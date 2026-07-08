عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:41 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كلوب يطمح في «عقد طويل الأمد» مع منتخب ألمانيا

يورغن كلوب مدرب منتخب المانيا المرتقب (أ.ب)
يورغن كلوب مدرب منتخب المانيا المرتقب (أ.ب)
  • دوسلدورف ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • دوسلدورف ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

كلوب يطمح في «عقد طويل الأمد» مع منتخب ألمانيا

يورغن كلوب مدرب منتخب المانيا المرتقب (أ.ب)
يورغن كلوب مدرب منتخب المانيا المرتقب (أ.ب)

لَمَّح يورغن كلوب إلى رغبته في توقيع عقد طويل الأمد عند قيادة منتخب ألمانيا، مثلما كان يفعل في تجاربه السابقة مع الأندية التي عمل بها.

ويبقى كلوب (59 عاماً) المرشح الأبرز لخلافة يوليان ناغلسمان الذي استقال من تدريب منتخب ألمانيا بعد توديع كأس العالم 2026، بالخسارة أمام باراغواي في دور الـ32.

عمل يورغن كلوب مع ثلاثة أندية لفترات طويلة، وهي ماينز الألماني من 2001 إلى 2008، وبوروسيا دورتموند الألماني من 2008 إلى 2015. وأخيراً ليفربول الإنجليزي من 2015 إلى 2024.

وقال كلوب الذي يشارك في تحليل مباريات كأس العالم عبر قناة «ماجنتا تي في»: «عملت في الأندية لفترة طويلة، ولم يكن الفريق الأول هو الأهم بالنسبة لي».

وأكد مدرب ليفربول السابق أنه لعب دوراً في إقناع رودي فولر بالاستمرار في منصبه مديراً رياضياً للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال كلوب: «إذا استمر فولر، فستكون خطوة مفيدة، لأنه شخص على دراية تامة بكل التفاصيل».

وأضاف: «فولر يملك خبرات عريضة في كرة القدم، خصوصاً خلال عمله في الاتحاد الألماني لكرة القدم، بينما لا أملك خبراته ذاتها، إذا أصبحتُ مدرباً للمنتخب، لأنني لم أكن لاعباً دولياً أو مدرباً لأي منتخب».

وكان فولر قد أكد في وقت سابق من يوم الثلاثاء أنه باقٍ في منصبه، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع كلوب.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي إعارة هالاند لمنتخب بلاده!

رياضة عالمية إرلينغ هالاند محل حديث الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي إعارة هالاند لمنتخب بلاده!

خلط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بين الدبلوماسية وخفة الظل عندما مازح نظيره النرويجي بمحاولة إقناع النرويج بالتخلي عن نجمها إرلينغ هالاند لصالح منتخب كندا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
رياضة عالمية فرحة لاعبي سويسرا بالتأهل إلى دور الثمانية (أ.ب)
رياضة عالمية

سويسرا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي المونديال

تأهل منتخب سويسرا إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره الكولومبي 4 - 3 بركلات الترجيح.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر (كندا))
رياضة عالمية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو يرفع علم مصر (أ.ب)
رياضة عالمية

رداً على الانتقادات... إنفانتينو يرفع علم مصر

قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو برفع علم مصر قبل انطلاق مباراة كولومبيا وسويسرا.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر (كندا))
رياضة عربية الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه (د.ب.أ)
رياضة عربية

الاتحاد المصري يطالب «فيفا» باستبعاد حكم مباراة الأرجنتين من المونديال

أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، مطالباً فيها بالتحقيق مع الحكم الفرنسي فرنسوا ليتكسيه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يحقق «فوزاً ماراثونياً» على أوجيه ألياسيم

تأهَّل نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور قبل النهائي من بطولة «ويمبلدون» إحدى البطولات الأربع الكبرى بفوز ملحمي على الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

«المونديال»: الأرجنتين تقلب الطاولة على الفراعنة

ميسي يطير فرحاً بهدفه وبلوغ الأرجنتين ربع النهائي أمس (أ.ف.ب)
ميسي يطير فرحاً بهدفه وبلوغ الأرجنتين ربع النهائي أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

«المونديال»: الأرجنتين تقلب الطاولة على الفراعنة

ميسي يطير فرحاً بهدفه وبلوغ الأرجنتين ربع النهائي أمس (أ.ف.ب)
ميسي يطير فرحاً بهدفه وبلوغ الأرجنتين ربع النهائي أمس (أ.ف.ب)

خطف المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير والصعب على مصر بنتيجة 3-2، في مواجهة قلب فيها حامل اللقب تأخره بهدفين إلى انتصار درامي في الوقت بدل الضائع.

