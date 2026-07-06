ثنائية بيلينغهام تقوده لنجومية مباراة إنجلترا والمكسيك

حصل جود بيلينغهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا، على جائزة رجل المباراة في مواجهة فريقه مع المكسيك في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتأهل منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في دور الثمانية؛ حيث كان الأخير قد تغلب على البرازيل 1-2 في دور الـ16.

وسجل بيلينغهام الهدفين الأول والثاني لإنجلترا في شباك المكسيك، في دقيقتين، ليمهد الطريق نحو فريقه للتأهل بعد الفوز بنتيجة 2-3 في مباراة قوية على ملعب «أزتيكا».

وسجل بيلينغهام 4 أهداف في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث سجل هدفاً في شباك كرواتيا وهدفاً في شباك بنما، وهدفين في شباك المكسيك.