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الرياضة رياضة عالمية

بيلينغهام: مباراة المكسيك الأفضل في مسيرتي الدولية

بيلينغهام قال إن جماهير المكسيك شغوفة بكرة القدم رغم الاستقبال العدائي (أ.ف.ب)
بيلينغهام قال إن جماهير المكسيك شغوفة بكرة القدم رغم الاستقبال العدائي (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

بيلينغهام: مباراة المكسيك الأفضل في مسيرتي الدولية

بيلينغهام قال إن جماهير المكسيك شغوفة بكرة القدم رغم الاستقبال العدائي (أ.ف.ب)
بيلينغهام قال إن جماهير المكسيك شغوفة بكرة القدم رغم الاستقبال العدائي (أ.ف.ب)

أبدى جود بيلينغهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا، سعادته بفوز فريقه على المكسيك 2-3 في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وقال بيلينغهام، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «من الصعب وصف تلك المباراة، لعبنا بعشرة لاعبين ودافعنا بطريقة رائعة في منطقة جزائنا وكنا حاسمين في منطقتهم».

وأضاف: «في الماضي ربما كان المنتخب الإنجليزي لينهار تحت وطأة هذا الضغط، لكننا تماسكنا وتعاونا معاً حتى الثانية الأخيرة».

وتابع لاعب وسط ريال مدريد الإسباني: «الأجواء كانت رائعة وهي الأفضل في مسيرتي الدولية، هذا البلد رائع والاستقبال كان جميلاً، رغم أنه كان عدائياً، لكن من الرائع أن تجد شعباً شغوفاً بكرة القدم ويشجع فريق بلاده بهذا الشكل».

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ريال مدريد رياضة إنجليزية كأس العالم إنجلترا

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الرياضة رياضة عالمية

رغم وداع المونديال... المكسيك تحقق أفضل حصيلة تهديفية في تاريخها

سجلت المكسيك عشرة أهداف في المونديال وهو رقم غير مسبوق (إ.ب.أ)
سجلت المكسيك عشرة أهداف في المونديال وهو رقم غير مسبوق (إ.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

رغم وداع المونديال... المكسيك تحقق أفضل حصيلة تهديفية في تاريخها

سجلت المكسيك عشرة أهداف في المونديال وهو رقم غير مسبوق (إ.ب.أ)
سجلت المكسيك عشرة أهداف في المونديال وهو رقم غير مسبوق (إ.ب.أ)

ودَّع منتخب المكسيك منافسات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم والتي شارك في تنظيمها مع أميركا وكندا، وذلك بعد خسارته أمام إنجلترا 3/2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

ولم ينجح منتخب المكسيك في التأهل لدور الثمانية بالبطولة وخسر على ملعب «أزتيكا» أمام إنجلترا 3/2، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

لكن ورغم الخروج حفلت النسخة الحالية بالعديد من الإيجابيات للمنتخب المكسيكي، الذي حقق الفوز في أربع مباريات متتالية بالبطولة قبل الخسارة أمام إنجلترا.

وتعد أبرز تلك الإيجابيات هي تسجيل المنتخب المكسيكي عشرة أهداف في نسخة عام 2026، وهو أعلى عدد من الأهداف سجله الفريق في أي نسخة بكأس العالم.

وكان الرقم السابق ثمانية أهداف في نسخة عام 1998 بفرنسا، حيث خرج الفريق من دور الستة عشر أيضاً، على يد منتخب ألمانيا بخسارته 2/1

وافتتح منتخب المكسيك مشواره في المونديال بالفوز على جنوب أفريقيا 2/صفر، قبل أن يهزم كوريا الجنوبية بهدف نظيف، والتشيك بثلاثية ويتأهل إلى دور الـ32

وفي دور الـ32، نجح الفريق في التغلب على الإكوادور 2/صفر، ليتأهل لمواجهة الإنجليز في دور الستة عشر، غير أنه لم ينجح في المضي إلى أبعد من ذلك.

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رياضة كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

جوردون: الارتفاع عن سطح البحر أرهقنا أمام المكسيك

أنتوني غوردون يسقط بجوار مدافع المنتخب المكسيكي خورخي سانشيز (أ.ف.ب)
أنتوني غوردون يسقط بجوار مدافع المنتخب المكسيكي خورخي سانشيز (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

جوردون: الارتفاع عن سطح البحر أرهقنا أمام المكسيك

أنتوني غوردون يسقط بجوار مدافع المنتخب المكسيكي خورخي سانشيز (أ.ف.ب)
أنتوني غوردون يسقط بجوار مدافع المنتخب المكسيكي خورخي سانشيز (أ.ف.ب)

أكَّد أنتوني جوردون، جناح المنتخب الإنجليزي، أن فريقه حقق فوزاً صعباً على المكسيك في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية لمواجهة النرويج، بعد تغلبه على المكسيك 2/3، صباح الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وقال جوردون في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» بعد المباراة، إن الفوز كان مهماً للغاية، خاصة في ظل النقص العددي الذي أصاب الفريق بعد طرد غاريل كوانساه بداية الشوط الثاني.

وأضاف أن عامل الارتفاع عن سطح البحر في مدينة مكسيكو سيتي، تسبب في إرهاق كبير للاعبين وصعوبة في التنفس، وفي ملعب كبير مثل أزتيكا، لكنه أشاد بزملائه على مقاومتهم للضغط حتى النهاية.

وتابع أن فريقه بذل جهداً كبيراً في التنفس بشكل سليم خلال المباراة بسبب العوامل الجغرافية، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل.

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كأس العالم رياضة إنجليزية إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا تكسر «حصن أزتيكا»... وتكتب التاريخ

أصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ (أ.ب)
أصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ (أ.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

إنجلترا تكسر «حصن أزتيكا»... وتكتب التاريخ

أصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ (أ.ب)
أصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ (أ.ب)

حفلت مباراة المكسيك وإنجلترا بدور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، بالعديد من الأرقام القياسية، وذلك بعد فوز الإنجليز 2/3 وتأهلهم لدور الثمانية.

وفاز المنتخب الإنجليزي على نظيره المكسيكي 2/3، صباح الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر، ليتأهل الفريق لمواجهة النرويج في دور الثمانية بالبطولة صباح الأحد المقبل.

وأصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ، حيث وجد الملعب التاريخي ضمن قائمة ملاعب نسخة 2026 بعدما استضاف مباريات للمنتخب المكسيكي في نسختي 1970 و1986

ولم يسبق لأي فريق أن هزم المنتخب المكسيكي على أرضية «أزتيكا» في عشر مباريات متتالية قبل انطلاق مباريات اليوم، لتتوقف السلسلة عند ذلك الرقم بعد فوز إنجلترا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية بكأس العالم للمرة 11 في تاريخه، لا يتفوق عليه في ذلك سوى منتخبَي البرازيل وألمانيا برصيد 15 و14 مرة على الترتيب.

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