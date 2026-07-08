«ويمبلدون»: زفيريف يكسر عقدة فريتز ويتأهل إلى نصف النهائي

تخطى ألكسندر زفيريف واحدة من أكبر العقبات في مساعيه للفوز بلقب ويمبلدون للتنس، إذ أوقف سلسلة هزائمه الطويلة أمام تيلور فريتز وتغلب عليه 6 - 4 و6 - 4 و6 - 2 الأربعاء ليتأهل إلى الدور قبل النهائي ويواصل تقدمه نحو اللقب الثاني توالياً في البطولات الأربع الكبرى.

وبعد أن خسر زفيريف، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة، في آخر سبع مباريات خاضها أمام فريتز، بما في ذلك الخسارة في ويمبلدون عام 2024، تمكن أخيراً من قلب الطاولة مستفيداً من أداء واثق ليتأهل للقاء آرثر فيري الذي صعد لقبل النهائي بالفوز على فلافيو كوبولي.

واستغل المصنف الثاني الألماني كسر إرسال مبكر ليتقدم 5 - 4، وأطلق صيحة ارتياح بعد أن صد محاولة فريتز للعودة في الشوط العاشر، وفاز بالمجموعة الأولى تحت أشعة الشمس الحارقة على الملعب رقم واحد. وزاد زفيريف حدة الضغط مجدداً في المجموعة التالية بعد أن حصل فريتز على استراحة للعلاج بسبب مشكلة مزعجة في ركبته اليمنى بعد ثلاثة أشواط، واحتفل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً بشكل قوي بعد أن حقق كسراً حاسماً وضع منافسه في موقف حرج.

وانفجر الجمهور بالهتافات بعد لحظات قليلة عندما بدأت الأخبار تتسرب بأن البريطاني فيري تقدم بمجموعتين أمام كوبولي على الملعب الرئيسي، وسرعان ما حذا زفيريف حذوه بحفاظه على إرساله بسهولة ليوسع الفارق أكثر بينما بدأت آمال فريتز تتلاشى.

وسدد زفيريف ضربة خلفية رائعة حاسمة ليحسم كسر إرسال عند تقدمه 4 - 1 في المجموعة الثالثة التي أنهاها دون عناء ليصل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى على الملاعب العشبية في البطولات الكبرى.