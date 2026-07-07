مبوكو تنسحب من بطولة كندا بسبب إصابة في الركبة

أعلنت الكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة العاشرة عالمياً، الثلاثاء، انسحابها من بطولة كندا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الركبة.

ولم تخض مبوكو (19 عاماً) أي مباراة رسمية منذ أن انزلقت بشكل غريب أثناء مواجهتها لكارولينا بليسكوفا في بطولة كوينز كلوب في يونيو (حزيران).

وبعد إجراء فحوصات على ركبتها اليسرى، انسحبت مبوكو من دور الثمانية في منافسات الزوجي إلى جانب سيرينا وليامز، الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الكبرى، وقالت إنها أصيبت في الرباط الجانبي الداخلي.

واضطرت مبوكو للانسحاب من بقية موسم الملاعب العشبية، بما في ذلك بطولة ويمبلدون.

وقالت مبوكو، الثلاثاء، إن بطولة كندا المفتوحة، التي فازت بلقبها الموسم الماضي، والتي تقام استعداداً لبطولة أميركا المفتوحة في تورونتو تعني «كل شيء» بالنسبة لها.

وقالت: «عدم قدرتي على اللعب في بلدي هذا الصيف أمام الأشخاص الذين أحبهم وبدعم من جماهير تورونتو أمر مخيب للآمال للغاية، كنت أتطلع لذلك بشدة».

وتُقام بطولة كندا المفتوحة في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس (آب) في تورونتو.