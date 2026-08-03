«جازلوج» اليونانية: استقرار وضع ناقلة غاز مسال بعد واقعة بمضيق هرمز

قالت شركة جازلوج اليونانية للشحن البحري إن وضع ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لها مستقر بعد تعرضها لواقعة أثناء عبورها مضيق هرمز، مضيفة أن جميع أفراد طاقمها بخير.

وأضافت الشركة في بيان أن «واقعة» حدثت على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال جازلوج شنغهاي في 31 يوليو (تموز). ولم تقدم الشركة تفاصيل عن الواقعة أو ما إذا كانت الناقلة أو حمولتها تعرضت لأي أضرار، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في البيان: «فعّلت (جازلوج لخدمات الغاز الطبيعي المسال) على الفور خطة الطوارئ الخاصة بها، وأبلغت جميع الجهات المعنية، وتواصل حالياً تقييم وضع الناقلة وضمان سلامة أفراد طاقمها». وأظهرت بيانات تتبع صادرة عن شركتي تحليلات أنه جرى تحميل الناقلة جازلوج شنغهاي بشحنة من الغاز الطبيعي المسال من قطر خلال يومي 27 و28 يوليو.

كما أظهرت البيانات أن السفينة شوهدت داخل مضيق هرمز في 31 يوليو، قبل أن تظهر مجدداً خارج الممر المائي في الثاني من أغسطس (آب). وتشير بيانات تتبع السفن إلى أنها توجد حالياً قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية، خارج مضيق هرمز مباشرة.

وأغلقت إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة في فبراير (شباط)، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة وأدى إلى تفاقم التضخم العالمي.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم السبت إنها تلقت تقارير عن واقعتين قبالة سواحل عمان، تعرضت خلال إحداهما ناقلة نفط لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته. ووقعت الحادثتان قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية.

وذكرت الهيئة أمس (الأحد) أنها تلقت بلاغاً من قبطان ناقلة نفط يفيد بوقوع انفجار على مقربة منها، على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي خصب في عمان. وأفادت الهيئة بأن السفينة وطاقمها بخير.