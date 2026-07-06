بايرن ميونيخ يعلن خضوع موسيالا لجراحة بسيطة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، خضوع لاعبه جمال موسيالا لجراحة بسيطة عقب عودته من المشاركة في كأس العالم.

وذكر بطل الدوري الألماني أن موسيالا خضع لجراحة روتينية بسيطة كانت جزءاً من البروتوكول الطبي الاعتيادي عقب إصابته الخطيرة في الصيف الماضي، وكان من المقرر إجراؤها بعد بطولة كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وذكر بايرن: «بفضل الجراحة، سيتمكن المهاجم من إكمال فترة الإعداد للموسم وفقاً لخطة منظمة بوضوح، مما يضمن عودته في الوقت المناسب لأولى مباريات بايرن ميونيخ الرسمية».

ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل، بينما ذكرت صحيفة «بيلد» أن العملية أجريت الأسبوع الماضي وأنه تم نزع شريحة معدنية من قدمه اليسرى.

وتعرض موسيالا لكسر في الساق وتعرض لإصابة خطيرة في الكاحل قبل 12 شهراً، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. وعاد للمشاركة في المباريات في يناير (كانون الثاني) ولكنه تعرض لعدة انتكاسات.

وسجل موسيالا هدفاً واحداً في كأس العالم، الذي شهد تعرض ألمانيا لخيبة أمل أخرى بعد الخروج من دور الـ16 أمام باراغواي.

ويبدأ بايرن ميونيخ فترة إعداد ما قبل الموسم يوم 20 يوليو (تموز)، بعد نهاية كأس العالم بيوم.

وستكون مواجهة كأس السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها يوم 22 أغسطس (آب) هي أول مباراة رسمية لبايرن في الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق حملته في الدوري بعدها بستة أيام بمواجهة شتوتغارت.