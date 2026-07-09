عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:51 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات

إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات (أ.ب)
إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات (أ.ب)
  • هانوفر ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • هانوفر ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات

إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات (أ.ب)
إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات (أ.ب)

يرفض القائمون على إدارة ملعب نادي فيردر بريمن الألماني التسرع في إعادة فتح الجزء المنهار جزئياً من مدرجات الملعب.

وقال هانز يورغ أوتو، المدير الإداري للشركة المشغِّلة للملعب، للصحافيين: «السلامة قبل السرعة»، مؤكداً أن «هذه هي أولويتنا القصوى».

وأضاف: «يجب إصلاح المدرج بالكامل بشكل صحيح وفقاً للوائح البناء، لتفادي أي قلق من الزوار مستقبلاً من الجلوس في مدرج غير آمن».

وكان النادي الألماني قد أعلن، الأربعاء، عن انهيار جزء صغير من المدرج العلوي نتيجة تلف عرضي في أحد الأعمدة أثناء أعمال تجديد الملعب.

وأكد بريمن عدم إصابة أحد بأذى، موضحاً أنه لا توجد مخاوف بشأن انهيار أجزاء أخرى من المدرج.

وقال أوتو: «تحديد موعد إعادة فتح المدرج أمر سابق لأوانه».

وسيخوض بريمن مباراته الأولى من الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على ملعبه أوائل سبتمبر (أيلول) بمواجهة لايبزغ.

ولا تبقى إقامة المباراة في الملعب مهددة، ولكن لم يتأكد بعد إمكانية إعادة فتح الجزء المتضرر بحلول موعد هذا اللقاء.

ولن يتضرر نادي بريمن مادياً من إصلاح الجزء المنهار، لأن الشركة التي تُدير الملعب هي المسؤولة عن أعمال التجديد.

مواضيع
كرة القدم رياضة الدوري الألماني ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

النادي الذي يقدم نجوم كرة القدم في كندا يواجه شكوكاً حول مستقبله

رياضة عالمية قدمت مدينة برامبتون عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي (رويترز)

النادي الذي يقدم نجوم كرة القدم في كندا يواجه شكوكاً حول مستقبله

قدمت مدينة برامبتون في أونتاريو عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي للرجال المشارك في كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
رياضة عالمية يشير التقرير إلى أن 19 لاعباً من أصل 26 في قائمة المغرب الحالية ولدوا خارج البلاد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كيف يوظف المغرب «القوة الناعمة» لبناء قوة كروية عالمية؟

منذ الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي ببلوغه نصف نهائي كأس العالم 2022 لم يعد ما تحقق يُنظر إليه داخل المغرب بوصفه استثناءً

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية نيستور لورينزو (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مدرب كولومبيا: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام سويسرا بكأس العالم

قال نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، إن فريقه دفع ثمن إهداره للفرص التي سنحت للاعبيه أمام منتخب سويسرا، بعدما ودع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية جوردان بيكفورد (رويترز)
رياضة عالمية

تألق بيكفورد ونيلاند وكوستا يخطف الأضواء بدور الـ 16 لكأس العالم

كان الإنجليزي جوردان بيكفورد، والنرويجي أورجان نيلاند، والبرتغالي ديوغو كوستا من بين حراس المرمى الذين حققوا تقدماً ملحوظاً في تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية لويس دي لا فوينتي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: دكة البدلاء الذهبية لمنتخب إسبانيا

من دون بريق في الأداء، كما الحال منذ بداية كأس العالم، اعتمد منتخب «لا روخا» الذي يمتلك عمقاً لافتاً في دكة البدلاء، على لاعبيه الاحتياطيين لإقصاء البرتغال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الرياضة رياضة عالمية

النادي الذي يقدم نجوم كرة القدم في كندا يواجه شكوكاً حول مستقبله

قدمت مدينة برامبتون عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي (رويترز)
قدمت مدينة برامبتون عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي (رويترز)
  • تورونتو كندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • تورونتو كندا: «الشرق الأوسط»
TT

النادي الذي يقدم نجوم كرة القدم في كندا يواجه شكوكاً حول مستقبله

قدمت مدينة برامبتون عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي (رويترز)
قدمت مدينة برامبتون عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي (رويترز)

قدمت مدينة برامبتون في أونتاريو عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي للرجال المشارك في كأس العالم لكرة القدم.

لكن فقدان نادٍ محلي عريق رخصته الإقليمية قبل نحو عام من استضافة كندا للبطولة، وهو ما أكده لـ«رويترز» أعضاء حاليون وسابقون في النادي، أثار مخاوف بشأن مستقبله ومستقبل كرة القدم الكندية.

