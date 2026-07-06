سويسرا تتوقع «أصعب تحدٍّ حتى الآن» عند مواجهة كولومبيا

قال لاعب خط الوسط أردون ياشاري، الأحد، إن سويسرا تستعد لمباراة محتدمة داخل الملعب وخارجه أمام كولومبيا، في الوقت الذي تتأهب فيه لما تتوقع أن يكون أصعب اختبار لها في البطولة، وذلك في مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل.

وبعد أن واجهت سويسرا أجواء معادية خلال فوزها 2 - 1 على كندا، إحدى الدول المضيفة، في دور المجموعات، يتوقع ياشاري تحدياً لا يقل حماساً من مشجعي كولومبيا، في الوقت الذي تسعى فيه سويسرا إلى حجز مكان لها في دور الثمانية.

وقال ياشاري للصحافيين: «أعتقد أننا شعرنا بذلك بشكل أكبر في المباراة ضد كندا؛ حيث كان 90 في المائة من جمهور الملعب من كندا. أعتقد أن الأمر سيكون أكثر خصوصية هذه المرة».

وأضاف: «الكولومبيون ليسوا حماسيين على أرض الملعب فحسب، بل في المدرجات أيضاً. أعتقد أننا واجهنا ذلك أيضاً في كأس العالم بقطر مع البرازيل. الآن الوضع مختلف. نحن في مراحل خروج المغلوب. ستكون بالتأكيد مباراة ساخنة، حتى في المدرجات».

ورغم أن كولومبيا تمثل عقبة صعبة، قال ياشاري إن المنتخب السويسري يركز على تقديم أفضل أداء له بدلاً من التفكير في مَن قد يكون المرشح للفوز.

تشارك سويسرا في كأس العالم للمرة السادسة على التوالي، وقد يتساوى ثبات أدائها في التصفيات مع توقع خروجها من البطولة؛ حيث ظل تجاوز دور الـ16 يمثل مشكلة مستمرة.

فقد خرجت من البطولة في تلك المرحلة في أعوام 2006 و2014 و2018 و2022، ويظل خروجها من دور المجموعات في عام 2010 الاستثناء الوحيد في مسيرتها التي اتسمت بالثبات في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب.

وأبرز المهاجم السويسري روبن فارغاس، الذي سجل هدفين وصنع هدفاً واحداً في 4 مباريات في البطولة حتى الآن، تأثير زميله يوهان مانزامبي البالغ من العمر 20 عاماً.

وكان مانزامبي عنصراً أساسياً في فوز سويسرا 2 - صفر على الجزائر في دور الـ32، وهي النتيجة التي أنهت انتظار البلاد الذي دام 88 عاماً لتحقيق انتصار في مراحل خروج المغلوب بكأس العالم.

وسجل المهاجم 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في 4 مباريات في البطولة.

وقال فارغاس (27 عاماً): «أعتقد أننا جميعاً رأينا ما هو قادر عليه في عمره هذا. أعتقد أنه من غير المعتاد حقاً أن يقوم بأشياء تساعدنا بالفعل في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة. أرى مستقبلاً مشرقاً له حقاً، ونحن سعداء جداً بوجوده ضمن فريقنا».