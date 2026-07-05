بوليسيتش: أميركا تستحق «الشعور بالثقة» قبل لقاء بلجيكا

عبّر كريستيان بوليسيتش، الأحد، عن ثقة الولايات المتحدة بقدرتها على اللعب بأسلوبها الخاص عندما تواجه بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم، والتي تمثل أصعب اختبار حتى الآن لقدرات فريق البلد المشارك في استضافة البطولة.

وسيتواجه الفريقان، الاثنين، للتنافس على مقعد في دور الثمانية، في إعادة لمباراتهما في 2014، عندما أطاحت بلجيكا بالولايات المتحدة في الوقت الإضافي، رغم الأداء البطولي لحارس المرمى الأميركي تيم هوارد.

لكن الفارق في جودة الفريقين أقل هذه المرة، وقال بوليسيتش إن ثقة الولايات المتحدة تتزايد، على الرغم من خسارته 5 - 2 من بلجيكا في مباراة ودية في مارس (آذار).

وقال للصحافيين: «نعرف ما الذي يمكن أن تقدمه (بلجيكا). تمتلك لاعبين موهوبين حقاً يمكنهم إحداث فارق بسرعة كبيرة».

وأضاف: «لكننا لن نغير أسلوبنا بالكامل أيضاً. نريد بالطبع أن نكون هجوميين ونحاول إلحاق الضرر بهم، كما فعلنا مع الفرق الأخرى في هذه البطولة».

وتابع: «نشعر بالثقة بغض النظر عن مباراة مارس. نعرف ما يمكننا فعله. نعتقد أننا قادرون على الصمود، ليس الصمود فحسب، بل السيطرة على فترات من المباراة أمام بعض أفضل الفرق. أعتقد أن لدينا الحق في الشعور بالثقة».

وطالب بوليسيتش المشجعين بمواصلة دعم المنتخب الأميركي.

وقال: «لأننا أميركيون، وهذا ما نفعله. نحن نثق بأن كل شيء ممكن».

وأكمل: «نحن فريق سيقاتل وسيبذل كل ما في وسعه، ونثق بقدرتنا على الفوز باللقب. لذا أقول إن هذا سبب وجيه للتفاؤل».

وقبل وقت قصير من حصة التدريب اليوم، أفادت أنباء بأن فولارين بالوغون مهاجم أميركا سيكون جاهزاً للعب ضد بلجيكا، بعد أن علق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة إيقافه لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة البوسنة.

وقال بوليسيتش إن طرد بالوغون كان «قاسياً للغاية» ورحّب بقرار «فيفا». وقال عن رد فعل بالوغون: «من الواضح أنه سعيد للغاية. فأنت تريد أن تكون قادراً على المشاركة في مثل هذه المباريات».