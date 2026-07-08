«مونديال 2026»: «فيفا» يرفض استئناف فرنسا لإلغاء إنذار أوليسيه

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاستئناف الذي تقدّم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسيه خلال الفوز على الباراغواي 1-0 في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وفق ما صرّح مدرب «الديوك» ديدييه ديشان، الأربعاء.

وكان أوليسيه، أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، قد حصل على الإنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت توتراً كبيراً في فيلادلفيا، عقب احتكاكه بلاعب الباراغواي ماتياس غالارسا.

وقال ديشان، خلال مؤتمر صحافي في فوكسبورو، قبل مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي: «البطاقة الصفراء لم تتغير. تلقينا صباح اليوم إخطاراً من (فيفا) يُفيد بتثبيت القرار».

وأظهرت الإعادات التلفزيونية وجود احتكاك محدود بين اللاعبين، إذ وضع أوليسيه إصبعه أمام فمه، قبل أن يسقط غالارسا أرضاً، مدعياً تعرضه لضربة في الوجه.

وبعد تثبيت الإنذار سيكون أوليسيه مهدداً بالإيقاف عن الدور نصف النهائي في حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة المغرب، إذا نجحت فرنسا في التأهل؛ حيث ستواجه الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا.

ويواجه كل من برادلي باركولا ومانو كونيه المصير ذاته، بعدما حصلا أيضاً على بطاقات صفراء في مباراة الباراغواي.

وفيما يتعلق بالحالة البدنية للاعب الوسط أوريليان تشواميني الذي غاب عن مباراة الدور ثمن النهائي بسبب إصابة في الفخذ، أوضح ديشان: «تشواميني يشعر بتحسن، لكن لا أستطيع قول أكثر من ذلك. ربما يشارك في التدريب اليوم، وسأقيّم حالته. أما بقية اللاعبين فجميعهم جاهزون».

وفي حال خسارة فرنسا أمام المغرب في لقاء يُشكّل إعادة لنصف نهائي مونديال 2022 الذي انتهى آنذاك بفوز الفرنسيين 2-0، ستكون المباراة الأخيرة لديشان على رأس الجهاز الفني لـ«الزرق»، بعد أن أعلن تركه منصبه الذي شغله طوال 14 عاماً. إلا أنه أكد أنه لا يفكر في هذا الاحتمال، قائلاً: «لا أفكر في ذلك إطلاقاً. كل تركيزنا منصب على مواجهة المغرب، وهدفنا الوحيد هو تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق الفوز».