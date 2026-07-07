بوكيتينو: لم نكن في يومنا أمام بلجيكا

أبدى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، أسفه لخسارة فريقه القاسية أمام بلجيكا، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وواصل منتخب بلجيكا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب صعوده لدور الـ8 في مونديال 2026، بعدما حقَّق فوزاً ثميناً ومستحقا 4 - 1 على منتخب الولايات المتحدة.

وصرَّح بوكيتينو في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة: «كانت المواجهة صعبة للغاية منذ البداية».

أضاف المدرب الأرجنتيني: «نهنئ بلجيكا، فقد كانت أفضل منا. لم يكن يومنا. وهذا ليس بحثاً عن أعذار. لم نقدِّم المستوى الذي اعتدنا أن نقدمه، وهذه هي الحقيقة».

أوضح بوكيتينو: «ينبغي علينا أن نتعلم، وأن نراجع المباراة، وأن نفهم لماذا لم نتعامل معها بالطريقة نفسها التي تعاملنا بها مع بقية مباريات كأس العالم».

وأتمَّ مدرب الولايات المتحدة تصريحاته قائلاً: «لم يكن يومنا. وهذا لم يكن الأداء الذي يعكس أسلوب لعبنا المعتاد».

وبات منتخب الولايات المتحدة آخر الفرق المستضيفة للمونديال الحالي، التي ودَّعت المسابقة بعد منتخبَي كندا والمكسيك، اللذين خرجا من دور الـ16 أيضاً، عقب خسارتيهما أمام المغرب وإنجلترا على الترتيب

وكان المنتخبان التقيا ودياً في مارس (آذار) الماضي خلال استعداداتهما للمونديال، وكانت الغلبة للمنتخب البلجيكي أيضاً، الذي حقَّق انتصاراً كاسحاً بنتيجة 5 - 2 على نظيره الأميركي.