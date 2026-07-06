توخيل يطالب بالاتساق في القرارات بعد الإلغاء «الغريب» لعقوبة بالوغون

طالب توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بضرورة وجود اتساق في القرارات، منتقداً قرار «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، الذي وصفه بـ«الغريب»، بإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، وذلك في يوم شهد أيضاً استياءه من بعض القرارات التحكيمية خلال مواجهة إنجلترا والمكسيك.

ورغم طرد بالوغون خلال مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك، فإنه حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16 اليوم الاثنين، بعدما أعلنت «لجنة الانضباط» في «فيفا» تعليقاً لمدة عام لتنفيذ عقوبة الإيقاف مباراة واحدة. وأثار هذا القرار صدمة واسعة في عالم كرة القدم، حيث شبه رودي غارسيا، مدرب منتخب بلجيكا، القرار بـ«كذبة أول أبريل»، بينما أكد «الاتحاد البلجيكي لكرة القدم»، الذي أعرب عن «دهشته»، أنه يدرس جميع الخيارات المتاحة. كما وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشكر إلى «فيفا» على «تصحيح ظلم كبير»، في خطوة فتحت باباً واسعا من الجدل، وذلك في يوم انتهى بفوز إنجلترا على المكسيك بنتيجة 3 - 2، في مباراة شهدت تدخل تقنية «حكم الفيديو المساعد (فار)» في حالتين بارزتين خلال الشوط الثاني.

وجاء طرد غاريل كوانساه واحتساب ركلة جزاء للمكسيك نتيجة تدخل تقنية الفيديو، وقال توخيل: «في أرض الملعب لم يحتسب الحكم حتى خطأ؛ مما يعني أنه رأى التدخل قوياً لكنه عدّه قانونياً». وأضاف: «ثم تدخلت تقنية الفيديو واتخذت قراراً، وكالعادة لم أر سوى الصورة الثابتة على الشاشة. لا يمكن اتخاذ قرارات في كرة القدم اعتماداً على صورة ثابتة فقط، لكنهم فعلوا ذلك، وبالطبع كان القرار ضدنا، ولذلك؛ فإن غاريل محبط للغاية». وتابع: «الأمر محبط؛ لأننا قدمنا مباراة جيدة. بالنسبة إليّ، لم يكن هناك ما يكفي لتغيير القرار عبر تقنية الفيديو، وكذلك بالنسبة إلى ركلة الجزاء، لكن في النهاية، هذا هو الواقع».

وعندما سئل توخيل عما إذا كان قرار رفع إيقاف بالوغون قد يمنح الأمل لكوانساه في المشاركة بمباراة دور الـ8 أمام النرويج، أجاب: «من أين يبدأ هذا الأمر وإلى أين ينتهي؟». وأضاف: «هل يمكننا إلغاء القرارات أم لا؟ ماذا يحدث؟ أين نرسم الخط الفاصل؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه، ولا أملك له إجابة. إلى أين سيقودنا هذا الأمر؟». وأكمل: «هل سنستأنف على كل بطاقة صفراء نعتقد أنها غير مستحقة؟ ومن الذي يقرر أن البطاقة الحمراء ليست صحيحة؟ أين يبدأ هذا وأين ينتهي؟ هذا سؤالي، ولا أملك إجابة».

ومن المؤكد أن تداعيات قرار «فيفا» ستستمر، وكان توخيل من بين المطالبين بتوضيح آلية اتخاذ مثل هذه القرارات. وقال عن طرد بالوغون أمام البوسنة والهرسك: «أولاً؛ أريد أن أوضح أنني لا أعتقد أنها كانت بطاقة حمراء. لكن تقنية الفيديو تدخلت، وكان هناك 3 مسؤولين عن (فار) إلى جانب الحكم، ورأوا جميعاً أنها تستحق الطرد، وبالتالي اتُّخذ القرار». وأضاف: «من الذي يملك صلاحية إلغاء هذا القرار؟ ومتى؟ وعلى أي أساس؟ وإلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا الأمر؟ بالنسبة إليّ، إنه أمر غريب. كل ما نريده هو الاتساق في القرارات». وتابع: «إذن؛ هل يمكننا الآن مناقشة البطاقة الصفراء التي حصل عليها ديكلان رايس بعد الدقيقة الأولى؟ أنا أعتقد أنها لم تكن تستحق الإنذار، فهل ستلغَى؟». وأكد: «وهل ستلغى أيضاً البطاقة الصفراء ضد الفرنسي مايكل أوليسيه، التي لم تكن مستحقة؟ أين ينتهي هذا الأمر؟ متى يتوقف؟ لا أعرف اللوائح، ولست الشخص المناسب للإجابة. سأنتظر فقط لأرى ما سيحدث».