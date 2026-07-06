ما هو بند قانون الانضباط الذي سمح بمشاركة بالوغون مع أميركا؟

سيسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون باللعب في مباراة دور الـ16 من كأس العالم أمام بلجيكا بعد أن عُلقت عقوبة إيقافه بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في الدور السابق، مستشهداً بالمادة 27 من لائحته التأديبية.

وبحسب مضمون المادة 27، فإنه يسمح لـ«فيفا» بتعليق تنفيذ عقوبة تأديبية وتظل سارية المفعول، لكن لا يتعين تنفيذها على الفور ما لم يتم إلغاء التعليق لاحقاً.

وسمحت هذه المادة للهيئات القضائية التابعة لـ«فيفا» بتعليق تنفيذ العقوبة التأديبية كلياً أو جزئياً. ومع ذلك، لا يذكر القانون الظروف التي يجوز فيها للهيئة القضائية أن تقرر تعليق العقوبة. وتشمل الهيئات القضائية في «فيفا» لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف.

ويُوضع اللاعب الذي فُرضت عليه العقوبة بعد ذلك في فترة اختبار تتراوح مدتها بين سنة وأربع سنوات. وإذا ارتكب مخالفة أخرى ذات طبيعة مماثلة خلال فترة الاختبار، يتم تفعيل العقوبة المعلقة تلقائياً، بالإضافة إلى أي عقوبة تأديبية جديدة.

وتم تعليق حظر مشاركة بالوغون في المباريات لفترة اختبار مدتها سنة واحدة. كما أن الإجراءات التأديبية الوحيدة التي لا يمكن تعليقها هي تلك المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات.

وتتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب رئيس وأعضاء إضافيين. ويجب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس محاميين مؤهلين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بحضور 3 أعضاء على الأقل.

ويشغل الإماراتي محمد الكمالي منصب رئيس لجنة الانضباط حالياً.

ويُنتخب أعضاء اللجنة من قبل مؤتمر «فيفا» لولاية مدتها أربع سنوات، بحد أقصى 3 ولايات.

وكانت المادة 27 تُعرف سابقاً بالمادة 26 قبل تحديث اللائحة التأديبية في عام 2019، ثم أصبحت تحمل الرقم 27 اعتباراً من عام 2023.