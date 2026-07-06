فينيسيوس: لم أتهرب من «ركلة الجزاء» أمام النرويج

دافع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن عدم تنفيذه ركلة الجزاء التي احتسبت لبلاده، الأحد، خلال ثمن النهائي ضد النرويج في مونديال 2026، معتبراً أن زميله لاعب الوسط برونو غيماريش ينفذها بشكل «أفضل» منه.

وبينما كانت النتيجة لا تزال 0 - 0 في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي، تصدى الحارس النرويجي ببراعة لتسديدة غيماريش. وانتهى اللقاء بفوز النرويج (2 - 1) وإقصاء البرازيل.

وتعرض نجم ريال مدريد الإسباني وهداف «سيليساو» في البطولة بأربعة أهداف، إلى جانب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لانتقادات حادة بسبب إسناد هذه المهمة إلى غيماريش.

وقال فينيسيوس بعد المباراة: «المدرب يقرر مسبقاً من سينفذ الركلات. اختار برونو. لم أكن يوماً مغروراً، ولم أسعَ يوماً لأن أكون هداف البطولة، ولهذا السبب نفذ برونو الركلة. هو يسدد ركلات الجزاء أفضل مني، ولهذا اختاره المدرب».

وأضاف: «لم أتهرب قط من مسؤولياتي. سيقول كثيرون إنني لم أرغب في التنفيذ، لكنني لم أختبئ يوماً. أنفذ ركلات الجزاء في ريال مدريد عندما يختارني المدرب. علينا أن نستعد بشكل أفضل لكأس العالم المقبلة وللمباريات المقبلة».

من جهته، أوضح أنشيلوتي، في مؤتمر صحافي، أنه وبناء على إحصاءات اللاعبين في تنفيذ ركلات الجزاء، قرر إسناد المهمة «أولاً إلى نيمار، ثم رافينيا، وبرونو غيماريش، وغابريال مارتينيلي»، علماً بأن الأولين لم يكونا على أرض الملعب في الشوط الأول.

وسجل المنتخب البرازيلي، المتوج باللقب 5 مرات، أسوأ نتيجة له في كأس العالم منذ نهائيات إيطاليا عام 1990 عندما خرج أيضاً من الدور عينه.

وقال فينيسيوس (25 عاماً): «إنه يوم حزين جداً بالنسبة لنا، والخروج من كأس العالم دائماً ضربة قاسية جداً (...) لكن علينا الآن مواصلة الطريق، ليس هناك الكثير لفعله سوى الاعتذار لجماهيرنا التي آمنت بنا مرة أخرى».