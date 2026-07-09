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مونديال 2026: وزيرة الرياضة الفرنسية تدعو إلى التحلي بالمسؤولية بمناسبة المباراة ضد المغرب

مارينا فيراري (أ.ف.ب)
مارينا فيراري (أ.ف.ب)
  • باريس فرنسا: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس فرنسا: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: وزيرة الرياضة الفرنسية تدعو إلى التحلي بالمسؤولية بمناسبة المباراة ضد المغرب

مارينا فيراري (أ.ف.ب)
مارينا فيراري (أ.ف.ب)

دعت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري، الخميس، «إلى أن يتحمل كل واحد مسؤولياته»، بمناسبة مباراة ربع نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، المقام في أميركا الشمالية، بين منتخب بلادها ونظيره المغربي، مشددةً على أنه «كلما ارتفعت حدة المنافسة في الأدوار الإقصائية، زادت مخاطر التجاوزات».

جاءت دعوة فيراري في حديث لإذاعة «فرنس إنفو» يوم اللقاء المتجدد بين منتخبي فرنسا والمغرب اللذين تواجها في مونديال قطر 2022، وخرج «الزرق» منتصرين في نصف النهائي، قبل خسارة اللقب أمام الأرجنتين وليونيل ميسي.

وتلتقي فرنسا مع المغرب الخميس، عند الساعة 22:00 بتوقيت باريس في فوكسبره بولاية ماساتشوستس الأميركية.

وتُصنف السلطات الفرنسية المباريات التي يخوضها المنتخب المغربي على أنها «عالية المخاطر».

وسبق لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن طلب «تعزيز الإجراءات الأمنية» تحسباً للمباريات المقبلة في كأس العالم، محذراً من أنه «لن يتم التساهل مع أي تجاوزات»، وذلك في برقية وُجهت في الأول من يوليو (تموز) إلى المحافظين ومسؤولي الشرطة والدرك وشرطة باريس والأمن الداخلي.

وقالت فيراري، الخميس: «أدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية، يجب أن يبقى الأمر احتفالاً رياضياً»، مضيفةً: «كلما ارتفعت حدة المنافسة في الأدوار الإقصائية، زادت مخاطر التجاوزات. لذلك، نحن بطبيعة الحال في حالة تأهب مع تعليمات واضحة من وزير الداخلية أُرسلت إلى جميع المحافظات لتعزيز الإجراءات الأمنية، والتحلي بأقصى درجات اليقظة، والتدخل بسرعة كبيرة، وعدم التساهل مع أي تجاوزات، واتخاذ -عند الاقتضاء- تدابير لحظر بيع الكحول في الأماكن العامة».

وختمت بالقول: «نستعد على أمل أن تبقى هذه الأمسية قبل كل شيء احتفالاً رياضياً».

وقبل انطلاق كأس العالم، حذرت المديرية الوطنية للأمن العام من مخاطر «تجاوزات في جميع أنحاء البلاد»، مع احتمال حصول «مواكب صاخبة واحتفالية، ومواكب سيارات، وتجمعات عفوية في الطرق العامة، وإطلاق ألعاب نارية...»، على هامش مباريات تخوضها منتخبات مثل المغرب أو الجزائر أو تركيا.

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كريم أديمي لاعب دورتموند يوافق على الانضمام إلى برشلونة

كريم أديمي (د.ب.أ)
كريم أديمي (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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كريم أديمي لاعب دورتموند يوافق على الانضمام إلى برشلونة

كريم أديمي (د.ب.أ)
كريم أديمي (د.ب.أ)

كشفت تقارير صحافية عن أن كريم أديمي مهاجم منتخب ألمانيا ونادي بوروسيا دورتموند، وافق على الانضمام إلى برشلونة بطل الدوري الإسباني، لكن لم يتم الاتفاق بعد على قيمة الصفقة بين الناديين.

ذكرت قناة «سكاي» أن أديمي وافق على بنود عقد طويل الأمد مع برشلونة ومدربه الألماني هانزي فليك.

وأضافت أن اللاعب طلب من ناديه الألماني الانتقال رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027، والذي فشلت مساعي مسؤولي دورتموند في تمديده.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النادي الكاتالوني قدم عرضاً أولياً للاعب البالغ من العمر 24 عاماً، ولكنه أقل كثيراً من سقف مطالب دورتموند، ومن غير المتوقع أن يتوصل الناديان إلى اتفاق سريع.

