بعد إتمامه قبل التسديد.

ويرى خبراء أن هذه التقنية متقنة ولكن تنطوي على مجازفة، فهي تستهدف إرباك حراس المرمى في هذه المواجهة على مسافة 11 متراً (12 ياردة) ودفعهم إلى قرار مبكر، لتسنح للمهاجم فرصة أسهل لهز الشباك.

وأكد الخبراء أن تقنية الاعتماد على حركة حارس المرمى، لا تصلح لمن يتجنب المجازفة.

ويميل لاعبون لتسديد ركلات الجزاء بقوة ودقة، بينما اتجه آخرون مثل الإيطالي جورجينيو والبرتغالي برونو فرنانديز للتسديد بطريقة القفز المتقطع، والتي حققت بعض النجاح قبل ست أو سبع سنوات.

وينفذ معظم مسددي ركلات الجزاء حالياً تقنية الخطوة المتقطعة، ولكن ليس بشكل دائم.

لجأ إليها ميسي ولكنه أهدر ركلة جزاء أمام النمسا في دور المجموعات، وغير طريقته بالتسديد بقوة بعد الركض بشكل طبيعي في مواجهة مصر بدور الـ16، ولكن حارس المرمى تصدى للكرة هذه المرة.

وفي فوز إنجلترا على كرواتيا في دور المجموعات، تصدى الحارس لركلة جزاء هاري كين بعد ركضه المتقطع، لكن الحكم أمر بإعادة الركلة لأن الحارس تحرك مبكراً وخرج من خط المرمى، ليسجل كين من المحاولة الثانية التي نفذها بتسديدة قوية بعد الركض مباشرة نحو الكرة.

كما نجح مبابي في التسجيل بطريقة الخطوة المتقطعة ليمنح فرنسا الفوز 1 - 0 على باراغواي في دور الـ16، وكذلك كريستيانو رونالدو في فوز البرتغال 2 - 1 على كرواتيا في المرحلة نفسها، ولجأ إليها نيمار 34 عاماً في ظهوره الدولي الأخير خلال الخسارة أمام النرويج.

ويعد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز الأفضل في التسديد بهذه الطريقة، فقد استخدم خطوات متقطعة متكررة ليسجل ركلة جزاء في الخسارة 2 - 3 أمام إنجلترا يوم الأحد، ويبقى أفضل مسدد ركلات جزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجل من جميع ركلاته الـ14.

ولكن حراس المرمى أصبحوا أكثر وعياً بمحاولات التسديد بهذه الطريقة، وعندما تفشل هذه المحاولات، يبدو مسددو ركلات الجزاء وكأنهم غير محترفين أو يتسمون بالرعونة.

وتزداد حالات الفشل في التسجيل بهذه الطريقة تحت الضغط الشديد مثلما أضاع البرازيلي برونو غيمارايش ركلة جزاء تصدى لها حارس النرويج عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في مباراة انتهت بفوز النرويج 2 - 0 في دور الـ16، وتكرر الأمر مع الهولندي جاستن كلويفرت في خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام المغرب، حيث شارك اللاعب الشاب بديلاً في الوقت الإضافي بصفته متخصصاً في تسديد ركلات الجزاء، ولكن تسديدته ارتدت من القائم.

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الرياضة رياضة عالمية

دان بيرن مدافع إنجلترا متحمس لمواجهة إيرلينغ هالاند مهاجم النرويج

دان بيرن (أ.ف.ب)
دان بيرن (أ.ف.ب)
  • كانساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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دان بيرن مدافع إنجلترا متحمس لمواجهة إيرلينغ هالاند مهاجم النرويج

دان بيرن (أ.ف.ب)
دان بيرن (أ.ف.ب)

شدد المدافع الإنجليزي دان بيرن على ضرورة تقديم منتخب بلاده أداء أفضل خلال مواجهة النرويج، من المباراة الماضية أمام المكسيك، مضيفاً أنه متحمس لإيقاف خطوة إيرلينغ هالاند.

يطمع المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، في التأهل إلى ما قبل نهائي كأس العالم عندما يواجه النرويج التي فجرت مفاجأة بالفوز 2 - 1 على البرازيل، يوم الأحد.

شارك بيرن بديلاً في مواجهة المكسيك التي انتهت بفوز منتخب إنجلترا 3 - 2 على ملعب «أزتيكا» بعد معاناة شديدة من التوتر والضغط الجوي، وكذلك النقص العددي بعد طرد المدافع جاريل كوانساه.

وقال بيرن عبر شبكة «توك سبورت»: «ما يقدمه منتخب النرويج ليس مفاجأة لنا. لقد تفوقوا في مجموعة قوية بالتصفيات تضم إيطاليا، وسجلوا كثير من الأهداف. لذا؛ فإن فوزهم على البرازيل لا يفاجئنا».

