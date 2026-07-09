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الرياضة رياضة عالمية

تألق بيكفورد ونيلاند وكوستا يخطف الأضواء بدور الـ 16 لكأس العالم

جوردان بيكفورد (رويترز)
جوردان بيكفورد (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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تألق بيكفورد ونيلاند وكوستا يخطف الأضواء بدور الـ 16 لكأس العالم

جوردان بيكفورد (رويترز)
جوردان بيكفورد (رويترز)

كان الإنجليزي جوردان بيكفورد، والنرويجي أورجان نيلاند، والبرتغالي ديوغو كوستا من بين حراس المرمى الذين حققوا تقدماً ملحوظاً في تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للقوة بعد مباريات دور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وواصل حراس المرمى تأثيرهم على أبرز لحظات كأس العالم، حيث عكست أحدث تصنيفات «فيفا» للقوة سلسلة من الأداءات الحاسمة في دور الـ16.

وتستخدم تصنيفات «فيفا» للقوة مقاييس متقدمة لقياس تأثير اللاعبين طوال البطولة، حيث يتم تقييم حراس المرمى ضمن فئتين: «الاستحواذ على الكرة»، التي تكافئ المساهمات في بناء الهجمات، وتوزيعها، و«الدفاع عن المرمى»، التي تركز على الإجراءات الأقرب إلى المرمى، بما في ذلك التصديات، ومنع الأهداف.

وحولت مباريات دور الـ16 تصنيفات القوة من جدول يظهر ثبات الأداء في دور المجموعات إلى قصة تأثير حاسمة في الأدوار الإقصائية للمونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

أورجان نيلاند (أ.ف.ب)

وتصدر كوستا، حارس مرمى البرتغال، قائمة تصنيف «الدفاع عن المرمى» بعد أدائه المذهل بين الخشبات الثلاث في مباراة فريقه التي خسرها 0-1 أمام إسبانيا، بينما حافظ رونين ويليامز، حارس مرمى جنوب أفريقيا، على صدارته في تصنيف «الاستحواذ على الكرة»، رغم خروج فريقه من البطولة في دور الـ32 على يد منتخب كندا.

كما خرج فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، من البطولة في الدور السابق، ولكن بعد خسارة مثيرة في الوقت الإضافي أمام الأرجنتين حاملة اللقب، وساهم أداؤه في تلك المباراة وطوال البطولة في جعله أفضل حارس مرمى شامل، حيث جاء ثانياً في الاستحواذ على الكرة، وسابعاً في الدفاع عن المرمى.

واستعرض موقع «فيفا» بعض أبرز الحراس الذين حققوا تقدماً ملحوظاً في التصنيف خلال دور الـ16.

وكان خيل أحد أبطال إقصاء باراغواي المفاجئ لألمانيا، كما تألق أيضاً في الوقت الذي ودعت فيه بلاده البطولة أمام فرنسا.

وأمام فرنسا، تصدى خيل لأربع تسديدات من أصل خمس، وقام بـ15 منعاً للأهداف، كما نجح في اختراق خط الدفاع سبع مرات. يعكس تصنيفه حارس مرمى يطلب منه الصمود تحت الضغط والدفاع عن مرماه، وإيجاد طرق للتقدم بالكرة.

وارتقى خيل مركزين ليحتل المركز الثالث، ويبرهن بذلك على كونه حارس مرمى متميزاً في فئتين، حيث يحتل المركز الثالث في كل من «الاستحواذ» و«الدفاع عن المرمى».

قفز بيكفورد ثمانية مراكز ليحتل المركز الرابع بعد أدائه الشجاع في فوز إنجلترا المثير على المكسيك، حيث لعب دوراً محورياً في هجوم ودفاع منتخب (الأسود الثلاثة).

نجح حارس المرمى الإنجليزي في اختراق خط الدفاع 10 مرات، وتصدى لثلاث تسديدات من أصل خمس.

