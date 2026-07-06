فرستابن: جناح سيارة رد بول «شديد الخطورة»

وصف ماكس فرستابن الجناح الخلفي لسيارة رد بول بأنه «شديد الخطورة»، وذلك بعد أن خرج من سباق جائزة بريطانيا الكبرى لسيارات «فورمولا 1»، الأحد، إثر تعرضه لحادث أثناء صراعه على أحد مراكز منصة التتويج.

ولم يتردد بطل العالم 4 مرات في التعبير عن غضبه بعد أن انزلق وخرج عن مسار الحلبة عند منعطف ستو في المراحل الأخيرة من السباق، في حادث أدى إلى تدخل سيارة الأمان.

وقال السائق الهولندي البالغ من العمر 28 عاماً: «عند الدخول إلى المنعطف، لا يثبت الجناح الخلفي بالكامل في مكانه، مما يؤدي إلى فقدان قدر كبير من قوة الضغط السفلي. فتنزلق السيارة خارج المسار». وأضاف: «في هذه المرحلة، يكون الأمر شديد الخطورة لأنني كان من الممكن أن أُصاب بجروح خطيرة مرتين. كنت محظوظاً في النمسا؛ وكنت محظوظاً هنا أيضاً. لكن هذا هو السبب الذي يجعلك تشعر بالسأم الشديد من هذه المواقف».

وكان فرستابن قد تعرض لحادث أيضاً خلال التجارب التأهيلية في النمسا، وهو السباق الذي أُقيم على أرض فريقه قبل أسبوعين، لكنه استعاد توازنه ليحتل المركز الثاني في السباق حينها.

وقال لوران ميكيس رئيس فريق رد بول إن الفريق «لن يدخر جهداً» للوصول إلى جذور المشكلة.

وأضاف الفرنسي: «إنه محق في عدم شعوره بالسعادة. من المزعج للغاية بالنسبة للسائقين أن تخذلهم السيارة في المنعطفات عالية السرعة في سباقين متتاليين، حتى لو كان ذلك لسببين مختلفين. ليس لدي أدنى شك في أن الفريق سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك، حتى لو فشلنا في تحقيق ذلك اليوم، ونحن نأخذ الأمر على محمل الجد بقدر الإمكان. ولذلك، فإن أقل ما يمكن أن يشعر به ماكس اليوم هو عدم الرضا».