وأضاف: «أعلم أن البرازيل كانت المرشحة الأبرز للفوز، ولكن منتخب النرويج يضم لاعبين مثل هالاند وأوديغارد وغيرهما قادرين على تغيير مسار المباريات، لذا؛ فإن تأهلهم إلى هذه المرحلة ليس مفاجأة».

وشدد: «مواجهة النرويج تتطلب منا جميعاً تقديم أداء أفضل كثيراً مما قدمناه أمام المكسيك، ونحن جاهزون لذلك».

ويبقى هالاند (25 عاماً) أبرز نجوم النرويج، وصاحب هدفَي منتخب بلاده أمام البرازيل، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في «مونديال 2026» متخلفاً بفارق هدف واحد فقط عن ليونيل ميسي؛ هداف النسخة الحالية.

لكن النجم النرويجي اكتفى بتسجيل هدف واحد في مبارياته السابقة ضد بيرن مدافع نيوكاسل يونايتد.

وقال بيرن ضاحكاً: «نعم لقد اكتفى بتسجيل هدف واحد، ولكن لا أريد استباق الأحداث. أستمتع بالمواجهة البدنية ضد هالاند».

وختم مدافع منتخب إنجلترا تصريحاته: «علاقتنا جيدة بالفعل، لكن عليك أن تسأله إن كان يبادلني الشعور نفسه. وإذا طُلبت مني مراقبته، فسأكون سعيداً وجاهزاً لذلك».

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هل يجب أن يقلق منتخبا المغرب وفرنسا من الحكم الأرجنتيني تيّلو؟

فاكوندو تيّلو (أ.ف.ب)
فاكوندو تيّلو (أ.ف.ب)
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هل يجب أن يقلق منتخبا المغرب وفرنسا من الحكم الأرجنتيني تيّلو؟

فاكوندو تيّلو (أ.ف.ب)
فاكوندو تيّلو (أ.ف.ب)

لا يقتصر الاهتمام بالمواجهة المرتقبة بين المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 على الجوانب الفنية، إذ عاد ملف التحكيم إلى واجهة النقاش قبل ساعات من اللقاء الذي يحتضنه ملعب بوسطن، في ظل استحضار الجماهير المغربية لما جرى في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

ولا تزال تلك المباراة، التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد، حاضرة في ذاكرة الشارع الرياضي المغربي، ليس بسبب النتيجة فقط، وإنما بسبب الجدل الذي رافق عدداً من القرارات التحكيمية، والتي اعتبرتها أوساط رياضية مغربية مؤثرة في مجريات اللقاء، وفقاً لصحيفة «لومتان» المغربية.

وترى هذه الأوساط أن المنتخب المغربي حُرم حينها من احتساب ركلتي جزاء، الأولى بعد التحام بين ثيو هيرنانديز وسفيان بوفال داخل منطقة الجزاء، والثانية إثر احتكاك بين أوريلين تشواميني وسليم أملاح، في وقت لم يتدخل فيه حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة اللقطتين.

وعقب المباراة، تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معترضاً على الأداء التحكيمي، ومطالباً بمراجعة عدد من القرارات التي رأى أنها أثرت في سير المواجهة، دون أن يغيّر ذلك من النتيجة النهائية.

ومع اقتراب المواجهة الجديدة بين المنتخبين، عاد الحديث عن التحكيم بقوة، وزاد من حدته إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيّلو لإدارة المباراة، إذ أثار القرار تساؤلات في عدد من وسائل الإعلام المغربية، التي رأت أن اختيار حكم من أميركا الجنوبية لمواجهة تجمع منتخباً أوروبياً وآخر أفريقياً يأتي في ظل أجواء تحكيمية مشحونة شهدتها البطولة، بعد سلسلة من الحالات المثيرة للجدل في الأدوار الإقصائية.

ويحمل تيّو ذكريات إيجابية لدى الجماهير المغربية، بعدما أدار مباراة ربع نهائي مونديال 2022 التي تغلب فيها «أسود الأطلس» على البرتغال بهدف دون مقابل، ليبلغوا نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية. وفي المقابل، ستكون هذه المباراة الأولى التي يديرها الحكم الأرجنتيني للمنتخب الفرنسي، وهو ما أضفى مزيداً من الاهتمام على قرار تعيينه.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن تعيين تيّو جاء بعد جدل رافق بعض القرارات التحكيمية في البطولة الحالية، معتبرة أن ذلك يزيد من أهمية تقديم أداء تحكيمي بعيد عن أي جدل في واحدة من أبرز مباريات الدور ربع النهائي.

