نيجيريا: مقتل 30 شخصاً وإصابة آخرين في هجوم مسلح

​قال اثنان من سكان قرية في ولاية كادونا شمال غربي نيجيريا، إن ما لا يقل عن 30 شخصاً لقوا مصرعهم عندما هاجم مسلحون القرية في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين).

وقال دوجون رانا معاون رئيس القرية، إن مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي وأحرقوا المنازل. وأشار إلى أن 8 أطفال من بين القتلى وأن 4 أشخاص أصيبوا.

وتشكل أعمال العنف التي ترتكبها عصابات مسلحة وجماعات إجرامية أخرى، تحدياً أمنياً كبيراً في أجزاء من شمال غربي ووسط شمال نيجيريا، حيث تتعرض مجتمعات محلية بشكل متكرر لهجمات تتسبب في سقوط قتلى.

وتعاني المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد، من تمرد يشنه مسلحون من جماعة «بوكو حرام» المتشددة، ومن تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا». ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية كادونا.

جنود نيجيريون (أرشيفية - رويترز)

وقال إيشايا داوا، وهو قيادي شبابي وأحد سكان القرية، إن المهاجمين اقتحموا قرية ناريدون في منطقة كاورو الإدارية قرب منتصف الليل، وأطلقوا النار على السكان. وأضاف أن بعض السكان قتلوا بوحشية، مشيراً إلى نقل عدة جثث إلى المشرحة.

وقال داوا: «الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن». وأضاف أن المهاجمين أشعلوا النيران في المنازل قبل فرارهم. وقال إن قوات الأمن وصلت إلى القرية في الصباح بعد مرور ساعات على وقوع الهجوم.

وقال منصور حسن المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا، إن القيادة ستقدم تفاصيل عما جرى قريباً.