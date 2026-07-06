حارس النرويج: التصدي لركلة الجزاء منحنا القوة

قال حارس مرمى النرويج أوريان نيلاند إن فوز بلاده المذهل على البرازيل في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم انطلق من تصديه لركلة جزاء خلال الانتصار 2 - 1.

وتصدى نيلاند لركلة جزاء نفذها برونو غيماريش في أول ربع ساعة من الشوط الأول، قبل أن يسجل إرلينغ هالاند هدفين في آخر 11 دقيقة ليقصي المنتخب الأميركي الجنوبي من دور الـ16.

وجاء هدف نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 90+10 متأخراً جداً بالنسبة للبرازيل، حاملة اللقب 5 مرات، لتحقيق العودة.

وأضاف نيلاند للصحافيين: «من الواضح أنّك عندما تتمكن من التصدي لركلة جزاء في وقت مبكر كهذا (فمن) الصعب جداً التغلب عليك. كانت لحظة رائعة بالنسبة لي، لكن أيضاً للفريق كي نمنح أنفسنا بعض المساحة لالتقاط الأنفاس».

وأضاف الحارس العاطل عن العمل بعد انتهاء عقده مع إشبيلية الإسباني في 1 يوليو (تموز): «في النهاية نجحنا أيضاً في التسجيل في اللحظات المناسبة، لذلك كان الأمر مذهلاً».

وأوضح نيلاند (35 عاماً) أنه يأمل أن يُلهم هذا الفوز الأطفال في النرويج.

وقال: «لقد كتبنا بعض التاريخ، لذا آمل أن يتمكن العديد من الأطفال الصغار في النرويج من استعادة هذه اللحظة عندما يذهبون لممارسة كرة القدم... وأن يحلموا بأن يكونوا يوماً في المكان ذاته الذي أنا فيه، وأن ذلك ممكن مهما كان موطنك».

وستواجه النرويج الآن الفائز من المباراة التي تقام لاحقاً الأحد بين المكسيك وإنجلترا.