وتأمل الجماهير المغربية أن تُحسم المواجهة داخل المستطيل الأخضر فقط، وأن يكون الحديث بعد صافرة النهاية عن الأداء الفني والنتيجة، لا عن القرارات التحكيمية، كما حدث في آخر مواجهة جمعت المنتخبين في كأس العالم.

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روسيا تحتكم إلى «كاس» لنقض قرار «وورلد أثلتيكس» الإبقاء على حظر رياضييها

محكمة التحكيم الرياضي (رويترز)
محكمة التحكيم الرياضي (رويترز)
  • لوزان: «الشرق الأوسط»
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  • لوزان: «الشرق الأوسط»
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روسيا تحتكم إلى «كاس» لنقض قرار «وورلد أثلتيكس» الإبقاء على حظر رياضييها

محكمة التحكيم الرياضي (رويترز)
محكمة التحكيم الرياضي (رويترز)

قررت روسيا الاحتكام إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لنقض قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى (وورلد أثلتيكس) الإبقاء على حظر رياضييها، وفق ما أعلن اتحاد اللعبة في البلاد، الخميس.

وجاء في بيان الاتحاد: «يلاحظ الاتحاد الروسي لألعاب القوى أن قرار (وورلد أثلتيكس) يمس المصالح الأساسية لألعاب القوى في روسيا ويقيّد حق الرياضيين الروس في المنافسة، على أسس يعدّها الاتحاد تمييزية».

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على الرياضيين الروس بسبب غزو أوكرانيا، وسيتمكنون بالتالي من العودة إلى الرياضات الجماعية والمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، لكن من دون النشيد الوطني والعلم في الوقت الراهن.

لكن «وورلد أثلتيكس» أبقى على الاستبعاد الكامل للرياضيين الروس والبيلاروس، مشيراً إلى عدم حصول «أي تقدم ملموس نحو مفاوضات سلام».

وحذَّر مدير الرياضة في اللجنة الأولمبية الدولية بيار دوكريه من أن عودة الروس إلى الساحة الرياضية العالمية ستتم في «مشهد منقسم» يختلف حسب كل رياضة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين ومن خلال قرارين منفصلين، وضعت محكمة التحكيم الرياضي حداً للهيئات الرياضية العالمية الأكثر تشدداً تجاه الروس، عادَّة أن الحظر المفروض من اتحاد الزحافات (لوج) «غير متناسب»، كما عدَّت أن حظر المتزلجين الروس تمييزي.

وفي غير حالات الطوارئ، تستغرق إجراءات محكمة التحكيم الرياضي عادة أشهراً عدة، وتتطلب أولاً تعيين ثلاثة محكّمين وتحديد موعد الجلسة.

وتُعدّ روسيا قوة رياضية كبرى، لكنها محرومة منذ عام 2016 من رفع ألوانها في الساحة الأولمبية، أولاً بسبب فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة؛ ما أجبرها على المشاركة تحت العلم الأولمبي عام 2018 ومن بعدها باسم اللجنة الأولمبية الروسية في 2021 و2022، ثم بسبب غزو أوكرانيا.

فبعد وقت قصير من اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير (شباط) 2022، شن الجيش الروسي هجوماً على أوكرانيا بدعم من بيلاروس؛ ما أدى إلى سلسلة من العقوبات الرياضية عكست حجم الغضب الغربي من هذا الغزو.

وبعد مرحلة من الاستبعاد الكامل، بدأت اللجنة الأولمبية الدولية تدريجياً إعادة إدماج الرياضيين ابتداءً من مارس (آذار) 2023 تحت راية محايدة، مع فرض شروط صارمة واستثناء مسابقات الفرق، خصوصا لألعاب باريس 2024 الصيفية وميلانو-كورتينا الشتوية.

وخلال الأشهر الماضية، ألمحت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الزمبابوية كيرستي كوفنتري إلى توجه نحو إعادة إدماج أكثر شمولاً، مؤكدة أهمية «الإبقاء على الرياضة بوصفها أرضيةً محايدة، مكاناً يستطيع فيه كل رياضي المنافسة بحرية، من دون أن تعيقه سياسات أو انقسامات حكوماته».

وفي نهاية يونيو (حزيران) وخلال أعمال الدورة الـ146 للجنة الأولمبية الدولية في لوزان، تم تكريس هذا المبدأ بشكل أكبر في الميثاق الأولمبي الذي ينص على أن دور المنظمة هو «تطبيق الحياد في جميع الأوقات، بعيداً عن أي ضغط حكومي أو ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي».

علاوة على ذلك، أوصت اللجنة التنفيذية في ديسمبر الماضي بعودة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المنافسات الخاصة بالفئات العمرية، بما في ذلك الرياضات الجماعية، مع العلمين والنشيدين الوطنيين.

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