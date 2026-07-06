بيلينغهام: مباراة المكسيك الأفضل في مسيرتي الدولية

أبدى جود بيلينغهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا، سعادته بفوز فريقه على المكسيك 2-3 في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وقال بيلينغهام، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «من الصعب وصف تلك المباراة، لعبنا بعشرة لاعبين ودافعنا بطريقة رائعة في منطقة جزائنا وكنا حاسمين في منطقتهم».
وأضاف: «في الماضي ربما كان المنتخب الإنجليزي لينهار تحت وطأة هذا الضغط، لكننا تماسكنا وتعاونا معاً حتى الثانية الأخيرة».
وتابع لاعب وسط ريال مدريد الإسباني: «الأجواء كانت رائعة وهي الأفضل في مسيرتي الدولية، هذا البلد رائع والاستقبال كان جميلاً، رغم أنه كان عدائياً، لكن من الرائع أن تجد شعباً شغوفاً بكرة القدم ويشجع فريق بلاده بهذا الشكل».