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الرياضة رياضة عالمية

توخيل يطالب بالاتساق في القرارات بعد الإلغاء «الغريب» لعقوبة بالوغون

توماس توخيل (د.ب.أ)
توماس توخيل (د.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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توخيل يطالب بالاتساق في القرارات بعد الإلغاء «الغريب» لعقوبة بالوغون

توماس توخيل (د.ب.أ)
توماس توخيل (د.ب.أ)

طالب توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بضرورة وجود اتساق في القرارات، منتقداً قرار «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، الذي وصفه بـ«الغريب»، بإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، وذلك في يوم شهد أيضاً استياءه من بعض القرارات التحكيمية خلال مواجهة إنجلترا والمكسيك.

ورغم طرد بالوغون خلال مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك، فإنه حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16 اليوم الاثنين، بعدما أعلنت «لجنة الانضباط» في «فيفا» تعليقاً لمدة عام لتنفيذ عقوبة الإيقاف مباراة واحدة. وأثار هذا القرار صدمة واسعة في عالم كرة القدم، حيث شبه رودي غارسيا، مدرب منتخب بلجيكا، القرار بـ«كذبة أول أبريل»، بينما أكد «الاتحاد البلجيكي لكرة القدم»، الذي أعرب عن «دهشته»، أنه يدرس جميع الخيارات المتاحة. كما وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشكر إلى «فيفا» على «تصحيح ظلم كبير»، في خطوة فتحت باباً واسعا من الجدل، وذلك في يوم انتهى بفوز إنجلترا على المكسيك بنتيجة 3 - 2، في مباراة شهدت تدخل تقنية «حكم الفيديو المساعد (فار)» في حالتين بارزتين خلال الشوط الثاني.

وجاء طرد غاريل كوانساه واحتساب ركلة جزاء للمكسيك نتيجة تدخل تقنية الفيديو، وقال توخيل: «في أرض الملعب لم يحتسب الحكم حتى خطأ؛ مما يعني أنه رأى التدخل قوياً لكنه عدّه قانونياً». وأضاف: «ثم تدخلت تقنية الفيديو واتخذت قراراً، وكالعادة لم أر سوى الصورة الثابتة على الشاشة. لا يمكن اتخاذ قرارات في كرة القدم اعتماداً على صورة ثابتة فقط، لكنهم فعلوا ذلك، وبالطبع كان القرار ضدنا، ولذلك؛ فإن غاريل محبط للغاية». وتابع: «الأمر محبط؛ لأننا قدمنا مباراة جيدة. بالنسبة إليّ، لم يكن هناك ما يكفي لتغيير القرار عبر تقنية الفيديو، وكذلك بالنسبة إلى ركلة الجزاء، لكن في النهاية، هذا هو الواقع».

وعندما سئل توخيل عما إذا كان قرار رفع إيقاف بالوغون قد يمنح الأمل لكوانساه في المشاركة بمباراة دور الـ8 أمام النرويج، أجاب: «من أين يبدأ هذا الأمر وإلى أين ينتهي؟». وأضاف: «هل يمكننا إلغاء القرارات أم لا؟ ماذا يحدث؟ أين نرسم الخط الفاصل؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه، ولا أملك له إجابة. إلى أين سيقودنا هذا الأمر؟». وأكمل: «هل سنستأنف على كل بطاقة صفراء نعتقد أنها غير مستحقة؟ ومن الذي يقرر أن البطاقة الحمراء ليست صحيحة؟ أين يبدأ هذا وأين ينتهي؟ هذا سؤالي، ولا أملك إجابة».

ومن المؤكد أن تداعيات قرار «فيفا» ستستمر، وكان توخيل من بين المطالبين بتوضيح آلية اتخاذ مثل هذه القرارات. وقال عن طرد بالوغون أمام البوسنة والهرسك: «أولاً؛ أريد أن أوضح أنني لا أعتقد أنها كانت بطاقة حمراء. لكن تقنية الفيديو تدخلت، وكان هناك 3 مسؤولين عن (فار) إلى جانب الحكم، ورأوا جميعاً أنها تستحق الطرد، وبالتالي اتُّخذ القرار». وأضاف: «من الذي يملك صلاحية إلغاء هذا القرار؟ ومتى؟ وعلى أي أساس؟ وإلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا الأمر؟ بالنسبة إليّ، إنه أمر غريب. كل ما نريده هو الاتساق في القرارات». وتابع: «إذن؛ هل يمكننا الآن مناقشة البطاقة الصفراء التي حصل عليها ديكلان رايس بعد الدقيقة الأولى؟ أنا أعتقد أنها لم تكن تستحق الإنذار، فهل ستلغَى؟». وأكد: «وهل ستلغى أيضاً البطاقة الصفراء ضد الفرنسي مايكل أوليسيه، التي لم تكن مستحقة؟ أين ينتهي هذا الأمر؟ متى يتوقف؟ لا أعرف اللوائح، ولست الشخص المناسب للإجابة. سأنتظر فقط لأرى ما سيحدث».

