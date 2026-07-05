عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

بوليسيتش: أميركا تستحق «الشعور بالثقة» قبل لقاء بلجيكا

كريستيان بوليسيتش نجم أميركا (أ.ف.ب)
كريستيان بوليسيتش نجم أميركا (أ.ف.ب)
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

بوليسيتش: أميركا تستحق «الشعور بالثقة» قبل لقاء بلجيكا

كريستيان بوليسيتش نجم أميركا (أ.ف.ب)
كريستيان بوليسيتش نجم أميركا (أ.ف.ب)

عبّر كريستيان بوليسيتش، الأحد، عن ثقة الولايات المتحدة بقدرتها على اللعب بأسلوبها الخاص عندما تواجه بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم، والتي تمثل أصعب اختبار حتى الآن لقدرات فريق البلد المشارك في استضافة البطولة.

وسيتواجه الفريقان، الاثنين، للتنافس على مقعد في دور الثمانية، في إعادة لمباراتهما في 2014، عندما أطاحت بلجيكا بالولايات المتحدة في الوقت الإضافي، رغم الأداء البطولي لحارس المرمى الأميركي تيم هوارد.

لكن الفارق في جودة الفريقين أقل هذه المرة، وقال بوليسيتش إن ثقة الولايات المتحدة تتزايد، على الرغم من خسارته 5 - 2 من بلجيكا في مباراة ودية في مارس (آذار).

وقال للصحافيين: «نعرف ما الذي يمكن أن تقدمه (بلجيكا). تمتلك لاعبين موهوبين حقاً يمكنهم إحداث فارق بسرعة كبيرة».

وأضاف: «لكننا لن نغير أسلوبنا بالكامل أيضاً. نريد بالطبع أن نكون هجوميين ونحاول إلحاق الضرر بهم، كما فعلنا مع الفرق الأخرى في هذه البطولة».

وتابع: «نشعر بالثقة بغض النظر عن مباراة مارس. نعرف ما يمكننا فعله. نعتقد أننا قادرون على الصمود، ليس الصمود فحسب، بل السيطرة على فترات من المباراة أمام بعض أفضل الفرق. أعتقد أن لدينا الحق في الشعور بالثقة».

وطالب بوليسيتش المشجعين بمواصلة دعم المنتخب الأميركي.

وقال: «لأننا أميركيون، وهذا ما نفعله. نحن نثق بأن كل شيء ممكن».

وأكمل: «نحن فريق سيقاتل وسيبذل كل ما في وسعه، ونثق بقدرتنا على الفوز باللقب. لذا أقول إن هذا سبب وجيه للتفاؤل».

وقبل وقت قصير من حصة التدريب اليوم، أفادت أنباء بأن فولارين بالوغون مهاجم أميركا سيكون جاهزاً للعب ضد بلجيكا، بعد أن علق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة إيقافه لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة البوسنة.

وقال بوليسيتش إن طرد بالوغون كان «قاسياً للغاية» ورحّب بقرار «فيفا». وقال عن رد فعل بالوغون: «من الواضح أنه سعيد للغاية. فأنت تريد أن تكون قادراً على المشاركة في مثل هذه المباريات».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أخبار أميركا أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

كوانساه ظهيراً أيمن بتشكيلة إنجلترا... وكينونيس يقود هجوم المكسيك

رياضة عالمية الإنجليزي غاريل كوانساه يبدأ مواجهة المكسيك أساسياً (أ.ف.ب)

كوانساه ظهيراً أيمن بتشكيلة إنجلترا... وكينونيس يقود هجوم المكسيك

سيبدأ المدافع غاريل كوانساه في مركز الظهير الأيمن مع منتخب إنجلترا في مواجهة المكسيك ضمن مباراة دور الـ16 من كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عالمية الأميركية كوكو غوف تحتفل بفوزها على السويسرية بليندا بينشيتش (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: غوف تقلب الطاولة على بينشيتش... وتبلغ ربع النهائي لأول مرة

واصلت الأميركية كوكو غوف رحلتها نحو لقبها الكبير الثالث، بعدما قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز مثير على السويسرية بليندا بينشيتش.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية ماكس فرستابن سائق رد بول (أ.ب)
رياضة عالمية

فرستابن: جناح سيارة رد بول «شديد الخطورة»

وصف ماكس فرستابن الجناح الخلفي لسيارة رد بول بأنه «شديد الخطورة»، وذلك بعد أن خرج من سباق جائزة بريطانيا الكبرى لسيارات «فورمولا 1» الأحد.

