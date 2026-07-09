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الرياضة رياضة عالمية

فرنسا والمغرب يجددان فصول التاريخ والصداقة في مواجهة بطابع عائلي

فرنسا والمغرب يجددان فصول التاريخ والصداقة في مواجهة بطابع عائلي (أ.ف.ب)
فرنسا والمغرب يجددان فصول التاريخ والصداقة في مواجهة بطابع عائلي (أ.ف.ب)
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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فرنسا والمغرب يجددان فصول التاريخ والصداقة في مواجهة بطابع عائلي

فرنسا والمغرب يجددان فصول التاريخ والصداقة في مواجهة بطابع عائلي (أ.ف.ب)
فرنسا والمغرب يجددان فصول التاريخ والصداقة في مواجهة بطابع عائلي (أ.ف.ب)

تلتقي فرنسا والمغرب، اليوم (الخميس)، في دور الثمانية ​لكأس العالم، في مواجهة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، إذ تحضر فيها روابط تاريخية وإنسانية عميقة تعود إلى ما بعد الحقبة الاستعمارية، من اللاعبين المغاربة الذين ولدوا ونشأوا في فرنسا، إلى الصداقة الوثيقة التي تجمع كيليان مبابي بأشرف حكيمي منذ زمالتهما في باريس سان جيرمان.

وفي وقت تستعد فيه فرنسا لتطبيق إجراءات أمنية مشددة قبل المباراة وأثناءها وبعدها، تبدو مدينة بوسطن مرشحة لإضفاء طابع أكثر حميمية على المناسبة؛ فهي مباراة تجمع بلدين تتداخل مساراتهما التاريخية بشكل وثيق، فيما تربط بين لاعبيهما ومشجعيهما وشائج الهجرة واللغة والعائلة والصداقة.

وخضع المغرب للحماية الفرنسية بين عامي 1912 و1956، وظل البلدان يرتبطان بعلاقات وثيقة في مجالات التعليم والأعمال والهجرة، بينما شكلت كرة القدم أحد أبرز تجليات هذه الروابط. ويضم المنتخب ‌المغربي 6 لاعبين ‌ولدوا في فرنسا، بينما خاض عدد آخر من عناصره تجارب في الدوري ​الفرنسي ‌أو ⁠تدرجوا في ​مراكز ⁠التكوين التابعة للأندية الفرنسية قبل أن يختاروا تمثيل المغرب على المستوى الدولي.

وتعكس هذه المسارات حجم الترابط الرياضي بين البلدين، وكذلك قدرة المغرب على الاستفادة من أبناء جاليته لبناء منتخب قادر على المنافسة في أعلى المستويات. ويعد الموهبة الشابة أيوب بوعدي أحد أبرز الأمثلة على هذا التداخل؛ فقد وُلد في فرنسا، وتطور في نادي ليل، ومثل منتخبات فرنسا السنية قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان المغرب، ليجسد نموذج الهوية الكروية المزدوجة التي تمنح هذه المواجهة بعداً خاصاً. وتدخل فرنسا، بطلة العالم عام 2018، المباراة بصفتها إحدى القوى التقليدية في كرة القدم العالمية، مستندة إلى خبرتها الكبيرة في البطولات الكبرى وترسانة هجومية قادرة ⁠على قيادتها نحو لقب جديد. أمّا المغرب، فيخوض البطولة بثقة متزايدة بعد 4 سنوات ‌من تحقيق إنجاز تاريخي كأول منتخب أفريقي يبلغ قبل نهائي كأس ‌العالم، ولم يعد ينظر إليه باعتباره مفاجأة عابرة، بل منافساً قادراً على ​مقارعة كبار اللعبة.

وكانت المواجهة التي جمعت المنتخبين في قطر ‌عام 2022 وانتهت بفوز فرنسا 2 - صفر قد حملت الكثير من المشاعر، لكنها اتسمت أيضاً بقدر كبير من الاحترام ‌المتبادل. فقد حظي المنتخب المغربي بإعجاب واسع النطاق بفضل مسيرته التاريخية، بينما عكست تشكيلة فرنسا مرة أخرى الطبيعة متعددة الثقافات التي ميّزت كرة القدم الفرنسية على مدار عقود.

