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الرياضة رياضة عالمية

الصحافة العالمية: قرارات تحكيمية مثيرة للجدل تخرج مصر من المونديال

الحكم فرانسوا ليتيكسييه يشير لمحمد صلاح خلال المباراة (إ.ب.أ)
الحكم فرانسوا ليتيكسييه يشير لمحمد صلاح خلال المباراة (إ.ب.أ)
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الصحافة العالمية: قرارات تحكيمية مثيرة للجدل تخرج مصر من المونديال

الحكم فرانسوا ليتيكسييه يشير لمحمد صلاح خلال المباراة (إ.ب.أ)
الحكم فرانسوا ليتيكسييه يشير لمحمد صلاح خلال المباراة (إ.ب.أ)

وصفت الصحف العالمية مواجهة الأرجنتين ومصر بأنها واحدة من أعظم مباريات كأس العالم 2026، بعدما قلب المنتخب الأرجنتيني تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3-2 في الوقت القاتل، ليبلغ ربع النهائي، بينما نال المنتخب المصري إشادة واسعة رغم خروجه من البطولة.

وكتبت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الأرجنتين «نجت من صدمة جديدة»، بعدما كانت على بعد دقائق قليلة من وداع البطولة أمام مصر. وأشارت إلى أن الفراعنة، الذين لم يسبق لهم تحقيق أي فوز في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم قبل هذه النسخة، كانوا على وشك إقصاء أبطال العالم، قبل أن يقود كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فرنانديز عودة تاريخية في الدقائق الأخيرة.

مدرب حراس مصر سعفان الصغير يُطرد خلال المباراة (إ.ب.أ)

وأضافت «بي بي سي» أن ميسي، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء في نسخة واحدة من البطولة، لكنه عاد وسجل هدف التعادل، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية، كما رفع رصيده إلى 21 هدفاً في تاريخ كأس العالم، بينما حمل هدف إنزو فرنانديز الرقم 3000 في تاريخ البطولة.

وتابعت أن المباراة روّج لها على أنها مواجهة بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، لكن نجم الشوط الأول كان الحارس المصري مصطفى شوبير، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها ميسي، وأنقذ أكثر من فرصة محققة، ليقود مصر لتقدم مستحق.

وبينما اعترضت مصر على إلغاء هدف لمصطفى زيكو بعد تدخل تقنية الفيديو، اشتعل الجدل أيضاً بعد مطالبتها بركلة جزاء لمحمد صلاح قبل ثوانٍ من هدف الفوز الأرجنتيني، لكن الحكم فرانسوا ليتيكسييه رفض احتسابها، لتنطلق الهجمة التي سجل منها إنزو فرنانديز هدف الانتصار.

أما صحيفة «الغارديان» فعنونت تقريرها: «دموع ميسي تلهم الأرجنتين لهروب مذهل أمام مصر»، وقالت إن هناك قاعدة ذهبية في كرة القدم: «لا تستبعد ليونيل ميسي أبداً». وأكدت أن قائد الأرجنتين، الذي بدا حلمه بالاحتفاظ باللقب ينهار، عاد لينقذ منتخب بلاده بصناعة هدف كريستيان روميرو ثم تسجيل هدف التعادل، قبل أن يبكي بحرارة بعد صافرة النهاية، بعدما عاش واحدة من أكثر المباريات إثارة في مسيرته.

محمد صلاح يتحدث مع الحكم فرانسوا ليتيكسييه خلال المباراة (إ.ب.أ)

وأضافت الصحيفة أن مصطفى شوبير كتب اسمه بين أبرز نجوم البطولة، بعدما تصدى لركلة جزاء ميسي، وأوقف فرصاً محققة من أليكسيس ماك أليستر وجوليان ألفاريز، وأرعب أبطال العالم طوال المباراة، مؤكدة أن مصر كانت على بعد دقائق قليلة من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ كأس العالم.

بدورها، وصفت صحيفة «التلغراف» اللقاء بأنه ربما الأفضل في كأس العالم حتى الآن، مؤكدة أنه جمع كل عناصر الإثارة؛ منتخباً يقاتل لصنع معجزة، وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وأهدافاً قاتلة، ودراما استمرت حتى الثواني الأخيرة. وأضافت أن ميسي أنهى المباراة باكياً بين أحضان زملائه، بعدما أدرك مدى اقتراب نهاية حلم الأرجنتين.

محمد صلاح مستغرباً قرارات الحكم الفرنسي (إ.ب.أ)

كما أشارت الصحف إلى الجدل التحكيمي الذي رافق اللقاء، بعدما أُلغي هدف ثانٍ لمصر عبر تقنية الفيديو، ثم طالب الفراعنة بركلة جزاء لمحمد صلاح قبل ثوانٍ من هجمة هدف الفوز الأرجنتيني، في قرار أثار غضب اللاعبين والجهاز الفني.

ورغم الخروج، أجمعت الصحف العالمية على أن المنتخب المصري غادر البطولة مرفوع الرأس، بعدما قدّم أداءً بطولياً أمام حامل اللقب، وكان على بعد لحظات من كتابة واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ كأس العالم، فيما أثبتت الأرجنتين مجدداً أنها لا تستسلم حتى صافرة النهاية.