وكان نادي برامبتون لكرة القدم يوماً ما مهداً للاعبين بارزين، من بينهم القائد السابق أتيبا هاتشينسون، واللاعبون الحاليون كايل لارين، وجوناثان أوسوريو، وتاجون بوكانان، وغيرهم.

لكنه فقد في العام الماضي رخصة دوري أونتاريو لتطوير اللاعبين، وهو ما يقول بعض المعنيين بكرة القدم المحلية إنه يُعطل خط الإمداد التقليدي للمنتخب الوطني.

ويرى هؤلاء أن هذا الأمر قد يعوق نمو كرة القدم، وهي رياضة ناشئة في بلد يشتهر أكثر بهوكي الجليد، في وقت تمر فيه بمرحلة تحول مع امتلاك اللاعبين المحليين فرصة الاحتراف في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى.

وقال كريس كريسانتو، وهو مقيم سابق في برامبتون، ومدرب سابق للاعب الوسط الكندي بوكانان: «المفارقة هنا هي أن لديك مدينة تنتج أفضل مواهب كرة القدم في البلاد، ومن ناحية أخرى، لديك نادٍ لا يستطيع حتى تنظيم شؤونه الإدارية».

وقال أمل شوهان، الرئيس التنفيذي لنادي بيرلينغتون المنافس، إن المسار المخصص للمواهب في برامبتون للوصول إلى المستوى الإقليمي والوطني قد تعطل، وبدأ اللاعبون المحليون البحث عن أندية أخرى للانضمام إليها. وأضاف شوهان أن فشل نادي برامبتون في الحفاظ على رخصته سيمنع اللاعبين المحليين من التنافس على المستوى الإقليمي، وهو ما يساعدهم لاحقاً في حجز مكان بالمنتخب الوطني.

من جانبها، قالت بولا فيليبس، المديرة التنفيذية لنادي برامبتون لكرة القدم، لـ«رويترز» إن النادي ليس ملزماً بالحصول على الرخصة، مشيرة إلى التكلفة المادية ورغبة النادي في التركيز على تقديم برامج لعدد أكبر من اللاعبين بدلاً من تلبية احتياجات مجموعة صغيرة من اللاعبين الكبار.

وحقق المنتخب الكندي لكرة القدم، رغم خروجه من البطولة الآن، أفضل أداء له على الإطلاق في كأس العالم بوصوله إلى دور الـ16، في نسخة تشترك كندا في استضافتها مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وخصّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مدينة برامبتون بالإشادة خلال حديث حماسي في غرفة تبديل الملابس في فانكوفر؛ حيث أثنى على شخصية الفريق بعد فوز كندا 6-صفر على قطر، ووعد بتمويل اتحادي للمنشآت الرياضية المحلية لكرة القدم.

وقال رئيس بلدية برامبتون، باتريك براون، لـ«رويترز» إنه لم يكن على دراية بالمشكلات المتعلقة بنادي برامبتون لكرة القدم. وأضاف أن المدينة توفر 191 ملعباً خارجياً لكرة القدم، و3 ملاعب عشبية داخل القاعات تعمل على مدار العام، و4 ملاعب عشبية موسمية داخل القاعات، إلى جانب ملعب «أتيبا هاتشينسون» لكرة القدم، الذي يعد أول ملعب كرة قدم مصغر محاط بحواجز ومزود بإضاءة كاملة في كندا.

وقال براون: «في عام 2025 وحده، سجلت المدينة أكثر من 34 ألف ساعة من حجز ملاعب كرة القدم، ما يظهر الاهتمام المجتمعي القوي بالرياضة، والحاجة المستمرة لبنية تحتية عالية الجودة».

وتابع أن المدينة تضم مجموعة متنوعة من الأندية، بالإضافة إلى برامبتون «التي تُسهم في إيجاد بيئة كرة قدم حيوية وتنافسية».

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم كندا
الرياضة رياضة عالمية

روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى

روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى (د.ب.أ)
روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى (د.ب.أ)
  • موسكو روسيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو روسيا: «الشرق الأوسط»
TT

روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى

روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى (د.ب.أ)
روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى اليوم ​الخميس أنه تقدم باستئناف أمام أعلى محكمة رياضية للطعن على قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى تمديد إيقاف الرياضيين الروس عن المشاركة في المنافسات الدولية.

وكان ‌المجلس قد ‌جدد في ​الثالث ‌من ⁠يوليو (تموز) استبعاد ⁠الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء من المنافسات الدولية، بعد أربعة أعوام من فرض العقوبات لأول مرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال الاتحاد ⁠الروسي في بيان ‌إنه يعتبر ‌القرار تمييزياً، مضيفاً ​أنه استعان بمحامين ‌متخصصين للطعن فيه ‌أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ويؤكد موقف مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى استمرار حرمان الرياضيين الروس في ‌مسابقات ألعاب القوى من المشاركة الدولية، رغم أن اللجنة ⁠الأولمبية ⁠الدولية رفعت مؤقتاً، يوم الثلاثاء، تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية، في خطوة مهمة نحو إعادة دمج روسيا في الحركة الأولمبية.