أجواء خاصة في بوسطن

تمنح بوسطن هذه المواجهة بُعداً مختلفاً ومثيراً للاهتمام. فالجالية المغربية هناك أصغر حجماً وأقل حضوراً مقارنة بنظيرتها في المدن الفرنسية، لكنها راسخة في المنطقة؛ حيث أسهم المغاربة المقيمون في بناء شبكة متماسكة ‌من الأسر والطلاب والمهنيين وأصحاب الأعمال. وبالنسبة لهؤلاء المشجعين، لا تبدو مباراة دور الثمانية مناسبة للانقسام بين معسكرين متنافسين بقدر ما تبدو مناسبة للاحتفال المشترك بكرة القدم.

وقال محمد السعدي، ⁠وهو سائق أجرة يبلغ ⁠من العمر 57 عاماً: «بعض الناس يعيشون في المبنى نفسه، وسيشاهد الفرنسيون والمغاربة المباراة معاً، ثم يتصافحون في النهاية». وأضاف: «لا يوجد أي توتر هنا. كرة القدم شأن عائلي، ومباراة فرنسا والمغرب لن تكون استثناء، بل على العكس تماماً». وفي متنزه بوسطن كومون، تجمع أكثر من ألف مشجع وهم يرددون هتافات «ديما المغرب» ويرفعون الأعلام في أجواء احتفالية سلمية عشية المباراة.

وقال يوسف بناني، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 36 عاماً: «جئت خصيصاً من فنلندا. حضرت جميع مباريات المغرب في البطولة، وأعتقد أن هذا أفضل تجمع للمشجعين هنا». وأضاف: «التقيت الكثير من المغاربة وبعض الفرنسيين أيضاً، وأتوقع أن تكون الأجواء بمثابة احتفالية كبيرة».

وتغيّرت النظرة العالمية لمنتخب المغرب بعد تطوره المستمر في السنوات الأخيرة. فلم يعد المنتخب المغربي مجرد الحصان الأسود الذي خطف الأضواء في كأس العالم 2022، بل أصبح منتخباً يتمتع بالتنظيم والثقة والقدرة على تطوير المواهب ومنافسة القوى التقليدية في اللعبة. واستفاد الفريق من استراتيجية الاتحاد المغربي التي جمعت بين تطوير اللاعبين محلياً واستقطاب المواهب التي نشأت وتكونت ​في أوروبا.

في المقابل، تملك فرنسا، التي بلغت دور ​الثمانية بعد تخطي باراغواي، أسباباً تدفعها إلى التعامل بحذر مع منافسها. فرغم امتلاكها أحد أقوى الخطوط الهجومية في البطولة، فإن الفوز المغربي 3 - صفر على كندا أظهر مجدداً ما يتمتع به المنتخب من سرعة وانضباط وطموح ليصبح من أبرز المنافسين على اللقب.

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كورتوا: بلجيكا تتطور ومؤمن بقدرتنا على هزيمة إسبانيا

تيبو كورتوا (د.ب.أ)
تيبو كورتوا (د.ب.أ)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

كورتوا: بلجيكا تتطور ومؤمن بقدرتنا على هزيمة إسبانيا

تيبو كورتوا (د.ب.أ)
تيبو كورتوا (د.ب.أ)

يثق تيبو كورتوا، حارس مرمى بلجيكا، في قدرة منتخب بلاده على تحقيق مفاجأة في كأس العالم لكرة القدم والإطاحة بإسبانيا في دور الثمانية يوم الجمعة بعدما بدأ الفريق في استعادة مستواه مؤخراً.

وقال للصحافيين قبل الحصة التدريبية أمس الأربعاء: «الكل في فريقنا يدرك أن هذا الأمر ممكن. أعتقد أننا نمتلك تشكيلة قوية وتتمتع بمقومات يجب على إسبانيا أن تأخذها في الحسبان».

وأضاف: «المفاجآت حاضرة في كل بطولة... في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس العالم».

وتابع بعد الفوز 4-1 على الولايات المتحدة، المشاركة في استضافة البطولة، في سياتل يوم الاثنين: «هناك دائماً مفاجآت، وأعتقد أننا يمكن أن نكون إحداها. إقصاء بطل أوروبا سيكون بالتأكيد مفاجأة مدوية. الثقة موجودة».

وتعثرت بلجيكا في دور المجموعات، لكنها تصدرت ترتيب مجموعتها في النهاية بعد فوزها على نيوزيلندا 5-1 في الجولة الأخيرة، وذلك عقب التعادل أمام مصر وإيران.

وبعد ذلك، تخطت عقبة السنغال بصعوبة، حيث عوضت تأخرها بهدفين قبل خمس دقائق من النهاية لتصل بالمباراة إلى الوقت الإضافي، قبل أن تفوز 3-2 بركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة.

