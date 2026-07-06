أصيب في الاحتفال بالفوز... الإنجليزي هندرسون يغيب عن بقية لقاءات المونديال

قالت قناة «سكاي سبورتس»، الاثنين، إن اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم لكرة القدم؛ إذ يحتاج إلى الخضوع لجراحة لعلاج الإصابة الغريبة التي تعرض لها في ذراعه في أثناء الاحتفالات التي أعقبت فوز إنجلترا 3 - 2 على المكسيك في دور الـ16.
وكان لاعب خط وسط برنتفورد المخضرم قد سقط بشكل غريب بعد أن انزلق في أثناء تسلق حاجز في ملعب أزتيكا، فجر الاثنين، وأظهرت لقطات فيديو أن ساعده تعرض للالتواء.
وبعد مغادرته الملعب على محفة وتلقيه الأكسجين، نُقل هندرسون إلى مستشفى في مكسيكو سيتي، ولم يعد مع بقية لاعبي فريق توماس توخيل إلى معسكر التدريب في كانساس سيتي،
ورافقه أحد أعضاء الطاقم الطبي للمنتخب الإنجليزي.
ولم يشارك هندرسون (36 عاماً) في مواجهة المكسيك، لكن قائد ليفربول السابق يعد من أكثر الشخصيات احتراماً في الفريق، ويحظى بخبرة كبيرة وروح قيادية.
ولم يصدر عن الاتحاد الإنجليزي أي بيان رسمي بشأن مشاركة هندرسون في بقية مباريات البطولة.