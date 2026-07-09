كورتوا: بلجيكا تتطور ومؤمن بقدرتنا على هزيمة إسبانيا

يثق تيبو كورتوا، حارس مرمى بلجيكا، في قدرة منتخب بلاده على تحقيق مفاجأة في كأس العالم لكرة القدم والإطاحة بإسبانيا في دور الثمانية يوم الجمعة بعدما بدأ الفريق في استعادة مستواه مؤخراً.

وقال للصحافيين قبل الحصة التدريبية أمس الأربعاء: «الكل في فريقنا يدرك أن هذا الأمر ممكن. أعتقد أننا نمتلك تشكيلة قوية وتتمتع بمقومات يجب على إسبانيا أن تأخذها في الحسبان».

وأضاف: «المفاجآت حاضرة في كل بطولة... في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس العالم».

وتابع بعد الفوز 4-1 على الولايات المتحدة، المشاركة في استضافة البطولة، في سياتل يوم الاثنين: «هناك دائماً مفاجآت، وأعتقد أننا يمكن أن نكون إحداها. إقصاء بطل أوروبا سيكون بالتأكيد مفاجأة مدوية. الثقة موجودة».

وتعثرت بلجيكا في دور المجموعات، لكنها تصدرت ترتيب مجموعتها في النهاية بعد فوزها على نيوزيلندا 5-1 في الجولة الأخيرة، وذلك عقب التعادل أمام مصر وإيران.

وبعد ذلك، تخطت عقبة السنغال بصعوبة، حيث عوضت تأخرها بهدفين قبل خمس دقائق من النهاية لتصل بالمباراة إلى الوقت الإضافي، قبل أن تفوز 3-2 بركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة.

وأكد كورتوا: «شعر الناس ببعض خيبة الأمل تجاهنا، لكننا صححنا الأوضاع. نحن نتطور بمرور الوقت».

وأضاف: «إسبانيا هي المرشحة بالطبع. هم ممتازون في الاستحواذ، وعندما يفقدون الكرة، يضغطون سريعاً. هنا يكمن المفتاح، معرفة كيفية استغلال المساحات خلف دفاعهم بسرعة».

وكان البديل ميكل ميرينو قد قاد إسبانيا للفوز 1-صفر في دور 16 عندما سجل في شباك البرتغال في الدقيقة 91 يوم الاثنين.

وأضاف كورتوا: «أعتقد أن الهدف في مرمى البرتغال يبرز مكامن قوتهم. نعلم أن لامين يامال موهوب للغاية في وضع لاعب ضد لاعب، فهو سريع ورشيق ويمكنه تجاوز عدة لاعبين إذا لزم الأمر».

ويعرف كورتوا، المصنف بين أفضل حراس المرمى في العالم، كل شيء عن التهديد الإسباني بعدما لعب في صفوف أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وقال: «عشت في إسبانيا لمدة 11 عاماً، وهي فترة طويلة بلا شك. هناك تسير الحياة بوتيرة أكثر هدوءاً كما أن الطقس أفضل. لكنني في النهاية ما زلت بلجيكياً».

وتابع: «إسبانيا هي بمثابة بيتي الثاني، وسأستمر في العيش هناك على الأرجح بعد نهاية مسيرتي الاحترافية».

وأضاف: «لدي أيضاً طفلان يميلان بطبيعتهما إلى الثقافة الإسبانية أكثر من البلجيكية، لكن في نهاية الأمر، مباراة الغد تتمحور بالكامل حول بلجيكا».