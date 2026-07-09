صفقة الأهلي مع سبيرتسيان كلفت 94 مليون ريال سعودي

كلفت صفقة انتقال لاعب الوسط الأرميني إدوارد سبيرتسيان إلى الأهلي نحو 94 مليون ريال 22 مليون يورو، ليصبح من أبرز صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، وقّع قائد منتخب أرمينيا عقداً يمتد حتى عام 2030، مع خيار التمديد لموسم إضافي، لينضم إلى صفوف الأهلي قادماً من كراسنودار الروسي.

ويبلغ سبيرتسيان 26 عاماً، وخاض 41 مباراة دولية مع منتخب أرمينيا سجل خلالها 12 هدفاً، كما قاد كراسنودار للتتويج بلقب الدوري الروسي عام 2025.

وخلال مسيرته مع النادي الروسي، سجل 58 هدفاً وصنع 50 هدفاً في 185 مباراة، قبل أن يخوض أول تجربة احترافية خارج بلاده بانضمامه إلى الأهلي.