غارسيا يخشى غياب أونانا أمام إسبانيا

أعرب رودي غارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، عن مخاوفه من عدم لحاق أمادو أونانا بمباراة الفريق المقبلة أمام المنتخب الإسباني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية بكأس العالم بسبب الإصابة.

وقال عقب الفوز على منتخب الولايات المتحدة 1 - 4 في دور الـ16: «أخشى أن يغيب أمادو عن المباراة المقبلة في البطولة. أتمنى ألا يغيب، ولكني لدي شعور بأنه لن يلعب».

وجرى تغيير أونانا اضطرارياً في الدقيقة 21 بعد أن بدا أنه أصاب ركبته اليمنى.

وقال غارسيا: «نخشى أن تكون إصابة خطيرة. هذا خبر ليس جيداً بالنسبة له أو لنا في الفريق».