لم تستحوذ إنجلترا على الكرة سوى بنسبة 31.05 في المائة، لذا كان لتمريرات حارس إيفرتون، وحمايته للمرمى دور حاسم في مباراة كان على المنتخب الإنجليزي فيها الصمود، والتسجيل.

كما حقق بيكفورد قفزة كبيرة في تصنيف «الدفاع عن المرمى»، حيث ارتقى 10 مراكز ليحتل المركز الثامن.

ديوغو كوستا (إ.ب.أ)

قفز حارس مرمى إسبانيا الأول 12 مركزاً ليحتل المركز العاشر بفضل أدائه المميز أمام البرتغال، حيث حافظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة على التوالي في كأس العالم، وهو رقم قياسي.

تصدى سيمون لتسديدتين من أصل اثنتين، وأكمل 29 تمريرة، واخترق دفاعات الخصم ثماني مرات.

لا تقتصر قوة دفاع إسبانيا على منع التسديدات فحسب، بل تشمل أيضاً وجود حارس مرمى يساعد في الحفاظ على الاستحواذ بعد الضغط.

الدفاع عن المرمى

يعتبر أداء حارس مرمى البرتغال من أبرز الأمثلة على حارس مرمى يحتل مرتبة متقدمة بفضل تصديه للتسديدات حتى في حالة خسارة فريقه، حيث تصدى كوستا لخمس تسديدات من أصل ست أمام إسبانيا، وأنقذ مرماه من 15 هدفاً.

وخسرت البرتغال 0-1 أمام إسبانيا، لكن النتيجة ظلت متقاربة بفضل تصديات كوستا المتكررة للتهديدات المباشرة على المرمى. خلال مبارياته الخمس السابقة لإسبانيا في المونديال الحالي، تصدى كوستا لـ19 تسديدة من أصل 23، وأنقذ مرماه من 69 هدفاً.

يعتبر كوبيل من أبرز حراس المرمى في البطولة، وقد عززت مباراة دور الـ16 ضد منتخب كولومبيا مكانته، حيث ارتقى مركزين ليحتل المركز الثاني.

وأنقذ الحارس السويسري جميع التسديدات الثلاث التي واجهها خلال المباراة، وأكمل 43 تمريرة من أصل 54، قبل أن يسهم في فوز سويسرا بركلات الترجيح.

احتاج السويسريون إليه كحارس مرمى وكمصدر للتمرير في مباراة حذرة، ومن المؤكد أنهم سيعتمدون عليه مجدداً في مباراتهم ضد الأرجنتين في دور الثمانية.

قفز نيلاند 18 مركزاً ليحتل المركز السادس بعد فوز النرويج 2-1 على البرازيل، حيث لعب الحارس المخضرم دوراً محورياً في هذا الفوز التاريخي لمنتخب بلاده بتصديه لركلة جزاء برونو جيماريش في الشوط الأول، وهي واحدة من 4 تصديات قام بها خلال المباراة.

كان أداء نيلاند في المونديال الحالي مثيراً للإعجاب بشكل خاص، لا سيما أنه لم يلعب سوى خمس مباريات في الدوري الإسباني الموسم الماضي مع فريقه إشبيلية، كما تقدم مركزاً واحداً في قائمة «الاستحواذ على الكرة»، ليحتل المركز الخامس.

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النادي الذي يقدم نجوم كرة القدم في كندا يواجه شكوكاً حول مستقبله

قدمت مدينة برامبتون عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي (رويترز)
قدمت مدينة برامبتون عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي (رويترز)
  • تورونتو كندا: «الشرق الأوسط»
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  • تورونتو كندا: «الشرق الأوسط»
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النادي الذي يقدم نجوم كرة القدم في كندا يواجه شكوكاً حول مستقبله

قدمت مدينة برامبتون عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي (رويترز)
قدمت مدينة برامبتون عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي (رويترز)

قدمت مدينة برامبتون في أونتاريو عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب الكندي للرجال المشارك في كأس العالم لكرة القدم.