«الشرق الأوسط» (سيلفرستون (بريطانيا))
رياضة عالمية سويسرا تستعد لمباراة محتدمة داخل الملعب وخارجه أمام كولومبيا (رويترز)
رياضة عالمية

سويسرا تتوقع «أصعب تحدٍّ حتى الآن» عند مواجهة كولومبيا

قال لاعب خط الوسط أردون ياشاري، الأحد، إن سويسرا تستعد لمباراة محتدمة داخل الملعب وخارجه أمام كولومبيا.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر (كندا))
رياضة عالمية ترمب مازحاً يرفع البطاقة الحمراء أمام عدسات المصورين بحضور رئيس «فيفا» (رويترز)
رياضة عالمية

«اتصال هاتفي» من ترمب برئيس «فيفا» يبطل «حمراء بالوغون»

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن دونالد ترمب أجرى بنفسه اتصالاً مع رئيس «فيفا»، ما أدى إلى فتح الملف أمام لجنة الانضباط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الرياضة رياضة عالمية

ماركينيوس: أتحمل مسؤولية الخروج... والبرازيل بحاجة لدماء جديدة

ماركينيوس خلال المباراة (أ.ب)
ماركينيوس خلال المباراة (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ماركينيوس: أتحمل مسؤولية الخروج... والبرازيل بحاجة لدماء جديدة

ماركينيوس خلال المباراة (أ.ب)
ماركينيوس خلال المباراة (أ.ب)

عبّر ماركينيوس، مدافع وقائد منتخب البرازيل، عن إحباطه الشديد بعد توديع كأس العالم بالخسارة 1 - 2 أمام النرويج، ضمن منافسات دور الـ16.

وقال ماركينيوس، في تصريحات نقلتها قناة «بي إن سبورتس»: «لا أقدر على الحديث، لا أصدق ما حدث، لدينا خبرة كبيرة، ولكن منتخب النرويج أثبت أنه بإمكانه فعل المستحيل، وسجل هدفين».

وأضاف قائد باريس سان جيرمان الفرنسي: «لقد سنحت لنا العديد من الفرص، ولكن في كأس العالم مَن يخطئ كثيراً يتحمل الخسارة».

وشدد: «أنا المسؤول عن هذه الخسارة بصفتي قائد الفريق، أشكر هذا الجيل على ما قدمه، ونشكر جماهيرنا على الدعم والمساندة، وينبغي أن يكون لدينا عناصر شابة والصبر عليهم في الفترة المقبلة».

وختم ماركينيوس: «حاولنا القيام بعملنا على أكمل وجه، ولكن كرة القدم الحديثة متوازنة، هذا درس، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا وأمامنا 4 سنوات للعمل لنظهر بشكل أفضل في النسخة المقبلة من كأس العالم».

يذكر أن البرازيل هو المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع النسخ الـ23، ويعد أيضاً الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 5 مرات، آخرها في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

أمّا النرويج فتأهلت لدور الثمانية في انتظار الفائز من مواجهة المكسيك ضد إنجلترا.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

هالاند... صعود تهديفي مرعب

هالاند ولاعبو النرويج خلال احتفالاتهم بعد نهاية المباراة (إ.ب.أ)
هالاند ولاعبو النرويج خلال احتفالاتهم بعد نهاية المباراة (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هالاند... صعود تهديفي مرعب

هالاند ولاعبو النرويج خلال احتفالاتهم بعد نهاية المباراة (إ.ب.أ)
هالاند ولاعبو النرويج خلال احتفالاتهم بعد نهاية المباراة (إ.ب.أ)

تألق النرويجي هالاند مانحاً بلاده تاريخاً جديداً وغير مسبوق في كأس العالم، بعدما ضرب البرازيل بثنائية متأخرة أطاحت بأحلام المنتخب الأكثر تتويجاً بلقب المونديال، الذي غادره خالي الوفاض للنسخة السادسة على التوالي.

