إنزو فرنانديز: أنا محظوظ بهدفي أمام مصر

أعرب إنزو فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بتسجيل هدف الفوز في مباراة انتهت بفوز منتخب بلاده الأرجنتين على مصر بنتيجة 3 - 2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

قال فرنانديز، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «كنت متشوقاً لهذا الهدف منذ ما يزيد عن 3 سنوات منذ مونديال قطر 2022».

أضاف: «أحمد الله على هذه اللحظات السعيدة، أنا محظوظ بها».

تابع: «أشكر زملائي في الفريق، فريقنا رائع، ولا يستسلم أبداً مهما كانت الصعوبات والتحديات».

وختم إنزو فرنانديز: «شكراً لزملائي والجهاز الفني وكل من ساندنا هنا، ولشعب الأرجنتين في بلادنا، لقد تقدمنا خطوة للأمام».

وينتظر منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات، وحامل اللقب في دور الثمانية، مواجهة إما كولومبيا أو سويسرا.