لكن فقدان نادٍ محلي عريق رخصته الإقليمية قبل نحو عام من استضافة كندا للبطولة، وهو ما أكده لـ«رويترز» أعضاء حاليون وسابقون في النادي، أثار مخاوف بشأن مستقبله ومستقبل كرة القدم الكندية.

وكان نادي برامبتون لكرة القدم يوماً ما مهداً للاعبين بارزين، من بينهم القائد السابق أتيبا هاتشينسون، واللاعبون الحاليون كايل لارين، وجوناثان أوسوريو، وتاجون بوكانان، وغيرهم.

لكنه فقد في العام الماضي رخصة دوري أونتاريو لتطوير اللاعبين، وهو ما يقول بعض المعنيين بكرة القدم المحلية إنه يُعطل خط الإمداد التقليدي للمنتخب الوطني.

ويرى هؤلاء أن هذا الأمر قد يعوق نمو كرة القدم، وهي رياضة ناشئة في بلد يشتهر أكثر بهوكي الجليد، في وقت تمر فيه بمرحلة تحول مع امتلاك اللاعبين المحليين فرصة الاحتراف في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى.

وقال كريس كريسانتو، وهو مقيم سابق في برامبتون، ومدرب سابق للاعب الوسط الكندي بوكانان: «المفارقة هنا هي أن لديك مدينة تنتج أفضل مواهب كرة القدم في البلاد، ومن ناحية أخرى، لديك نادٍ لا يستطيع حتى تنظيم شؤونه الإدارية».

وقال أمل شوهان، الرئيس التنفيذي لنادي بيرلينغتون المنافس، إن المسار المخصص للمواهب في برامبتون للوصول إلى المستوى الإقليمي والوطني قد تعطل، وبدأ اللاعبون المحليون البحث عن أندية أخرى للانضمام إليها. وأضاف شوهان أن فشل نادي برامبتون في الحفاظ على رخصته سيمنع اللاعبين المحليين من التنافس على المستوى الإقليمي، وهو ما يساعدهم لاحقاً في حجز مكان بالمنتخب الوطني.

من جانبها، قالت بولا فيليبس، المديرة التنفيذية لنادي برامبتون لكرة القدم، لـ«رويترز» إن النادي ليس ملزماً بالحصول على الرخصة، مشيرة إلى التكلفة المادية ورغبة النادي في التركيز على تقديم برامج لعدد أكبر من اللاعبين بدلاً من تلبية احتياجات مجموعة صغيرة من اللاعبين الكبار.

وحقق المنتخب الكندي لكرة القدم، رغم خروجه من البطولة الآن، أفضل أداء له على الإطلاق في كأس العالم بوصوله إلى دور الـ16، في نسخة تشترك كندا في استضافتها مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وخصّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مدينة برامبتون بالإشادة خلال حديث حماسي في غرفة تبديل الملابس في فانكوفر؛ حيث أثنى على شخصية الفريق بعد فوز كندا 6-صفر على قطر، ووعد بتمويل اتحادي للمنشآت الرياضية المحلية لكرة القدم.

وقال رئيس بلدية برامبتون، باتريك براون، لـ«رويترز» إنه لم يكن على دراية بالمشكلات المتعلقة بنادي برامبتون لكرة القدم. وأضاف أن المدينة توفر 191 ملعباً خارجياً لكرة القدم، و3 ملاعب عشبية داخل القاعات تعمل على مدار العام، و4 ملاعب عشبية موسمية داخل القاعات، إلى جانب ملعب «أتيبا هاتشينسون» لكرة القدم، الذي يعد أول ملعب كرة قدم مصغر محاط بحواجز ومزود بإضاءة كاملة في كندا.

وقال براون: «في عام 2025 وحده، سجلت المدينة أكثر من 34 ألف ساعة من حجز ملاعب كرة القدم، ما يظهر الاهتمام المجتمعي القوي بالرياضة، والحاجة المستمرة لبنية تحتية عالية الجودة».