وافتتح ياسر إبراهيم التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 15، قبل أن يعزز زيكو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة قادها محمد صلاح.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء، لكنه عاد ليقود انتفاضة «التانغو»، فقلص كريستيان روميرو الفارق برأسية في الدقيقة 79، ثم أدرك ميسي، بـ«ريمونتادا تاريخية»، التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2).

وبذلك ضربت الأرجنتين موعداً في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا، بينما ودّعت مصر البطولة بعدما كانت على بعد دقائق من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت المونديال.

اقرأ أيضاً

ميسي محمولاً على الأعناق بعد التأهل (إ.ب.أ)

لا تسأل كيف فازت الأرجنتين… أسأل كيف نجت!

الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه (د.ب.أ)

الاتحاد المصري يطالب «فيفا» باستبعاد حكم مباراة الأرجنتين من المونديال

مواضيع
أولى الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي إعارة هالاند لمنتخب بلاده!

إرلينغ هالاند محل حديث الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
إرلينغ هالاند محل حديث الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
  • أنقرة : «الشرق الأوسط»
TT
  • أنقرة : «الشرق الأوسط»
TT

رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي إعارة هالاند لمنتخب بلاده!

إرلينغ هالاند محل حديث الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
إرلينغ هالاند محل حديث الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

خلط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بين الدبلوماسية وخفة الظل خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، عندما مازح نظيره النرويجي بمحاولة إقناع النرويج بالتخلي مؤقتاً عن نجمها إرلينغ هالاند لصالح منتخب كندا في كأس العالم المقبلة.

والتقى كارني برئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش القمة التي استضافتها أنقرة الثلاثاء، وذلك بعد يوم من الموافقة على صفقة غواصات مع شراكة ألمانية - نرويجية. وفي معرض تأكيده عمق التعاون بين كندا والنرويج، لم يفوّت كارني الفرصة لإطلاق عرض طريف لضم المهاجم النرويجي، الذي سجل سبعة أهداف في كأس العالم. وقال مازحاً: «التوافق والتشغيل المشترك لا يقتصران على تبادل المعدات فحسب، بل يشملان أيضاً تبادل الكفاءات. وإذا أمكنكم إعارتنا إرلينغ هالاند في كأس العالم المقبلة، فسنكون ممتنين للغاية»، ما أثار ضحك ستوره.

وسارع رئيس الوزراء النرويجي إلى الردّ، مؤدياً حركة التجديف الشهيرة المرتبطة بالفايكنغ، قائلاً: «إنه ليس للبيع». وكانت النرويج قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل من دور الستة عشر، وستلتقي إنجلترا في دور الثمانية يوم السبت.

وودعت كندا، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم، البطولة، الأسبوع الماضي، بعد مشوار ملهم شهد تحقيقها أول نقطة في تاريخها بكأس العالم، وأول فوز لها في البطولة، إلى جانب أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم تركيا
الرياضة رياضة عالمية

سويسرا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي المونديال

فرحة لاعبي سويسرا بالتأهل إلى دور الثمانية (أ.ب)
فرحة لاعبي سويسرا بالتأهل إلى دور الثمانية (أ.ب)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT

سويسرا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي المونديال

فرحة لاعبي سويسرا بالتأهل إلى دور الثمانية (أ.ب)
فرحة لاعبي سويسرا بالتأهل إلى دور الثمانية (أ.ب)

تأهل منتخب سويسرا إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره الكولومبي 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي لمباراة دور الـ16.

وأكمل منتخب سويسرا عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بتأهله في آخر مباريات دور الـ16 ليل الثلاثاء - الأربعاء بتوقيت غرينتش، ليضرب موعداً مع حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، الذي كان قد فاز مساء الثلاثاء على مصر (3 - 2).

وستقام مباراة دور الثمانية يوم 11 يوليو (تموز) في كانساس سيتي، علما بأن الفائز من مباراة سويسرا والأرجنتين سيلاقي المتأهل عن مباراة إنجلترا والنرويج، يوم 15 من الشهر نفسه في أتلانتا.

وعادل منتخب سويسرا أفضل إنجازاته بالتأهل لدور الثمانية والذي كان قد حققه في نسخ 1934 و1938 و1954.

وعلى مدار آخر 3 نسخ مونديالية اكتفى منتخب سويسرا بالوصول لدور الـ16، قبل أن يتخطى تلك العقبة أخيراً بنسخة 2026.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم كندا