وأكد كورتوا: «شعر الناس ببعض خيبة الأمل تجاهنا، لكننا صححنا الأوضاع. نحن نتطور بمرور الوقت».

وأضاف: «إسبانيا هي المرشحة بالطبع. هم ممتازون في الاستحواذ، وعندما يفقدون الكرة، يضغطون سريعاً. هنا يكمن المفتاح، معرفة كيفية استغلال المساحات خلف دفاعهم بسرعة».

وكان البديل ميكل ميرينو قد قاد إسبانيا للفوز 1-صفر في دور 16 عندما سجل في شباك البرتغال في الدقيقة 91 يوم الاثنين.

وأضاف كورتوا: «أعتقد أن الهدف في مرمى البرتغال يبرز مكامن قوتهم. نعلم أن لامين يامال موهوب للغاية في وضع لاعب ضد لاعب، فهو سريع ورشيق ويمكنه تجاوز عدة لاعبين إذا لزم الأمر».

ويعرف كورتوا، المصنف بين أفضل حراس المرمى في العالم، كل شيء عن التهديد الإسباني بعدما لعب في صفوف أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وقال: «عشت في إسبانيا لمدة 11 عاماً، وهي فترة طويلة بلا شك. هناك تسير الحياة بوتيرة أكثر هدوءاً كما أن الطقس أفضل. لكنني في النهاية ما زلت بلجيكياً».

وتابع: «إسبانيا هي بمثابة بيتي الثاني، وسأستمر في العيش هناك على الأرجح بعد نهاية مسيرتي الاحترافية».

وأضاف: «لدي أيضاً طفلان يميلان بطبيعتهما إلى الثقافة الإسبانية أكثر من البلجيكية، لكن في نهاية الأمر، مباراة الغد تتمحور بالكامل حول بلجيكا».

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الرياضة رياضة عالمية

جولياني يدافع عن طريقة تعامل البيت الأبيض مع ملف إيران في كأس العالم

آندرو جولياني (أ.ف.ب)
آندرو جولياني (أ.ف.ب)
  • نيويورك الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

جولياني يدافع عن طريقة تعامل البيت الأبيض مع ملف إيران في كأس العالم

آندرو جولياني (أ.ف.ب)
آندرو جولياني (أ.ف.ب)

دافع البيت الأبيض عن ‌طريقة تعامله مع القيود المفروضة على تأشيرات بعثة إيران خلال كأس العالم لكرة القدم، إذ قال آندرو جولياني، مدير فريق عمل البيت الأبيض المعني بالبطولة، إن قرار الفريق باتخاذ ​مدينة تيخوانا المكسيكية مقراً له بدلاً من توسون كان مفيداً للطرفين.

وقال جولياني إن الترتيبات اللوجستية عبر الحدود جرت بسلاسة لجميع الأطراف، على الرغم من الشكاوى التي تقدمت بها إيران خلال دور المجموعات وبعد خروجها من البطولة.

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد تفاوض في اللحظات الأخيرة لنقل معسكر الفريق من ولاية أريزونا إلى المكسيك، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة الغموض التي أحاطت بموقف منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

وقال جولياني للصحافيين، أمس الأربعاء: «من المهم الإشارة ‌إلى أن الإيرانيين ‌هم من اختاروا الذهاب إلى تيخوانا. وكنا ​سعداء ‌بهذا الاختيار».

وأضاف: «أعتقد ⁠أن المكسيكيين ​كانوا ⁠سعداء للغاية بهذا الاختيار. كما أعتقد أن الإيرانيين، كما قالوا، كانوا سعداء جداً به أيضا».

وتابع: «أعتقد أن ما حاولنا القيام به هنا في لجنة البيت الأبيض هو تطبيق المنطق السليم لضمان حصول الرياضيين على فرصة للتنافس العادل على أرض الملعب».

وكانت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينبوم، قد ذكرت أن حكومتها وافقت على استضافة المنتخب الإيراني في المكسيك خلال كأس العالم، مضيفة أن الولايات المتحدة لم تكن ترغب ⁠في استضافة الفريق.