وتابع أن المدينة تضم مجموعة متنوعة من الأندية، بالإضافة إلى برامبتون «التي تُسهم في إيجاد بيئة كرة قدم حيوية وتنافسية».

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رياضة كرة القدم كأس العالم كندا
الرياضة رياضة عالمية

روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى

روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى (د.ب.أ)
روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى (د.ب.أ)
  • موسكو روسيا: «الشرق الأوسط»
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  • موسكو روسيا: «الشرق الأوسط»
TT

روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى

روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى (د.ب.أ)
روسيا تلجأ إلى «كاس» للطعن في استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى اليوم ​الخميس أنه تقدم باستئناف أمام أعلى محكمة رياضية للطعن على قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى تمديد إيقاف الرياضيين الروس عن المشاركة في المنافسات الدولية.

وكان ‌المجلس قد ‌جدد في ​الثالث ‌من ⁠يوليو (تموز) استبعاد ⁠الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء من المنافسات الدولية، بعد أربعة أعوام من فرض العقوبات لأول مرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال الاتحاد ⁠الروسي في بيان ‌إنه يعتبر ‌القرار تمييزياً، مضيفاً ​أنه استعان بمحامين ‌متخصصين للطعن فيه ‌أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ويؤكد موقف مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى استمرار حرمان الرياضيين الروس في ‌مسابقات ألعاب القوى من المشاركة الدولية، رغم أن اللجنة ⁠الأولمبية ⁠الدولية رفعت مؤقتاً، يوم الثلاثاء، تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية، في خطوة مهمة نحو إعادة دمج روسيا في الحركة الأولمبية.

وشارك الرياضيون الروس بصفة محايدة في أولمبياد باريس 2024، وكذلك في دورة الألعاب ​الأولمبية الشتوية ​في ميلانو-كورتينا 2026.

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الرياضة رياضة عالمية

إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات

إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات (أ.ب)
إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات (أ.ب)
  • هانوفر ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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  • هانوفر ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات

إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات (أ.ب)
إدارة ملعب «بريمن» ترفض التسرع في إعادة فتح جزء منهار من المدرجات (أ.ب)

يرفض القائمون على إدارة ملعب نادي فيردر بريمن الألماني التسرع في إعادة فتح الجزء المنهار جزئياً من مدرجات الملعب.

وقال هانز يورغ أوتو، المدير الإداري للشركة المشغِّلة للملعب، للصحافيين: «السلامة قبل السرعة»، مؤكداً أن «هذه هي أولويتنا القصوى».

وأضاف: «يجب إصلاح المدرج بالكامل بشكل صحيح وفقاً للوائح البناء، لتفادي أي قلق من الزوار مستقبلاً من الجلوس في مدرج غير آمن».

وكان النادي الألماني قد أعلن، الأربعاء، عن انهيار جزء صغير من المدرج العلوي نتيجة تلف عرضي في أحد الأعمدة أثناء أعمال تجديد الملعب.

وأكد بريمن عدم إصابة أحد بأذى، موضحاً أنه لا توجد مخاوف بشأن انهيار أجزاء أخرى من المدرج.

وقال أوتو: «تحديد موعد إعادة فتح المدرج أمر سابق لأوانه».

وسيخوض بريمن مباراته الأولى من الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على ملعبه أوائل سبتمبر (أيلول) بمواجهة لايبزغ.

ولا تبقى إقامة المباراة في الملعب مهددة، ولكن لم يتأكد بعد إمكانية إعادة فتح الجزء المتضرر بحلول موعد هذا اللقاء.

ولن يتضرر نادي بريمن مادياً من إصلاح الجزء المنهار، لأن الشركة التي تُدير الملعب هي المسؤولة عن أعمال التجديد.

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