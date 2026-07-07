راسكين لاعب بلجيكا: انتصارنا كان شكلاً من أشكال العدالة

قال نيكولا راسكين، لاعب وسط بلجيكا، إنَّ فوز المنتخب 4 - 1 على الولايات المتحدة في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بدا وكأنَّه شكل من أشكال العدالة، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السماح للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون باللعب رغم حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة لمنتخب بلاده.

وطُرد بالوغون في المباراة أمام البوسنة والهرسك ضمن دور الـ32، وفي حين أنَّ الطرد يترتب عليه إيقاف تلقائي لمباراة واحدة، فإنَّ «فيفا» علَّق هذا الإيقاف بموجب المادة 27 من قانون الانضباط الخاص به بعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، إعادة النظر في القرار.

وأثار هذا القرار انتقادات على نطاق واسع، بما في ذلك انتقادات من الاتحاد البلجيكي الذي طعن دون جدوى في أهلية مشاركة بالوغون، قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وردَّ منتخب بلجيكا على هذا الجدل على أرض الملعب، إذ حقَّق فوزاً كبيراً 4 - 1 ليطيح بنظيره الأميركي من البطولة التي تشارك الولايات المتحدة في استضافتها، ويتأهل على حسابه لدور الـ8.

وقال راسكين للصحافيين: «كما قلت، أعتقد أنًّ هناك دائماً عدالة في الحياة، فالحقيقة أنًّ شيئاً مثل هذا يمكن أن يحدث... لكننا لا نعتقد أنَّ ذلك كان عادلاً».

وأضاف: «اليوم، أعتقد أنَّ هذا جلب لنا قليلاً من الحظ. وكان علينا الفوز بالمباراة لإيصال رسالتنا».

وستواجه بلجيكا منتخب إسبانيا في لوس أنجليس، يوم الجمعة، في صراع الفريقين على التأهل للدور قبل النهائي.