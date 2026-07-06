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الرياضة رياضة عالمية

رئيس الوزراء البريطاني تدخل لمنع تغيير موعد مباراة إنجلترا والمكسيك

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني (أ.ف.ب)
كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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رئيس الوزراء البريطاني تدخل لمنع تغيير موعد مباراة إنجلترا والمكسيك

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني (أ.ف.ب)
كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني (أ.ف.ب)

تدخّل كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، لمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من تقديم موعد انطلاق مباراة الفريق أمام المكسيك في دور الستة عشر لكأس العالم على ملعب أزتيكا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحكومة تدخلت في الأمر عبر القنوات الدبلوماسية لمنع تغيير موعد المباراة لأن ذلك سيقلل من الوقت المتاح لفريق المدرب الألماني توماس توخيل للتأقلم على الارتفاع عن سطح البحر في العاصمة المكسيكية.

وجاء تدخل ستارمر بعد أن نبهه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى المشكلة المحتملة، وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن ستارمر ناقش الأمر في مجلس الوزراء أولاً.

وتغلب المنتخب الإنجليزي على التحديات، مثل الارتفاع عن سطح البحر وطرد المدافع غاريل كوانساه، ليفوز على المكسيك 3-2 ويتأهل لمواجهة النرويج في دور الثمانية.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش)، ولكن مع وجود خطر حدوث عواصف رعدية في المنطقة، تم تفعيل بروتوكول العواصف الرعدية، وبدأت المباراة بعد ساعة من موعدها الأصلي، فيما كان «فيفا» يرغب في بدء المباراة قبل عدة ساعات لتجنب العاصفة، لكنه وافق على ذلك.

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أصيب في الاحتفال بالفوز... الإنجليزي هندرسون يغيب عن بقية لقاءات المونديال

الإنجليزي جوردان هندرسون سيغيب عن بقية مباريات المونديال (رويترز)
الإنجليزي جوردان هندرسون سيغيب عن بقية مباريات المونديال (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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أصيب في الاحتفال بالفوز... الإنجليزي هندرسون يغيب عن بقية لقاءات المونديال

الإنجليزي جوردان هندرسون سيغيب عن بقية مباريات المونديال (رويترز)
الإنجليزي جوردان هندرسون سيغيب عن بقية مباريات المونديال (رويترز)

قالت قناة «سكاي سبورتس»، الاثنين، إن اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم لكرة القدم؛ إذ يحتاج إلى الخضوع لجراحة لعلاج الإصابة الغريبة التي تعرض لها في ذراعه في أثناء الاحتفالات التي أعقبت فوز إنجلترا 3 - 2 على المكسيك في دور الـ16.

وكان لاعب خط وسط برنتفورد المخضرم قد سقط بشكل غريب بعد أن انزلق في أثناء تسلق حاجز في ملعب أزتيكا، فجر الاثنين، وأظهرت لقطات فيديو أن ساعده تعرض للالتواء.

وبعد مغادرته الملعب على محفة وتلقيه الأكسجين، نُقل هندرسون إلى مستشفى في مكسيكو سيتي، ولم يعد مع بقية لاعبي فريق توماس توخيل إلى معسكر التدريب في كانساس سيتي،

ورافقه أحد أعضاء الطاقم الطبي للمنتخب الإنجليزي.

ولم يشارك هندرسون (36 عاماً) في مواجهة المكسيك، لكن قائد ليفربول السابق يعد من أكثر الشخصيات احتراماً في الفريق، ويحظى بخبرة كبيرة وروح قيادية.

ولم يصدر عن الاتحاد الإنجليزي أي بيان رسمي بشأن مشاركة هندرسون في بقية مباريات البطولة.

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الرياضة رياضة عالمية

كافو: أنشيلوتي ورث أزمة في البرازيل

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (رويترز)
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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كافو: أنشيلوتي ورث أزمة في البرازيل

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (رويترز)
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (رويترز)

أعاد خروج البرازيل من كأس العالم فتح جرح قديم، لكن كافو يرى أن العلاج لا يكمن في تغيير الخطط أو الأنظمة التكتيكية، ولا في البحث عن كبش فداء جديد، بل ربما يبدأ بشيء أبسط بكثير... أن يُترك الأطفال ليلعبوا كرة القدم من دون أن يحملوا على أكتافهم الصغيرة ثقل تطلعات أمة بأكملها.

وبعد يوم من خسارة البرازيل 2 - 1 أمام النرويج في دور الستة عشر على ملعب نيويورك - نيوجيرسي، إثر ثنائية سجلها إرلينغ هالاند أطاحت بأصحاب الرقم القياسي في عدد الألقاب (خمسة ألقاب)، قال قائد منتخب البرازيل المتوج بكأس العالم 2002 إن على البلاد أن تمنح المدرب كارلو أنشيلوتي الوقت والثقة لبناء مشروع جديد يمتد على مدار أربعة أعوام. وستنتظر البرازيل الآن حتى عام 2030 على الأقل لمحاولة إحراز لقبها السادس، ما يعني أن فترة غيابها عن منصة التتويج ستصل إلى 28 عاماً، وهي الأطول في تاريخ المنتخب.

