رئيس الوزراء البريطاني تدخل لمنع تغيير موعد مباراة إنجلترا والمكسيك

تدخّل كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، لمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من تقديم موعد انطلاق مباراة الفريق أمام المكسيك في دور الستة عشر لكأس العالم على ملعب أزتيكا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحكومة تدخلت في الأمر عبر القنوات الدبلوماسية لمنع تغيير موعد المباراة لأن ذلك سيقلل من الوقت المتاح لفريق المدرب الألماني توماس توخيل للتأقلم على الارتفاع عن سطح البحر في العاصمة المكسيكية.
وجاء تدخل ستارمر بعد أن نبهه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى المشكلة المحتملة، وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن ستارمر ناقش الأمر في مجلس الوزراء أولاً.
وتغلب المنتخب الإنجليزي على التحديات، مثل الارتفاع عن سطح البحر وطرد المدافع غاريل كوانساه، ليفوز على المكسيك 3-2 ويتأهل لمواجهة النرويج في دور الثمانية.
وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش)، ولكن مع وجود خطر حدوث عواصف رعدية في المنطقة، تم تفعيل بروتوكول العواصف الرعدية، وبدأت المباراة بعد ساعة من موعدها الأصلي، فيما كان «فيفا» يرغب في بدء المباراة قبل عدة ساعات لتجنب العاصفة، لكنه وافق على ذلك.