«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يحقق «فوزاً ماراثونياً» على أوجيه ألياسيم

تأهَّل نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور قبل النهائي من بطولة «ويمبلدون»، إحدى البطولات الأربع الكبرى، بفوز ملحمي على الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم.

وفاز ديوكوفيتش على ألياسم بثلاث مجموعات لاثنتين، بواقع 7 - 6 (12 - 10)، و3 - 6 و6 - 3 و6 - 7 (4 - 7)، و7 - 6 (10 - 4)، ليصعد إلى الدور قبل النهائي ويواصل الزحف نحو لقب جديد «أسطوري» في بطولات «الغراند سلام».

وتستكمل باقي مواجهات دور الثمانية عندما يلتقي الأربعاء، الألماني ألكسندر زفيريف مع الأميركي تايلور فريتز، والإيطالي فلافيو كوبوبي مع البريطاني آرثر فيري.

وكان الإيطالي يانيك سينر المصنَّف الأول حجز أولى بطاقات التأهل لنصف النهائي، بالفوز على الألماني يان لينارد شتروف.