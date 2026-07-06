دي لا فوينتي: البدلاء أهم اللاعبين في منتخب إسبانيا

أشاد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، ببصمة البدلاء في الفوز على البرتغال بنتيجة 1 - صفر، مساء الاثنين، ليتأهل «الماتادور» لدور الـ8 في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وخطفت إسبانيا، بطلة أوروبا، الفوز والتأهل في الدقيقة 91 بهدف البديل ميكيل ميرينو بعد تمريرة بينية من البديل الآخر فيران توريس، ليكافئ اللاعبان مدربهما على الدفع بهما في آخر رُبع ساعة من الديربي الآيبيري.

في هذا الصدد، قال دي لا فوينتي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «اللاعبون البدلاء هم الأهم. قلت لميرينو يجب أن نحافظ على أسلوب لعبنا»، موضحاً: «دوره هو دعم خطَّي الوسط والهجوم، لرغبتي في تنشيط إيقاع الفريق».

وأضاف المدرب الإسباني: «أداء البدلاء كان رائعاً، لأنَّ فريقنا يضم 26 لاعباً مميزاً».

وينتظر منتخب إسبانيا، بطل أوروبا والفائز بكأس العالم مرة واحدة في 2010، مواجهة إما بلجيكا أو الولايات المتحدة في دور الـ8.