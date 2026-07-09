نيوكاسل يتعاقد مع الهولندي ستير لاعب وسط أياكس

أعلن نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي شيان ستير (18 عاماً)، قادماً من أياكس أمستردام، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وسينضم لاعب منتخب هولندا للشباب إلى نيوكاسل بعدما بدأ مسيرته مع الفئات السنية لأياكس، إذ انضم إلى النادي الهولندي في سن السابعة. وقال أياكس في بيان، إن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 27 مليون يورو (31 مليون دولار).

وقال ستير: «إنه شعور لا يصدَّق أن أكون هنا. إنه نادٍ عملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولطالما كان حلمي أن ألعب في أفضل دوري في العالم، لذا فإن هذا أمر مثير للغاية. أنا لاعب أحب الاستحواذ على الكرة والتمرير للأمام طوال الوقت. أُفضّل اللعب بين الخطوط وأشعر بأن لديَّ كثيراً من الطاقة في أسلوب لعبي. كل ما أريده هو الفوز».

وأصبح ستير، الذي سيرتدي القميص رقم 14، ثالث لاعب يتعاقد معه نيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية بعد الحارس الفرنسي إوين جاوين، وجناح ساحل العاج بازومانا توري.

ويستهل نيوكاسل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة ليفربول يوم 23 أغسطس (آب).