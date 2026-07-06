«يويفا» يهاجم «فيفا»: قراركم غير مفهوم... يقوض مصداقية كأس العالم

انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القرار «غير المبرر وغير المفهوم» الذي اتخذه الاتحاد الدولي (فيفا) بالسماح لفولارين بالوغون، مهاجم المنتخب الأميركي، باللعب أمام بلجيكا في كأس العالم اليوم (الاثنين)، رغم حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان له، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «تجاوز الخط الأحمر» بقراره عدم تطبيق الإيقاف الإلزامي لمباراة واحدة على بالوغون، بعد تعرضه لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأثار قرار «فيفا»، الصادر مساء الأحد، بتأجيل تنفيذ عقوبة إيقاف بالوغون لمدة عام مع وضعه تحت المراقبة، صدمة واسعة، حيث اعتبر انحرافاً غير مسبوق عن المبادئ التقليدية لتطبيق قوانين كرة القدم، وتعرض لانتقادات حادة من نجوم سابقين ومدربين يشاركون في بطولة كأس العالم الحالية.

وقال ستوله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، عقب فوز فريقه على البرازيل والتأهل إلى دور الثمانية: «إنه قرار سيئ، سيئ، سيئ، سيئ، سيئ للغاية، وسيضر بكأس العالم».

وذكر «يويفا»، الذي يضم في عضويته بلجيكا: «في بعض الأحيان تكون اللوائح قابلة للتفسير، لكن هذه ليست إحدى تلك الحالات». وأضاف «يويفا»: «عندما لا يعود حراس القوانين قادرين على ضمان اليقين في تطبيقها، فإن نزاهة اللعبة تصبح على المحك، كما تتعرض مصداقية البطولة للتقويض». ويأتي ذلك في ظل الخلافات المتكررة بين «يويفا» ورئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، طوال السنوات العشر التي قضاها في رئاسة الاتحاد الدولي. وتابع «يويفا»: «نعرب عن عدم تصديقنا لهذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير القابل للتبرير».

يذكر أن إنفانتينو شغل منصب الأمين العام لـ«يويفا» بين عامي 2009 و2016، قبل انتخابه رئيساً لـ«فيفا» في فبراير (شباط) 2016. ويستعد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح الاثنين بمدينة سياتل، لتقديم استئناف ضد قرار السماح لبالوغون بالمشاركة، وذلك أمام قاضٍ للاستئناف عيّنه «فيفا» قبل انطلاق مباراة بلجيكا والولايات المتحدة في دور الـ16، المقررة في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.