«دورة ويمبلدون»: غوف تقلب الطاولة على بينشيتش... وتبلغ ربع النهائي لأول مرة

واصلت الأميركية كوكو غوف رحلتها نحو لقبها الكبير الثالث، بعدما قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز مثير على السويسرية بليندا بينشيتش بنتيجة (4-6 و6-3 و6-4)، لتحجز مكانها في ربع نهائي بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها.

جاءت المباراة على قدر التوقعات بين المصنفة السابعة عالمياً والمصنفة الحادية عشرة، إذ فرضت بينشيتش خبرتها في المجموعة الأولى مستفيدة من دقة ضرباتها من الخط الخلفي، لكن غوف رفعت إيقاعها تدريجياً، ونجحت في فرض قوتها البدنية وسرعتها الكبيرة في التغطية الدفاعية، لتحسم المجموعة الثانية قبل أن تواصل تفوقها في الثالثة وتخرج بانتصار ثمين بعد ساعتين و19 دقيقة. وكانت غوف قد وصلت إلى الدور الرابع بعد مباراة صعبة أمام مواطنتها كلير ليو، لتتعادل مع أفضل إنجاز سابق لها في البطولة، قبل أن تكسر أخيراً عقدة ربع النهائي على الملاعب العشبية في نادي عموم إنجلترا.

الأميركية كوكو غوف تصافح منافستها السويسرية بليندا بينشيتش (أ.ف.ب)

أما بينشيتش، التي تعيش فترة مميزة منذ عودتها للمنافسات، فقد فشلت في الحفاظ على تقدمها رغم البداية القوية، لتتوقف مغامرتها أمام منافسة تتفوق عليها في المواجهات المباشرة، والتي أصبحت تميل الآن بوضوح لصالح غوف. ويضرب هذا الانتصار موعداً جديداً لغوف في ربع النهائي، حيث تواصل الأميركية سعيها لإضافة لقب ويمبلدون إلى سجليها في البطولات الكبرى، بعد أن أثبتت أنها أصبحت أكثر نضجاً وقدرة على التعامل مع أصعب لحظات المباريات.

وستلتقي غوف في ربع النهائي مواطنتها جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة عالمياً، التي فازت في مباراة أميركية خالصة على منافستها الأصغر سنا إيفا يوفيتش السادسة عشرة 4-6 و6-3 و6-1.