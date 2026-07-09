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الرياضة رياضة عالمية

الياباني ميتوما يعتذر بعد صدم دراج بسيارته

كاورو ميتوما (رويترز)
كاورو ميتوما (رويترز)
  • طوكيو اليابان: «الشرق الأوسط»
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  • طوكيو اليابان: «الشرق الأوسط»
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الياباني ميتوما يعتذر بعد صدم دراج بسيارته

كاورو ميتوما (رويترز)
كاورو ميتوما (رويترز)

اعتذر جناح برايتون الإنجليزي الدولي الياباني كاورو ميتوما عن صدم دراج بسيارته في طوكيو، وفق ما أعلنت الشركة التي تدير أعماله.

غاب ميتوما عن كأس العالم، المقامة حالياً في أميركا الشمالية، بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أقل من أسبوع على إعلان اليابان تشكيلتها للنهائيات التي ودعتها من دور الـ32.

وقالت إدارة اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إنه اصطدم بدراج عند الساعة 8:45 صباح الأربعاء. ونُقل الدراج لإجراء فحص طبي، وتبيّن أنه يعاني من كدمات، فيما لم يُصب ميتوما بأذى.

وأوضحت إدارة ميتوما أن الحادث وقع بسبب «عدم انتباه اللاعب للطريق أمامه»، مضيفة في بيان: «فور وقوع الحادث، تحقق من حالة الطرف الآخر وامتثل لتعليمات عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان».

وقالت إدارة ميتوما إنها «تود تقديم أعمق وأصدق اعتذار للشخص الذي تعرّض لإصابات في الحادث، وكذلك لجميع المتأثرين».

وأضافت: «السيد ميتوما يأخذ هذا الحادث على محمل الجد ويشعر بالتعاطف والأسف تجاه الشخص المتضرر».

ورفضت الشرطة المحلية التعليق عند تواصل «وكالة الصحافة الفرنسية» معها.

وأفادت وكالة «كيودو» ووسائل إعلام أخرى بأنه يشتبه بتجاوز ميتوما للإشارة الحمراء. واستبعد ميتوما من تشكيلة اليابان لكأس العالم بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية خلال فوز برايتون على وولفرهامبتون 3-0 في 9 مايو (أيار).

ويُعد ميتوما من أفضل لاعبي اليابان، وسجل هدف الفوز الودي لبلاده على إنجلترا 1-0 في ويمبلي خلال شهر مارس (آذار).

وخسرت اليابان أمام البرازيل 1-2 في دور الـ32 للمونديال الذي وصل الآن إلى الدور ربع النهائي.

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كريم أديمي لاعب دورتموند يوافق على الانضمام إلى برشلونة

كريم أديمي (د.ب.أ)
كريم أديمي (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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كريم أديمي لاعب دورتموند يوافق على الانضمام إلى برشلونة

كريم أديمي (د.ب.أ)
كريم أديمي (د.ب.أ)

كشفت تقارير صحافية عن أن كريم أديمي مهاجم منتخب ألمانيا ونادي بوروسيا دورتموند، وافق على الانضمام إلى برشلونة بطل الدوري الإسباني، لكن لم يتم الاتفاق بعد على قيمة الصفقة بين الناديين.

ذكرت قناة «سكاي» أن أديمي وافق على بنود عقد طويل الأمد مع برشلونة ومدربه الألماني هانزي فليك.

وأضافت أن اللاعب طلب من ناديه الألماني الانتقال رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027، والذي فشلت مساعي مسؤولي دورتموند في تمديده.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النادي الكاتالوني قدم عرضاً أولياً للاعب البالغ من العمر 24 عاماً، ولكنه أقل كثيراً من سقف مطالب دورتموند، ومن غير المتوقع أن يتوصل الناديان إلى اتفاق سريع.

انضم أديمي إلى دورتموند في عام 2022 قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 30 مليون يورو (34.3 مليون دولار)، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 40 مليون يورو.

