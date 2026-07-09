«مونديال 2026»: مواجهة متجددة بين المغرب وفرنسا في افتتاح ربع النهائي

يتجدد الموعد بين المغرب وفرنسا حين يلتقيان الخميس على ملعب «جيليت» بالقرب من بوسطن، في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي من «مونديال 2026» المقام في أميركا الشمالية.

حقق المغرب إنجازاً غير مسبوق بالنسبة إلى منتخب عربي وأفريقي حين وصل عام 2022 في قطر إلى الدور نصف النهائي، قبل أن تنتهي المغامرة على يد كيليان مبابي ورفاقه في المنتخب الفرنسي الذين خسروا النهائي على يد أرجنتين ليونيل ميسي بركلات الترجيح.

وبعد شهر من منافسات مشوقة شهدت تسجيل 280 هدفاً في 96 مباراة، تقلص عدد المنتخبات من 48 إلى 8، مع اقتراب حلم إحراز اللقب في النهائي المقرر يوم 19 يوليو (تموز) الحالي في إيست راذرفورد.

وفرضت فرنسا نفسها منذ بداية النهائيات بوصفها أبرز المنتخبات المرشحة للقب، لكن المغرب المتألق بدوره سيحاول الثأر وبالتالي إنهاء مشوار المدرب ديدييه ديشان الذي سيغادر منصبه مع «الزرق» بعد رحلة امتدت 14 عاماً أحرز خلالها لقب 2018 ووصل إلى نهائي 2022.

وقال ديشان، أحد 3 رجال فقط فازوا بكأس العالم لاعباً ومدرباً، الأربعاء، إنه لا يفكر كثيراً في إرثه الشخصي، مضيفاً: «لا أفكر في ذلك إطلاقاً. في ذهني ومع طاقمي، الهدف هو فقط أن نفعل كل ما في وسعنا لكي تسير الأمور بشكل جيد. تركيزي على منتخب المغرب وعلى أن تسير الأمور لمصلحتنا».

كما قلل مدرب فرنسا من المخاوف المتداولة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، وما قد يشكله ذلك من مشكلة لفريقه.

ويبدو أن فرنسا والأرجنتين على الطريق لمواجهة مرتقبة في النهائي، تكراراً لـ«سيناريو 2022».

وقال ديشان: «هناك دائماً قرارات يمكن أن تثير الجدل، وفق الطرف الذي تنتمي إليه، لكن منافسنا هو المغرب. لا يمكنني عدّ الحكم خصماً».

ويدخل ديشان التاريخ بقيادته مباراته رقم 25 في النهائيات، معادلاً الرقم القياسي، لكن تحقيق الفوز الـ20 ليس مضموناً؛ إذ إن 3 من هزائم فرنسا في كأس العالم هذا القرن (باستثناء ركلات الترجيح) جاءت أمام منتخبات أفريقية (3 من أصل 6).

وأظهر المغرب فاعلية كبيرة في ثمن النهائي، بتسجيله 3 أهداف من دون أن تهتز شباكه أمام كندا؛ إحدى الدول الثلاث المضيفة، من 5 تسديدات فقط على المرمى.

ويقف «أسود الأطلس» وراء سلسلتي اللاهزيمة الوحيدتين لمنتخب أفريقي عبر 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم.

ويمتلك المغرب الإمكانات لاختبار فريق ديشان، بفضل مزيج قوي من المهارات الفنية والقوة البدنية والذكاء التكتيكي تحت إشراف مدربه محمد وهبي.

وقال ديشان: «واجهناهم قبل 4 سنوات في نصف النهائي، وقد لعبوا نهائي كأس الأمم الأفريقية»، مضيفاً: «إنهم فريق جيد جداً يضم لاعبين ممتازين، ولم يصلوا إلى هنا بالصدفة. ستكون مواجهة بين فريقين يحبان الاستحواذ والهجوم وتسجيل الأهداف».

ومن الجهة المغربية، قال جناح سندرلاند الإنجليزي شمس الدين طالبي عقب الحصة التدريبية الثلاثاء: «نشعر بحالة جيدة بعد تعافينا من المباراة الصعبة ضد كندا، ونركز الآن على مواجهة فرنسا وتحقيق هدف بلوغ نصف النهائي».

وأضاف البديل الذي صنع هدف التعادل في مرمى هولندا بدور الـ32: «مؤكَّد أنها مباراة يحلم كل طفل بخوضها، لكن يجب أن نركز على أنفسنا، وأن نكون في قمة جاهزيتنا، ونجعل بلدنا فخورة جداً بنا».

من جهته، قال مدافع آيندهوفن الهولندي أنس صلاح الدين: «فرنسا تملك منتخباً جيداً ونحن كذلك، وأظهرنا ذلك حتى الآن في هذه البطولة، ونعمل بشكل جدي استعداداً لهم».

وسيواجه الفائز من مباراة الخميس في نصف النهائي المنتصرَ من مواجهة الجمعة في لوس أنجليس بين إسبانيا بطلة أوروبا وبلجيكا.

وتُعدّ إسبانيا، التي لم تستقبل أي هدف حتى الآن، مرشحة لتجاوز بلجيكا بعدما أقصت البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في ثمن النهائي، فيما حققت جارتها ومنافستها المقبلة فوزاً كاسحاً على الولايات المتحدة 4 - 1 في الدور ذاته.

وفي الجهة الأخرى من القرعة، تواجه الأرجنتين، حاملة اللقب، سويسرا في كانساس سيتي السبت، بعدما بلغت ربع النهائي بصعوبة.

وعانى المنتخب الأميركي الجنوبي، الساعي إلى أن يصبح أول من يحتفظ باللقب منذ البرازيل عام 1962، كثيراً لتجاوز الرأس الأخضر في دور الـ32، ثم تكرر المشهد الثلاثاء في ثمن النهائي أمام مصر التي بدت في طريقها لتحقيق مفاجأة مدوية بتقدمها 2 - 0 حتى الدقيقة الـ79، قبل أن يقلب ميسي ورفاقه الطاولة ليحسموا المواجهة 3 - 2 بهدف في الوقت القاتل.

وقال ميسي، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول: «لم نكن نريد أن تكون النهاية اليوم. لم نكن نريد العودة إلى الديار».

وستتواجه الأرجنتين أو سويسرا مع الفائز من مواجهة النرويج وإنجلترا اللتين تلتقيان في ميامي السبت.

وبلغت إنجلترا ربع النهائي بعد فوز مثير 3 - 2 على المكسيك؛ إحدى الدول الـ3 المضيفة النهائيات؛ مما منح «الأسود الثلاثة» ثقة متجددة في سعيهم لإحراز أول لقب كبير منذ 1966.

ويقف في طريق إنجلترا منتخب نرويجي قوي بقيادة الهداف إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفي الفوز على البرازيل في ثمن النهائي الأحد.