انضم أديمي إلى دورتموند في عام 2022 قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 30 مليون يورو (34.3 مليون دولار)، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 40 مليون يورو.

لعب مهاجم دورتموند 11 مباراة دولية بقميص منتخب ألمانيا، لكنه لم يكن ضمن قائمة الفريق في مونديال 2026.

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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا»: متوسط الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم سيكون أقل من 1994

متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994 (رويترز)
متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994 (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا»: متوسط الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم سيكون أقل من 1994

متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994 (رويترز)
متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994 (رويترز)

حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف رقماً قياسياً في إجمالي الحضور الجماهيري، لكن متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994.

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن متوسط الحضور لكل مباراة في مونديال 2026 يبلغ 65204 متفرجين قبل انطلاق مباريات دور الثمانية، اليوم الخميس.

وحال بيع جميع تذاكر المباريات المتبقية، لن يصل معدل الحضور في هذه النسخة إلى الرقم القياسي 68991 متفرجاً في النسخة الأولى التي استضافتها الولايات المتحدة قبل 32 عاماً.

أقيم مونديال 1994 بمشاركة 24 فريقاً تنافسوا في 52 مباراة، أي نصف عدد مباريات هذه النسخة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويبلغ إجمالي الحضور حالياً 6 ملايين و259 ألفاً و589 متفرجاً بعد انتهاء 96 مباراة من أصل 104 مباريات، بينما كان الرقم القياسي السابق للبطولة حضور 3 ملايين و587 ألفاً و538 متفرجاً في مونديال 1994.

وأعلن «فيفا» أيضاً أن 404 آلاف و120 متفرجاً حضروا المباريات الخمس التي أقيمت في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.

وأكد «فيفا» أيضاً أن99.07 في المائة من المقاعد كانت مشغولة، رغم وجود مقاعد فارغة في بعض المباريات.

انتهت استضافة المكسيك وكندا للبطولة، بينما ستقام آخر 8 مباريات في الولايات المتحدة، منها المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز) في إيست روثرفورد، نيو جيرسي.

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الرياضة رياضة عالمية

العدَّاء الأسترالي غوت غوت يغيب لنهاية 2026 بسبب الإصابة

العدَّاء الواعد غوت غوت (أ.ف.ب)
العدَّاء الواعد غوت غوت (أ.ف.ب)
  • كانبيرا أستراليا: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانبيرا أستراليا: «الشرق الأوسط»
TT

العدَّاء الأسترالي غوت غوت يغيب لنهاية 2026 بسبب الإصابة

العدَّاء الواعد غوت غوت (أ.ف.ب)
العدَّاء الواعد غوت غوت (أ.ف.ب)

تأكد غياب العداء الأسترالي غوت غوت عن بقية موسم ألعاب القوى بسبب إصابة بالغة في أوتار الركبة.

وقال غوت (18 عاماً) اليوم الخميس إن فحصاً بالرنين المغناطيسي أظهر إصابته بتمزق في وتر الركبة اليسرى خلال تدريباته في بريزبن، أمس الأربعاء، وأضاف النجم الأسترالي الشاب عبر حسابه في «إنستغرام»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، ولكن ليس لدي خيار آخر سوى تقبل الوضع، وأدرك تماماً أن الإصابات جزء من رياضة ألعاب القوى».

وتابع: «أركز حالياً على تنفيذ البرنامج التأهيلي خلال الأسابيع والأشهر القادمة سعياً للعودة في 2027 بشكل أفضل وأقوى وأسرع».

وكان غوت يستعد للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 20 عاماً الشهر المقبل في يوجين، أوريغون.

وكان من المتوقع أن يكون العداء الأسترالي هو المرشح الأبرز للفوز في سباق 200 متر، بعدما حقق قبل ثلاثة أشهر رقماً قياسياً في أوقيانوسيا ورقماً قياسياً عالمياً للناشئين تحت 20 عاماً بزمن قدره 19.67 ثانية.

ودفع غوت الكثيرين لتشبيهه بالأسطورة الجامايكية أوسين بولت بسبب أسلوبه في الجري وأوقاته السريعة، ولكن بولت لم يكن بنفس سرعة الأسترالي في بداية مسيرته.

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