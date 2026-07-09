الياباني ميتوما يعتذر بعد صدم دراج بسيارته

اعتذر جناح برايتون الإنجليزي الدولي الياباني كاورو ميتوما عن صدم دراج بسيارته في طوكيو، وفق ما أعلنت الشركة التي تدير أعماله.

غاب ميتوما عن كأس العالم، المقامة حالياً في أميركا الشمالية، بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أقل من أسبوع على إعلان اليابان تشكيلتها للنهائيات التي ودعتها من دور الـ32.

وقالت إدارة اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إنه اصطدم بدراج عند الساعة 8:45 صباح الأربعاء. ونُقل الدراج لإجراء فحص طبي، وتبيّن أنه يعاني من كدمات، فيما لم يُصب ميتوما بأذى.

وأوضحت إدارة ميتوما أن الحادث وقع بسبب «عدم انتباه اللاعب للطريق أمامه»، مضيفة في بيان: «فور وقوع الحادث، تحقق من حالة الطرف الآخر وامتثل لتعليمات عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان».

وقالت إدارة ميتوما إنها «تود تقديم أعمق وأصدق اعتذار للشخص الذي تعرّض لإصابات في الحادث، وكذلك لجميع المتأثرين».

وأضافت: «السيد ميتوما يأخذ هذا الحادث على محمل الجد ويشعر بالتعاطف والأسف تجاه الشخص المتضرر».

ورفضت الشرطة المحلية التعليق عند تواصل «وكالة الصحافة الفرنسية» معها.

وأفادت وكالة «كيودو» ووسائل إعلام أخرى بأنه يشتبه بتجاوز ميتوما للإشارة الحمراء. واستبعد ميتوما من تشكيلة اليابان لكأس العالم بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية خلال فوز برايتون على وولفرهامبتون 3-0 في 9 مايو (أيار).

ويُعد ميتوما من أفضل لاعبي اليابان، وسجل هدف الفوز الودي لبلاده على إنجلترا 1-0 في ويمبلي خلال شهر مارس (آذار).

وخسرت اليابان أمام البرازيل 1-2 في دور الـ32 للمونديال الذي وصل الآن إلى الدور ربع النهائي.