وشارك الرياضيون الروس بصفة محايدة في أولمبياد باريس 2024، وكذلك في دورة الألعاب ​الأولمبية الشتوية ​في ميلانو-كورتينا 2026.

مواضيع
أولمبياد رياضة العاب القوى روسيا
الرياضة رياضة عالمية

بريطانيا تستعد لإعلان عطلة رسمية إذا تُوّجت إنجلترا بطلة للعالم

قائد منتخب إنجلترا هاري كين وزملاؤه يحتفلون بالتأهل إلى الدور ربع النهائي (رويترز)
قائد منتخب إنجلترا هاري كين وزملاؤه يحتفلون بالتأهل إلى الدور ربع النهائي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا تستعد لإعلان عطلة رسمية إذا تُوّجت إنجلترا بطلة للعالم

قائد منتخب إنجلترا هاري كين وزملاؤه يحتفلون بالتأهل إلى الدور ربع النهائي (رويترز)
قائد منتخب إنجلترا هاري كين وزملاؤه يحتفلون بالتأهل إلى الدور ربع النهائي (رويترز)

تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن عطلة رسمية في حال فوز منتخب إنجلترا بلقب «كأس العالم 2026»، احتفالاً بإحراز المنتخب اللقب العالمي الأول منذ عام 1966، وفق ما كشفت عنه صحيفة الـ«غارديان».

ووفق الصحيفة، فإن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يعتزم إعلان يوم عطلة وطنية إذا نجح المنتخب الإنجليزي في التتويج بالبطولة، إلا إنه امتنع عن تحديد موعد الإعلان، مؤكداً أنه لا يريد «جلب النحس» للمنتخب قبل حسم مشواره في البطولة.

ومن المرجح أن تكون العطلة يوم الجمعة 24 يوليو (تموز) الحالي، وهو الموعد الذي يمنح منتخب إنجلترا الوقت الكافي للعودة من الولايات المتحدة بعد المباراة النهائية، المقررة يوم الأحد 19 يوليو في ولاية نيوجيرسي، كما يتيح للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تنظيم موكب احتفالي بالحافلة المكشوفة في شوارع وسط لندن.

ويستعد منتخب إنجلترا حالياً لمواجهة النرويج في الدور ربع النهائي بمدينة ميامي، وسط ازدياد التفاؤل بإمكانية بلوغه المباراة النهائية. وفي حال فوزه على النرويج، فإن من المرجح أن يواجه منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، في الدور نصف النهائي، بينما تظل فرنسا المرشح الأبرز لإحراز كأس العالم.

ومن المتوقع أن يسافر ستارمر إلى الولايات المتحدة إذا تأهلت إنجلترا إلى النهائي، إلا إن الصحيفة أشارت إلى أنه قد لا يكون رئيساً للوزراء عند موعد الاحتفالات، إذ يُتوقع أن يكون خليفته المحتمل، أندي بيرنهام، هو من يستقبل القائد هاري كين وزملاءه بمقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» للاحتفال بالإنجاز.

وعندما سُئل عن إمكانية إعلان عطلة رسمية، قال ستارمر: «بشأن العطلة الرسمية؛ لا أريد أن أجلب النحس، لكن اسألوني مجدداً إذا وصلنا إلى النهائي». وأشارت مصادر داخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية إلى أنه سيعلن بالفعل يوم عطلة إذا نجح منتخب إنجلترا في الفوز بكأس العالم.

وكشف ستارمر أيضاً عن أنه تلقى طلبات عدة تدعوه إلى التواصل مع «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، على غرار ما فعله الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع منتخب الولايات المتحدة، من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه في مباراة المكسيك، إلا إنه أكد أنه رفض التدخل. في المقابل، أوضح أنه تدخّل عبر القنوات الدبلوماسية للاعتراض على خطة «فيفا» تقديم موعد مباراة إنجلترا والمكسيك، بعدما أثيرت مخاوف من أن يمنح هذا التغيير أصحاب الأرض أفضلية غير عادلة، قبل أن تُقام المباراة في موعدها الأصلي. وعقب اجتماعه برئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، على هامش قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في أنقرة، قال ستارمر: «العلاقة بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى... لكن لمدة 90 دقيقة مساء السبت، سيسلك كل منا طريقاً مختلفاً».

مواضيع
كأس العالم إنجلترا