وأوضح جولياني أن هذا القرار ضمن ‌أيضاً عدم دخول أي شخص له صلات بـ«الحرس ‌الثوري» الإيراني إلى البلاد مستغلاً بطولة كأس ​العالم بوصفها ذريعة. وتم منع دخول أعضاء من ‌الطاقم الإداري حيث منحت الولايات المتحدة تأشيرات لجميع لاعبي إيران قبل عشرة أيام فقط ‌من مباراتهم الأولى، لكن تم رفض دخول العديد من أعضاء الطاقم المعاون، بما في ذلك «أعضاء بارزون في الطاقمين الإداري والتنفيذي»، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وفي البداية، سُمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة قبل يوم واحد فقط من المباريات، مما ‌دفع المدرب أمير قالينوي للقول إنهم «الفريق الأكثر تعرضاً للظلم» في كأس العالم. لكن جولياني دافع عن ترتيبات السفر، مشيراً ⁠إلى مبدأ تكافؤ الفرص ⁠في النواحي اللوجستية.

وقال: «في لوس أنجليس، تمكنوا من الحضور قبل يوم واحد من المباراة. وعلى سبيل المقارنة، كان المنتخب الأميركي يقيم في مقاطعة أورانغ، واستقل حافلة في رحلة استغرقت وقتاً أطول من رحلة الطيران التي خاضها الإيرانيون». وتم تخفيف القيود لاحقاً في مباراة إيران الثالثة في سياتل، حيث سُمح لهم بدخول البلاد قبل يومين من اللقاء.

وقال جولياني: «بالنسبة لمباراة سياتل، كانت المدة يومين لأننا علمنا أن الرحلة الجوية تستغرق أكثر من ثلاث ساعات بقليل. لذلك أردنا التأكد من حصولهم على هذا اليوم الإضافي لتحقيق التكافؤ».

ومع ذلك، ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن الفريق لا يزال مطالباً بمغادرة البلاد في يوم انتهاء المباراة نفسه.

ووجهت إيران ​لاحقاً الشكر لأهالي تيخوانا على حسن ضيافتهم خلال كأس العالم بعد خروج الفريق من دور المجموعات، مشيرة إلى أن المكسيك أصبحت بمثابة «وطننا الثاني وفريقنا الثاني».

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الرياضة رياضة عالمية

أسطورة الألعاب البارالمبية ستوري تعلن اعتزالها… لن تشارك في لوس أنجليس 2028

سارة ستوري (رويترز)
سارة ستوري (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

أسطورة الألعاب البارالمبية ستوري تعلن اعتزالها… لن تشارك في لوس أنجليس 2028

سارة ستوري (رويترز)
سارة ستوري (رويترز)

أعلنت سارة ستوري، الحائزة على 19 لقباً بارالمبياً، اعتزالها المنافسات الدولية اليوم ​الخميس، مستبعدة خوض محاولة للمشاركة بدورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجليس 2028.

وتعتزل الرياضية البالغة من العمر 48 عاماً، والتي بدأت مسيرتها البارالمبية في السباحة قبل أن تنتقل إلى رياضة الدراجات، ‌وفي رصيدها 30 ‌ميدالية بارالمبية حصدتها ​عبر ‌تسع ⁠دورات، ​مما يجعلها أنجح ⁠رياضية بارالمبية بريطانية على مر العصور.

وقالت ستوري في بيان: «أنا محظوظة للغاية لقضاء 35 عاماً رياضيةً دولية».

وأضافت: «لا أكاد أصدق أن حلم طفولتي في أن أكون رياضية لأطول فترة ⁠ممكنة قد قادني إلى ‌المشاركة في ‌تسع دورات بارالمبية، ومنحني فرصاً ​عبر العديد ‌من الأحداث الرياضية».

وفازت ستوري بخمس ‌ميداليات ذهبية بارالمبية في السباحة، قبل أن تضيف 14 ذهبية أخرى في الدراجات.

وأوضحت أن قرارها بالابتعاد لم يكن ‌مدفوعاً بحدود قدراتها البدنية، بل برغبتها في تولي دور أوسع ⁠لتطوير ⁠الرياضات البارالمبية.

وتابعت: «من الناحية البدنية، أثق تماماً في قدرتي على الوقوف عند خط الانطلاق في لوس أنجليس، وأنا واثقة من الدفاع عن لقبين أحرزتهما في باريس».

وأضافت: «ومع ذلك، أعتقد أن بإمكاني الآن تقديم تأثير أكثر إيجابية من خلال الاستفادة من أدوار وفرص جديدة تسمح لي ​بالدفاع عن الرياضة ​البارالمبية والتغطية الإعلامية التي تستحقها».

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