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الرقصة الأخيرة بين ميسي وصلاح على كأس العالم 2026

محمد صلاح وليونيل ميسي (د.ب.أ)
محمد صلاح وليونيل ميسي (د.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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الرقصة الأخيرة بين ميسي وصلاح على كأس العالم 2026

محمد صلاح وليونيل ميسي (د.ب.أ)
محمد صلاح وليونيل ميسي (د.ب.أ)

​شهدت أتلانتا مواجهة درامية بين «الساحر الأرجنتيني» ليونيل ميسي و«الفرعون المصري» محمد صلاح؛ حيث قدم المنتخبان عرضاً مثيراً ومشوقاً في مباراة ظلت نهايتها معلقة حتى الثواني الأخيرة، بدور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقبل أيام قليلة من مواجهة الأرجنتين ومصر في المونديال المقام حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سئل محمد صلاح عن اللاعب الذي سيختاره ليخوض معه «الرقصة الأخيرة» في البطولة، فلم يتردد قائد منتخب «الفراعنة»، واختار ليونيل ميسي حتى قبل تأكيد المباراة.

واستجابت الأقدار لرغبة صلاح، فجمعت أسطورتَي اللعبة في دور الـ16، في واحدة من أعظم مباريات هذه النسخة من المونديال، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

أسطورتا اللعبة بدور الـ16 في واحدة من أعظم مباريات هذه النسخة (د.ب.أ)

وأظهر عناقهما قبل المباراة بوضوح أن كليهما يدرك أنه يواجه خصماً استثنائياً، وأنه لم يتبقَّ سوى معرفة مَن سيفوز في تلك المباراة الإقصائية المصيرية؛ حيث يمكن لكل لقطة أن تكون حاسمة بالنسبة للنجمين المخضرمين: صلاح 34 عاماً، وميسي 39 عاماً.

وتحولت ملامح صلاح الجادة إلى ابتسامة عندما افتتحت مصر التسجيل بعد 15 دقيقة فقط، عن طريق المدافع ياسر إبراهيم؛ حيث احتفل للحظات وجيزة قبل أن يعود سريعاً للتركيز على المهمة، فحتى في أعظم ليلة في تاريخ الفريق بالمونديال، كان يتعين على «الفراعنة» أن يواجهوا حامل اللقب.

وبوجود ميسي في صفوفهم، يعتبر منتخب الأرجنتين فريقاً يُخشى جانبه، وقد وقف جمهور ملعب أتلانتا على أقدامه عندما تقدم اللاعب رقم 10 لتسديد ركلة جزاء في الدقيقة 21، ولكن هذه المرة، خطف مصطفى شوبير، حارس مرمى مصر، الأضواء بتصدٍّ رائع للكرة.

وفي الشوط الثاني، ومع اندفاع الأرجنتينيين للأمام، استعاد صلاح بريقه وقاد هجمة مرتدة رائعة انتهت بتسجيل زيكو الهدف الثاني لمصر، غير أن زخم الأرجنتين لم يتلاشَ.

وأحرز المنتخب الأرجنتيني هدفين في غضون 4 دقائق. الأول عن طريق كريستيان روميرو، الذي قام بتحويل تمريرة ميسي بضربة رأس قوية إلى الشباك، والثاني عن طريق ميسي نفسه، الذي أطلق تسديدة قوية لا شك أنها كانت مدفوعة بإحباطه السابق.

الرقصة الأخيرة بين ميسي وصلاح (رويترز)

واعتمد كلا الفريقين على قائديهما أكثر من أي وقت مضى للحصول على الزخم المطلوب، ومع عدم رغبة أي من الفريقين في انتظار الوقت الإضافي، حاول صلاح قيادة مصر نحو هدف الفوز الحاسم، ولكن إنزو فرنانديز هو من سجل هدف الفوز للأرجنتين، بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، مما دفع ميسي إلى البكاء.

أثار الفوز 3-2 مشاعر جياشة لدى قائد الأرجنتين، الذي قال: «ما قدمه هذا الفريق كان مذهلاً. العودة من تأخر 0-2 في مباراة إقصائية؛ خصوصاً في كأس عالم شهد كثيراً من المفاجآت، يُظهر كل شيء عن هذا الفريق».

وأضاف: «هذا الفريق لا يستسلم مطلقاً. لقد كان ذلك بمنزلة راحة كبيرة للجميع. صحيح أن إضاعة ركلة الجزاء كانت مؤلمة، ولكن العودة أظهرت شخصيتنا، وجعلتني أكثر فخراً بانتمائي لهذه المجموعة».