لعب مهاجم دورتموند 11 مباراة دولية بقميص منتخب ألمانيا، لكنه لم يكن ضمن قائمة الفريق في مونديال 2026.

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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا»: متوسط الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم سيكون أقل من 1994

متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994 (رويترز)
متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994 (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا»: متوسط الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم سيكون أقل من 1994

متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994 (رويترز)
متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994 (رويترز)

حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف رقماً قياسياً في إجمالي الحضور الجماهيري، لكن متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994.

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن متوسط الحضور لكل مباراة في مونديال 2026 يبلغ 65204 متفرجين قبل انطلاق مباريات دور الثمانية، اليوم الخميس.

وحال بيع جميع تذاكر المباريات المتبقية، لن يصل معدل الحضور في هذه النسخة إلى الرقم القياسي 68991 متفرجاً في النسخة الأولى التي استضافتها الولايات المتحدة قبل 32 عاماً.

أقيم مونديال 1994 بمشاركة 24 فريقاً تنافسوا في 52 مباراة، أي نصف عدد مباريات هذه النسخة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويبلغ إجمالي الحضور حالياً 6 ملايين و259 ألفاً و589 متفرجاً بعد انتهاء 96 مباراة من أصل 104 مباريات، بينما كان الرقم القياسي السابق للبطولة حضور 3 ملايين و587 ألفاً و538 متفرجاً في مونديال 1994.

وأعلن «فيفا» أيضاً أن 404 آلاف و120 متفرجاً حضروا المباريات الخمس التي أقيمت في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.

وأكد «فيفا» أيضاً أن99.07 في المائة من المقاعد كانت مشغولة، رغم وجود مقاعد فارغة في بعض المباريات.

انتهت استضافة المكسيك وكندا للبطولة، بينما ستقام آخر 8 مباريات في الولايات المتحدة، منها المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز) في إيست روثرفورد، نيو جيرسي.

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الرياضة رياضة عالمية

العدَّاء الأسترالي غوت غوت يغيب لنهاية 2026 بسبب الإصابة

العدَّاء الواعد غوت غوت (أ.ف.ب)
العدَّاء الواعد غوت غوت (أ.ف.ب)
  • كانبيرا أستراليا: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانبيرا أستراليا: «الشرق الأوسط»
TT

العدَّاء الأسترالي غوت غوت يغيب لنهاية 2026 بسبب الإصابة

العدَّاء الواعد غوت غوت (أ.ف.ب)
العدَّاء الواعد غوت غوت (أ.ف.ب)

تأكد غياب العداء الأسترالي غوت غوت عن بقية موسم ألعاب القوى بسبب إصابة بالغة في أوتار الركبة.

وقال غوت (18 عاماً) اليوم الخميس إن فحصاً بالرنين المغناطيسي أظهر إصابته بتمزق في وتر الركبة اليسرى خلال تدريباته في بريزبن، أمس الأربعاء، وأضاف النجم الأسترالي الشاب عبر حسابه في «إنستغرام»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، ولكن ليس لدي خيار آخر سوى تقبل الوضع، وأدرك تماماً أن الإصابات جزء من رياضة ألعاب القوى».

وتابع: «أركز حالياً على تنفيذ البرنامج التأهيلي خلال الأسابيع والأشهر القادمة سعياً للعودة في 2027 بشكل أفضل وأقوى وأسرع».

وكان غوت يستعد للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 20 عاماً الشهر المقبل في يوجين، أوريغون.

وكان من المتوقع أن يكون العداء الأسترالي هو المرشح الأبرز للفوز في سباق 200 متر، بعدما حقق قبل ثلاثة أشهر رقماً قياسياً في أوقيانوسيا ورقماً قياسياً عالمياً للناشئين تحت 20 عاماً بزمن قدره 19.67 ثانية.

ودفع غوت الكثيرين لتشبيهه بالأسطورة الجامايكية أوسين بولت بسبب أسلوبه في الجري وأوقاته السريعة، ولكن بولت لم يكن بنفس سرعة الأسترالي في بداية مسيرته.

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