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بسبب ميسي… مصطفى شوبير يدخل قائمة تاريخية في المونديال

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)
مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

بسبب ميسي… مصطفى شوبير يدخل قائمة تاريخية في المونديال

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)
مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر (د.ب.أ)

دخل مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر قائمة تاريخية، بعد توديع الفراعنة لمنافسات كأس العالم بالخسارة أمام حامل اللقب الأرجنتين بنتيجة (2 - 3)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن شوبير أصبح رابع حارس مرمى يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم.

وتصدى حارس مرمى الأهلي المصري لركلة جزاء سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 21، وقبلها تصدى لركلة جزاء أمام مهدي طارمي قائد منتخب إيران، خلال مباراة الفريقين في دور المجموعات.

وأضاف فيفا أن مصطفى شوبير (26 عاماً) تعادل في هذا الإنجاز مع الثنائي البولندي يان توماشيفسكي وفويتشيك تشيزني، والأميركي براد فريدل.

وبدا شوبير حزيناً للغاية بعد الخروج من كأس العالم لكرة القدم من دور الـ16.

وصرح عبر قناة بي إن سبورتس: «كنا على وشك الفوز. المكسب كان قريباً، ولكن تفاصيل صغيرة تصنع الفارق في المباريات الكبيرة». وأضاف: «لاعبون رجال أدَّوا ما عليهم، حاولنا حتى الدقيقة الأخيرة». وواصل: «كرة القدم لعبة جماعية حزين، لأن المكسب كان وشيكاً».

وختم تصريحاته: «لا أريد القول في كأس العالم القادمة بل علينا العمل على تصحيح الأخطاء في الارتباطات القادمة بالتصفيات وكأس أمم أفريقيا».

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أسطورة الشطرنج كاسباروف: فيفا يجامل النجوم والدليل حكم مصر والأرجنتين

أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف (رويترز)
أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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أسطورة الشطرنج كاسباروف: فيفا يجامل النجوم والدليل حكم مصر والأرجنتين

أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف (رويترز)
أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف (رويترز)

شنّ أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف هجوماً حاداً على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب ما اعتبره «كيلاً بمكيالين» لصالح النجوم والمنتخبات الكبيرة في كأس العالم.

وكتب كاسباروف، عبر منصة «إكس»، معلقاً على مباراة مواجهة مصر والأرجنتين، التي انتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة 2 - 3، وما شهدته من قرارات: «هدف مصري مذهل يلغى بسبب خطأ وقع بعيداً عن الكرة، ثم بعد دقائق تتكرر الحالة نفسها مع الأرجنتين، لكن الهدف يحتسب! لا مراجعة من فار، ولا حتى تدخل؟ مرة أخرى، يبدو (فيفا) وكأنه مزحة فاسدة، تكيل بمكيالين وتجامل النجوم».

وودّع منتخب مصر بطولة كأس العالم، بعدما فرّط في تقدمه بهدفين ليخسر 3 - 2 أمام الأرجنتين، ليفوت فرصة بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

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مدرب النرويج يشيد بهالاند «الفريد»

مدرب النرويج يشيد بهالاند «الفريد»
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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مدرب النرويج يشيد بهالاند «الفريد»

مدرب النرويج يشيد بهالاند «الفريد»

قال ستوله سولباكن، مدرب منتخب النرويج، إن مهاجمه إرلينغ هالاند لاعب فريد من نوعه، وذلك قبل مواجهة إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم يوم السبت.

ويقدم هالاند أداءً مذهلاً في مشاركته الأولى في كأس العالم، في أول ظهور للنرويج في النهائيات منذ عام 1998، وسجل 7 أهداف حتى الآن، ليقود فريقه إلى دور الثمانية.

وقال سولباكن للصحافيين: «جميع اللاعبين العظماء لديهم حاجة لاستعراض قدراتهم، وعندما لا يكونون مشاركين بشكل مؤثر في اللعب، فإنهم غالباً ما يتحركون في أنحاء الملعب ليقولوا: أنا هنا. أما إرلينغ، فلا يشغل نفسه بذلك. إنه يعرف ما يجيده، ويعرف كيف يمكنه مساعدة الفريق، وهذا ما حدث يوم الأحد... لم يسبق أن كان هناك لاعب كرة قدم يلعب بهذه الطريقة».

ويشير المدرب البالغ من العمر 58 عاماً بهذا إلى الثنائية التي سجّلها هالاند في الدقائق الأخيرة ليمنح فريقه فوزاً مثيراً 2-1 على البرازيل، ليقود فريقه إلى دور الثمانية، ليتدافع المشجعون النرويجيون الآن لعبور المحيط الأطلسي لحضور المباراة.

وطرحت شركات الطيران تذاكر إضافية إلى فلوريدا للبيع، ونفدت المقاعد بسرعة فائقة بمجرد طرحها. وقال أويستين شميدت، المتحدث باسم شركة الطيران (ساس)، لقناة «تي في 2» النرويجية: «تُباع التذاكر بنفس السرعة التي يركض بها هالاند».

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