مدرب كولومبيا: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام سويسرا بكأس العالم

قال نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، إن فريقه دفع ثمن إهداره للفرص التي سنحت للاعبيه أمام منتخب سويسرا، بعدما ودّع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأخفق المنتخب الكولومبي في التأهل لدور الثمانية بالمونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب خسارته 3 - 4 بركلات الترجيح، أمام منتخب سويسرا، في دور الـ16 للمسابقة، وذلك عقب تعادل الفريقين من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي مؤتمر صحافي لم يتجاوز 3 دقائق، قال لورينزو إن كولومبيا قدمت أداءً كافياً على مدار 120 دقيقة لتستحق نتيجة أفضل في مباراة وصفها بأنها اتسمت بالندية والمتكافئة والتكتيكية.

وقال لورينزو للصحافيين: «ما افتقدناه، بلا شك، هو تسجيل هدف».

وأضاف: «كنا ندرك أنها ستكون مباراة مغلقة، تكتيكية للغاية، ومتكافئة. ومع ذلك، أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل خلال الـ90 دقيقة نظراً للجهود التي بذلناها والتسديدات التي سددناها».

وأشار لورينزو إلى أن المباراة فقدت إيقاعها مع مرور الوقت؛ حيث بدا الإرهاق واضحاً على كلا الفريقين قبل أن يؤدي التعادل إلى ركلات الترجيح.

ودافع مدرب كولومبيا عن قراره باستبدال لاعب الوسط جون أرياس، قائلاً إن ذلك جاء بسبب الإرهاق واحتمالية حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد حصوله على إنذار في مباراة دور الـ32 ضد غانا، والتي كان من الممكن أن تحرمه من المشاركة حال التأهل لدور الثمانية.

كما كشف لورينزو أنه اضطر لاستبدال لويس سواريز في وقت متأخر من المباراة، بعد أن تلقى المهاجم بطاقة صفراء في الدقيقة 60.

وأوضح مدرب كولومبيا: «كنا نخشى أن يؤدي تدخل متأخر إلى حالة طرد ومن ثم نقص في عدد اللاعبين، وبالتالي استنزاف طاقتنا».

واختتم لورينزو تصريحاته قائلاً: «وجهنا 15 تسديدة، وهذا عدد كبير، وعدم التسجيل له ثمن. لا يوجد ما يلام عليه. أحياناً تدخل الكرة المرمى، وأحياناً لا».