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الرياضة رياضة عالمية

نيلاند... الحارس «العاطل» يخطف الأضواء أمام البرازيل

نيلاند يبتسم في وجه نيمار بعد تسجيل الأخير الجزائية (أ.ب)
نيلاند يبتسم في وجه نيمار بعد تسجيل الأخير الجزائية (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

نيلاند... الحارس «العاطل» يخطف الأضواء أمام البرازيل

نيلاند يبتسم في وجه نيمار بعد تسجيل الأخير الجزائية (أ.ب)
نيلاند يبتسم في وجه نيمار بعد تسجيل الأخير الجزائية (أ.ب)

ربما يكون هالاند هو مَن هز الشباك، لكن الحارس أوريان نيلاند، غير المرتبط بأي فريق، هو مَن أسهم في الفوز المذهل للنرويج 2 - 1 على البرازيل يوم الأحد بعدما تصدى لركلة جزاء في مباراة دور الـ16 لكأس العالم، وهي مواجهة كان من المرجح أن يبدأها على مقاعد البدلاء لولا قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن أهلية لاعب آخر.

وكان نيكيتا هايكين، حارس مرمى بودو غليمت، يقدم أداءً رائعاً على مدار الموسمين الماضيين، وعندما حصل على جواز سفر نرويجي هذا العام، بدا أن مصير المخضرم نيلاند (35 عاماً) قد حسم، خاصة أن عقده مع نادي إشبيلية انتهى بعد الموسم المنصرم.

ومع ذلك، رفض «فيفا» في مايو (أيار) طلب هايكين، المولود في إسرائيل، تغيير جنسيته الرياضية من روسيا؛ حيث خاض مباراتين مع منتخب تحت 21 عاماً، إلى النرويج، وذلك بسبب متطلبات قواعد الإقامة، مما فتح الباب أمام أداء نيلاند المذهل.

فقد تصدى لركلة جزاء مبكرة سددها برونو غيماريش، ومنذ ذلك الحين بدأ يثبت أقدامه في المباراة، إذ أحبط محاولات فينيسيوس جونيور وإندريك، ومنع ما كان سيصبح هدفاً ذاتياً مذهلاً من كريستوفر آجر، عندما ارتمى للخلف في اللحظة الأخيرة ليحول الكرة بأطراف أصابعه إلى القائم البعيد ثم إلى خارج منطقة الخطر.

وبعد وصوله إلى كأس العالم عقب موسم قضاه مع إشبيلية كان يجلس فيه على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات، لم يكن الكثيرون ليصدقوا أن نيلاند قادر على تقديم مثل هذا الأداء البطولي، لكن عندما احتاجه منتخب بلاده، لبّى النداء.

وقال للصحافيين: «من الرائع أن أكون هنا في كأس العالم، في أهم مباراة في حياتي، ولا يسعني إلا أن أشكر كل من وقف إلى جانبي. زوجتي تين، التي ساعدتني عندما كنت في أمس الحاجة إلى المساعدة، وأولادي الثلاثة الرائعين، الذين وقفوا إلى جانبي أيضاً، في الأوقات الجيدة والسيئة على حد سواء، وبقية أفراد العائلة».

وأنهى نيلاند المباراة بمشادة كلامية مع نيمار بعد أن حصلت البرازيل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ورغم أن البرازيلي سجل من ركلة الجزاء، فإن الحارس كان له الكلمة الأخيرة عندما أطلق الحكم صافرة النهاية بعد لحظات.

وكشف الحارس أنه لم يتلقَّ أي عروض من أندية أخرى، لكنه يعتزم مواصلة مسيرته الكروية.

وقال: «لا، لم أتحقق من هاتفي بعد. سأذهب الآن لإجراء فحص المنشطات، وهذا هو الأمر الممل الذي عليّ القيام به أولاً، وبعد ذلك سأستمتع بهذه اللحظة بالطبع. لقد كانت هذه أهم مباراة في مسيرتي».

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هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي يحتفل مع اللاعب السابق بيتر كراوتش عقب الفوز (د.ب.أ)
هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي يحتفل مع اللاعب السابق بيتر كراوتش عقب الفوز (د.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

هاري كين: قاتلنا حتى النهاية

هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي يحتفل مع اللاعب السابق بيتر كراوتش عقب الفوز (د.ب.أ)
هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي يحتفل مع اللاعب السابق بيتر كراوتش عقب الفوز (د.ب.أ)

أبدى هاري كين، مهاجم وقائد منتخب إنجلترا، سعادته بفوز فريقه على المكسيك وتأهله لدور الثمانية بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وكان المنتخب الإنجليزي قد فاز على المكسيك 2-3 في دور الـ16، ليتأهل لمواجهة النرويج في دور الثمانية بالبطولة صباح الأحد المقبل.

وسجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي، الذي عانى من ضغط مكسيكي حتى الدقائق الأخيرة، خاصة بعد تعرض غاريل كوانساه، لاعب إنجلترا، للطرد في بداية الشوط الثاني.

وقال كين في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» بعد المباراة، إن فريقه قدّم ما عليه طوال المباراة، وقاتل على كل الكرات رغم النقص العددي في صفوفه.

وأوضح كين أن المباراة كانت صعبة للغاية على فريقه، خاصة مع الحضور المكسيكي الجماهيري الكبير في ملعب «أزتيكا» ومساندته للمنتخب المضيف.

وتابع أن فريقه سيواصل مشواره في البطولة بسبب دعم الجماهير الإنجليزية، موجهاً الشكر لهم على مساندتهم للفريق في مباراة صعبة أمام المكسيك.

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الرياضة رياضة عالمية

ثنائية بيلينغهام تقوده لنجومية مباراة إنجلترا والمكسيك

بيلينغهام تمكن من زيارة شباك المكسيك بهدفين في دقيقتين (إ.ب.أ)
بيلينغهام تمكن من زيارة شباك المكسيك بهدفين في دقيقتين (إ.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

ثنائية بيلينغهام تقوده لنجومية مباراة إنجلترا والمكسيك

بيلينغهام تمكن من زيارة شباك المكسيك بهدفين في دقيقتين (إ.ب.أ)
بيلينغهام تمكن من زيارة شباك المكسيك بهدفين في دقيقتين (إ.ب.أ)

حصل جود بيلينغهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا، على جائزة رجل المباراة في مواجهة فريقه مع المكسيك في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتأهل منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في دور الثمانية؛ حيث كان الأخير قد تغلب على البرازيل 1-2 في دور الـ16.

وسجل بيلينغهام الهدفين الأول والثاني لإنجلترا في شباك المكسيك، في دقيقتين، ليمهد الطريق نحو فريقه للتأهل بعد الفوز بنتيجة 2-3 في مباراة قوية على ملعب «أزتيكا».

وسجل بيلينغهام 4 أهداف في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث سجل هدفاً في شباك كرواتيا وهدفاً في شباك بنما، وهدفين في شباك المكسيك.

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الرياضة رياضة عالمية

ما هو بند قانون الانضباط الذي سمح بمشاركة بالوغون مع أميركا؟

بالوغون خلال تدريبات أميركا الأخيرة (أ.ف.ب)
بالوغون خلال تدريبات أميركا الأخيرة (أ.ف.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

ما هو بند قانون الانضباط الذي سمح بمشاركة بالوغون مع أميركا؟

بالوغون خلال تدريبات أميركا الأخيرة (أ.ف.ب)
بالوغون خلال تدريبات أميركا الأخيرة (أ.ف.ب)

سيسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون باللعب في مباراة دور الـ16 من كأس العالم أمام بلجيكا بعد أن عُلقت عقوبة إيقافه بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في الدور السابق، مستشهداً بالمادة 27 من لائحته التأديبية.

وبحسب مضمون المادة 27، فإنه يسمح لـ«فيفا» بتعليق تنفيذ عقوبة تأديبية وتظل سارية المفعول، لكن لا يتعين تنفيذها على الفور ما لم يتم إلغاء التعليق لاحقاً.

وسمحت هذه المادة للهيئات القضائية التابعة لـ«فيفا» بتعليق تنفيذ العقوبة التأديبية كلياً أو جزئياً. ومع ذلك، لا يذكر القانون الظروف التي يجوز فيها للهيئة القضائية أن تقرر تعليق العقوبة. وتشمل الهيئات القضائية في «فيفا» لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف.

ويُوضع اللاعب الذي فُرضت عليه العقوبة بعد ذلك في فترة اختبار تتراوح مدتها بين سنة وأربع سنوات. وإذا ارتكب مخالفة أخرى ذات طبيعة مماثلة خلال فترة الاختبار، يتم تفعيل العقوبة المعلقة تلقائياً، بالإضافة إلى أي عقوبة تأديبية جديدة.

وتم تعليق حظر مشاركة بالوغون في المباريات لفترة اختبار مدتها سنة واحدة. كما أن الإجراءات التأديبية الوحيدة التي لا يمكن تعليقها هي تلك المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات.

وتتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب رئيس وأعضاء إضافيين. ويجب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس محاميين مؤهلين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بحضور 3 أعضاء على الأقل.

ويشغل الإماراتي محمد الكمالي منصب رئيس لجنة الانضباط حالياً.

ويُنتخب أعضاء اللجنة من قبل مؤتمر «فيفا» لولاية مدتها أربع سنوات، بحد أقصى 3 ولايات.

وكانت المادة 27 تُعرف سابقاً بالمادة 26 قبل تحديث اللائحة التأديبية في عام 2019، ثم أصبحت تحمل الرقم 27 اعتباراً من عام 2023.

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