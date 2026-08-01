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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يقترب من التعاقد مع الإسباني مارسيلينو لخلافة يايسله

الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال يستعد لتدريب الأهلي (رويترز)
الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال يستعد لتدريب الأهلي (رويترز)
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الأهلي يقترب من التعاقد مع الإسباني مارسيلينو لخلافة يايسله

الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال يستعد لتدريب الأهلي (رويترز)
الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال يستعد لتدريب الأهلي (رويترز)

بات المدرب الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال على وشك تولي منصب المدرب الجديد لنادي الأهلي، وفقاً لمصادر موقع «فوت ميركاتو».

وبعد انتهاء فترة تدريبه لفياريال في مايو (أيار) الماضي توصل المدرب الإسباني إلى اتفاق لخلافة ماتياس يايسله الذي غادر نادي الأهلي لتدريب نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وأكدت المصادر نفسها أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بين الأطراف، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه لخلافة يايسله في نادي الأهلي.

وسبق للمدرب الإسباني تدريب أندية عدة، أبرزها إشبيلية وفياريال وفالنسيا وأتلتيك بلباو ومرسيليا الفرنسي.

وسبق له الفوز بلقبين خلال مسيرته؛ حيث كان أول ألقابه عندما فاز بكأس ملك إسبانيا رفقة فالنسيا عام 2019 وفاز كأس السوبر الإسباني رفقة أتلتيك بلباو عام 2021.

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الرياضة كرة القدم النادي الأهلي السعودي السعودية

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