إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات

يرفض القائمون على إدارة ملعب نادي فيردر بريمن الألماني التسرع في إعادة فتح الجزء المنهار جزئياً من مدرجات الملعب.
وقال هانز يورغ أوتو، المدير الإداري للشركة المشغِّلة للملعب، للصحافيين: «السلامة قبل السرعة»، مؤكداً أن «هذه هي أولويتنا القصوى».
وأضاف: «يجب إصلاح المدرج بالكامل بشكل صحيح وفقاً للوائح البناء، لتفادي أي قلق من الزوار مستقبلاً من الجلوس في مدرج غير آمن».
وكان النادي الألماني قد أعلن، الأربعاء، عن انهيار جزء صغير من المدرج العلوي نتيجة تلف عرضي في أحد الأعمدة أثناء أعمال تجديد الملعب.
وأكد بريمن عدم إصابة أحد بأذى، موضحاً أنه لا توجد مخاوف بشأن انهيار أجزاء أخرى من المدرج.
وقال أوتو: «تحديد موعد إعادة فتح المدرج أمر سابق لأوانه».
وسيخوض بريمن مباراته الأولى من الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على ملعبه أوائل سبتمبر (أيلول) بمواجهة لايبزغ.
ولا تبقى إقامة المباراة في الملعب مهددة، ولكن لم يتأكد بعد إمكانية إعادة فتح الجزء المتضرر بحلول موعد هذا اللقاء.
ولن يتضرر نادي بريمن مادياً من إصلاح الجزء المنهار، لأن الشركة التي تُدير الملعب هي المسؤولة عن أعمال التجديد.