ويُدرك كافو، الذي كان ضمن تشكيلة 1994 التي أنهت صياماً استمر 24 عاماً، معنى هذا الرقم بالنسبة للقميص البرازيلي. وقال لـ«رويترز» الاثنين، رداً على سؤال بشأن الضغوط التي تنتظر الجيل المقبل: «ستكون الضغوط أكبر بكثير. إذا كانت الضغوط هائلة في عام 1994 بعد 24 عاماً من الانتظار، فتخيلوا كيف ستكون في 2030 بعد 28 عاماً».

وكان كافو يشارك في روكفلر بلازا بقلب نيويورك في الكشف عن مجسم لكأس العالم مصنوع من قطع «ليغو»، يبلغ ارتفاعه 8.47 متر، وتم تشييده باستخدام أكثر من 1.36 مليون قطعة. ورفض أسطورة الكرة البرازيلي الانجرار إلى لغة التشاؤم، مؤكداً أن البرازيل لا تزال البرازيل من حيث الإمكانات والمواهب الكروية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الصبر سيكون ضرورياً أكثر من أي وقت مضى. وقال: «هذه ليست نهاية العالم. إنها بداية دورة جديدة وجيل جديد، ولذلك يجب أن نثق بأن كارلو (أنشيلوتي) هو الرجل المناسب لمساعدة البرازيل على استعادة هذا اللقب».

وبالنسبة لأنشيلوتي، المدرب السابق لكافو في ميلان، فإن إعادة البناء الحقيقية تبدأ الآن، بعدما جاء إلى المنتخب في ظروف لم تمنحه الوقت الكافي قبل البطولة. وبعد سلسلة من التغييرات الإدارية وثلاثة مدربين مؤقتين، يرى كافو أن أنشيلوتي لم يرث منتخباً مستقراً بقدر ما ورث حالة طوارئ. وقال: «جاء أنشيلوتي إلى كأس العالم لإخماد حريق. لقد تولى قيادة سفينة كانت قد أبحرت، وحاول تصحيح مسارها في منتصف الرحلة، لكنه للأسف لم ينجح». وأضاف: «أما الآن، فسيتسلم السفينة وهي راسية، وسيكون قادراً على وضعها على المسار الصحيح منذ البداية».

لكن القلق الأكبر لدى كافو يتجاوز المنتخب الأول ليصل إلى أكاديميات الناشئين وبرامج تطوير المواهب، فهو يرى أن كرة القدم البرازيلية باتت تمنح الأولوية للنتائج على حساب الإبداع. وقال: «فرق الفئات السنية لم تعد تجهز الظهيرين بالطريقة الصحيحة. الظهير يجب أن يكون ظهيراً ويجيد العمل على الطرف».

وبصورة أشمل، يعتقد كافو أن البرازيل خلطت بين تطوير اللاعبين والسعي المحموم للفوز المبكر. وأضاف: «اليوم نحن لا نُعد لاعبين، بل نُعد متنافسين. عندما تضع الفوز باعتباره أولوية قصوى في برامج الناشئين، فأنت تصنع متنافسين لا رياضيين يتمتعون بالحرية والإبداع».

واعترف بأن زمن كرة الشوارع الذي شكل جيلاً كاملاً من النجوم لم يعد قابلاً للعودة. وقال: «كل ذلك تغير، ولن يعود. كنا محظوظين لأننا عشنا تلك الحقبة».

لكن، برأيه، المطلوب ليس استنساخ الماضي، بل الحفاظ على روحه داخل اللعبة الحديثة. وأضاف: «دعوا الأطفال يكونون أطفالاً. عندما يكون الطفل في الثامنة من عمره، ينبغي أن يلعب بالكرة ويضحك ويستمتع بوقته». واختتم بتشبيه بسيط قائلاً: «الأمر يشبه البناء بمكعبات ليغو. تضع قطعة فوق أخرى وتستمتع بما تفعله، من دون أن تدرك أنك تطور مهارة جديدة في كل مرة».

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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد البرازيلي يدافع عن «نزاهة» حكمه رافايل كلوس

الحكم البرازيلي رافايل كلوس (أ.ب)
الحكم البرازيلي رافايل كلوس (أ.ب)
  • ريو دي جانيرو البرازيل: «الشرق الأوسط»
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  • ريو دي جانيرو البرازيل: «الشرق الأوسط»
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الاتحاد البرازيلي يدافع عن «نزاهة» حكمه رافايل كلوس

الحكم البرازيلي رافايل كلوس (أ.ب)
الحكم البرازيلي رافايل كلوس (أ.ب)

دافع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الاثنين، عن «نزاهة» حكمه البرازيلي رافايل كلوس عقب تعرضه لانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب بطاقة حمراء أشهرها في وجه مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون خلال المباراة ضد البوسنة في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان أرسله إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يدحض أي تلميح يشكك في نزاهة رافايل كلوس»، واصفاً إياه بـ«المحترف النموذجي»، وذلك تعليقاً على ما عده ترمب «فظيعاً ومثيراً جداً للريبة».

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