وتأهّلت النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على البرازيل 2 - 1 بثنائية «هالاند» الذي قاد منتخب بلاده إلى دور الثمانية لأول مرة في تاريخهم، ليكون «الفايكنغ» على موعد مع الفائز من مباراة المكسيك وإنجلترا.

ولم يكن هذا الفوز التاريخي إلا ليحمل في طياته أرقاماً قياسية وتاريخية تتناسب مع حجم الإثارة التي شهدها اللقاء لا سيما في دقائقه الأخيرة.

وعجزت البرازيل عن فك عقدتها الإقصائية المستمرة منذ تتويجها الأخير؛ حيث فشلت في تخطي أي منتخب أوروبي في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ عام 2002.

وتلقت البرازيل خسارتها السابعة على التوالي في الأدوار الإقصائية لبطولات كأس العالم عند مواجهة المنتخبات الأوروبية «منذ هزيمة فرنسا 2006».

ولأول مرة في تاريخها تتأهل النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم.

كما رفع هالاند رصيده الدولي إلى 62 هدفاً في 54 مباراة فقط، ليعزز صدارته كأسرع لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا المعدل التهديفي المرعب.

وواصل هالاند التسجيل للمباراة الـ14 على التوالي في اللقاءات الرسمية والتنافسية رفقة منتخب النرويج.

وعززت النرويج رصيدها الاستثنائي باعتبارها المنتخب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي واجه البرازيل أكثر من مرتين ولم يخسر أمامه مطلقاً برصيد 5 مباريات (3 انتصارات وتعادلان).

كذلك أعادت النرويج سيناريو مونديال فرنسا 1998 عندما هزمت البرازيل بنفس النتيجة (2 - 1) في دور المجموعات آنذاك.

وأصبح هالاند أول لاعب نرويجي يسجل ثنائية في شباك البرازيل ببطولة رسمية.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كوانساه ظهيراً أيمن بتشكيلة إنجلترا... وكينونيس يقود هجوم المكسيك

الإنجليزي غاريل كوانساه يبدأ مواجهة المكسيك أساسياً (أ.ف.ب)
الإنجليزي غاريل كوانساه يبدأ مواجهة المكسيك أساسياً (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

كوانساه ظهيراً أيمن بتشكيلة إنجلترا... وكينونيس يقود هجوم المكسيك

الإنجليزي غاريل كوانساه يبدأ مواجهة المكسيك أساسياً (أ.ف.ب)
الإنجليزي غاريل كوانساه يبدأ مواجهة المكسيك أساسياً (أ.ف.ب)

سيبدأ المدافع غاريل كوانساه في مركز الظهير الأيمن مع منتخب إنجلترا في مواجهة المكسيك ضمن مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم فجر الاثنين بتوقيت غرينيتش على ملعب أزتيكا، بينما احتفظ صاحب الأرض بنفس تشكيلته التي فازت على الإكوادور في الدور السابق.

وسيبدأ غاريل كوانساه لاعب إنجلترا في مركز الظهير الأيمن بدلاً من جيد سبنس، بينما ينضم المهاجمان بوكايو ساكا وأنتوني جوردون إلى التشكيلة الأساسية لإنجلترا في إطار 3 تغييرات أجراها توماس توخيل على تشكيلته.

أمّا مدرب المكسيك خافيير أغيري، فقد أبقى على التشكيلة التي فازت على الإكوادور في دور الـ32 دون أي تغييرات؛ حيث يقود الهداف خوليان كينونيس مهاجم القادسية تشكيلة أصحاب الأرض.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك