أبها ينافس ملقا الإسباني لحسم صفقة ياسين براهيمي

دخل نادي أبها بقوة في سباق التعاقد مع الدولي الجزائري السابق ياسين براهيمي، ليقترب من إبرام إحدى أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية، في ظل مساعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

وفي تطور جديد، أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن نادي ملقا، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، دخل هو الآخر على خط المفاوضات، واضعاً براهيمي ضمن أولوياته لتدعيم صفوفه، مستنداً إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في الملاعب الإسبانية بعد تجربته السابقة مع غرناطة.

ورغم الاهتمام الإسباني، علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة أبها كثفت تحركاتها خلال الساعات الأخيرة لتحويل مسار الصفقة لصالحها، بعدما قدمت عرضاً رياضياً ومالياً مغرياً، في محاولة لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

ويملك براهيمي مسيرة احترافية حافلة بدأت في أكاديمية كليرفونتين الفرنسية، إحدى أبرز أكاديميات تطوير المواهب في أوروبا، قبل أن يوقع أول عقد احترافي مع رين، ثم يخوض تجربة ناجحة في الدوري الإسباني بقميص غرناطة.

وشهدت مسيرته أفضل فتراتها مع بورتو، حيث أمضى خمسة مواسم توج خلالها بعدة ألقاب، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز اللاعبين الجزائريين الذين تألقوا في الملاعب الأوروبية.

وفي عام 2019، وبعد مساهمته في تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، انتقل إلى الدوري القطري، حيث دافع عن ألوان الريان ثم الغرافة، وواصل تألقه الموسم الماضي، وكان أحد أبرز نجوم تتويج الغرافة بلقب كأس أمير قطر بعد الفوز على السد بنتيجة 4-1، إذ سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي حال نجح أبها في حسم الصفقة رسمياً، فسيظفر بخدمات لاعب يمتلك خبرات واسعة في الدوريات الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والقطرية، إلى جانب سجل دولي مميز، ما يمثل إضافة فنية وقيادية كبيرة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.