ولا يزال المهاجم الأرجنتيني الأسطوري غير مستعد للوداع الأخير، فهو لا يزال متعطشاً للفوز، ويفصله الآن 3 انتصارات فقط عن الاحتفاظ بأعظم جائزة في كرة القدم.

أما صلاح، فلم يعلن بعد ما إذا كان سيشارك في كأس عالم أخرى؛ إذ يتعين على مصر أولاً الصعود لكأس العالم 2030، ولكنه بلا شك حفر اسمه فعلاً في تاريخ كرة القدم ببلاده.

وبلغ منتخب مصر الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى، وفاز في مباراة إقصائية بطريقة لا تُنسى، وقدَّم أداء قوياً أمام الأرجنتين «بطل العالم».

بإمكان المصريين مغادرة مونديال 2026 مرفوعي الرأس.

قال صلاح: «لا أعلم إن كانت هذه هي مشاركتي الأخيرة، ولكن لطالما كان شرفاً لي ارتداء هذا القميص. آمل أن أُلهم الناس، وخصوصاً الأطفال، ليؤمنوا بقدرتهم على تحقيق النجاح. أتمنى أن يروني مصدر إلهام لهم. النجاح ليس حكراً على شخص واحد، ونجاح الآخرين لا يقلل من شأني».

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الرياضة رياضة عالمية

توماس مولر: كلوب هو الخيار المثالي لقيادة المنتخب الألماني

توماس مولر (رويترز)
توماس مولر (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

توماس مولر: كلوب هو الخيار المثالي لقيادة المنتخب الألماني

توماس مولر (رويترز)
توماس مولر (رويترز)

يرى المحلل توماس مولر أن كرة القدم الألمانية تمتلك فرصاً كبيرة، حتى على المدى الطويل، إذا عُيّن يورغن كلوب مديراً فنياً للمنتخب الوطني.

وقال مولر، الفائز بـ«كأس العالم 2014» ويعمل حالياً محللاً بقناة «ماجنتا تي في» الألمانية: «ما يهمني هو أن نبني هياكل عمل قوية. لقد بدأ بالفعل كثير من العمل في السنوات الأخيرة بعد الإخفاق الأخير، لكن الأمر لا يقتصر على التعاقد مع مدرب جديد يكتب أسماء اللاعبين على لوحة الخطط».

وأضاف مولر: «إذا تولى يورغن المهمة، فسيكون لدينا شخص لا يملك فقط خبرة إعداد فريقه من الناحية التكتيكية، بل اعتاد أيضاً بناء المنظومات، وقد فعل ذلك بالفعل. عندما تكون مدرباً في إنجلترا، فأنت أكثر من مجرد مدرب. وفي منصبه الحالي، يتعين عليه تنظيم الفرق وبناء الهياكل عبر فرق عدة».

ويعدّ كلوب المرشح المفضل لدى «الاتحاد الألماني لكرة القدم» لخلافة يوليان ناغلسمان.

واستقال ناغلسمان من منصب المدير الفني للمنتخب الألماني عقب خروج ألمانيا من كأس العالم من دور الـ32 أمام باراغواي، في ظل ضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة.

ومن المقرر أن تُعقد محادثات بين كلوب و«الاتحاد الألماني لكرة القدم» خلال الأيام المقبلة. وكان المدرب السابق الناجح لبوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي أبدى بالفعل استعداده المبدئي لتولي تدريب المنتخب الألماني.

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البرتغال تعلن انتهاء عقد مدربها مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

روبرتو مارتينيز (أ.ب)
روبرتو مارتينيز (أ.ب)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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البرتغال تعلن انتهاء عقد مدربها مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

روبرتو مارتينيز (أ.ب)
روبرتو مارتينيز (أ.ب)

أعلن «الاتحاد البرتغالي لكرة القدم»، الأربعاء، نهاية عقد المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بعد الخروج من دور الـ16 لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «يتقدم الاتحاد البرتغالي بجزيل الشكر إلى روبرتو مارتينيز وجهازه المعاون على احترافيتهم وتفانيهم خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، التي شهدت الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2025».

وأشار البيان إلى أن رئيس «الاتحاد» يعمل حالياً على تعيين مدرب جديد بهدف مواصلة تعزيز الطموح وثقافة الفوز خلال البطولات المقبلة.

وأعلن مارتينيز عقب الخسارة أمام إسبانيا في دور الـ16 يوم الاثنين الماضي أنه سيترك منصبه، ووصف هذه الهزيمة بأنها نهاية حقبة للفريق.

وقال مارتينيز إن عقده انتهى، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.

وأضاف مارتينيز في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «جئت إلى البرتغال للفوز بكأس العالم، وأعتقد أنه من دون الفوز بها فلا جدوى من الاستمرار. أمام مجلس الإدارة (في الاتحاد) والرئيس الآن فرصة اختيار المدرب الجديد... ينتهي عقدي اليوم. وليس هناك الكثير لأقوله».

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